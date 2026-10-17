Alertă aeriană în România, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Două avioane F-18 au fost ridicate după detectarea unei ținte în Ucraina

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat o țintă aeriană pe teritoriul Ucrainei, care se deplasa spre granița cu România. Două avioane de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Alerta a încetat la ora 02.30, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemele radar au identificat o țintă aeriană în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea frontierei cu România, la nord de localitatea Plauru din județul Tulcea.

În urma detectării acesteia, două aeronave de luptă F-18 aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Avioanele spaniole sunt dislocate în România și execută misiuni în cadrul serviciului de luptă Poliție Aeriană Întărită. Aceste misiuni au rolul de a asigura supravegherea și protejarea spațiului aerian, în contextul situației de securitate din apropierea frontierelor României.

Decizia de ridicare a aeronavelor a fost luată după identificarea țintei aeriene care se îndrepta spre zona de frontieră.

Potrivit informațiilor transmise de MApN, incidentul nu s-a soldat cu pătrunderea vreunui obiect aerian în spațiul aerian național.

În paralel cu mobilizarea aeronavelor de luptă, autoritățile au activat procedurile de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu privire la situația identificată în apropierea frontierei.

În urma acestei notificări, IGSU a declanșat procedurile necesare pentru transmiterea unui mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert.

Locuitorii din zona vizată au primit notificarea pe telefoanele mobile la ora 01.54, în timpul nopții. Alerta aeriană a rămas în vigoare până la ora 02.30, când autoritățile au anunțat încetarea acesteia. Pe parcursul acestui episod, autoritățile nu au raportat pătrunderi în spațiul aerian al României.

Incidentul din noaptea de vineri spre sâmbătă nu este unul izolat. În ultimele săptămâni, nordul Dobrogei a fost vizat de mai multe alerte aeriene, după detectarea unor ținte în apropierea graniței dintre România și Ucraina.

La sfârșitul lunii septembrie, avioanele de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol în două nopți consecutive.

Deciziile au fost luate după ce sistemele de supraveghere au identificat ținte aeriene în apropierea frontierei, inclusiv într-o zonă situată la nord de localitatea Isaccea.

Aceste episoade au determinat mobilizarea aeronavelor spaniole aflate în România pentru executarea misiunilor de Poliție Aeriană Întărită. Situațiile înregistrate la sfârșitul lunii septembrie au fost urmate de alte avertizări în prima parte a lunii octombrie.

Două mesaje RO-Alert au fost transmise și în noaptea de 9 spre 10 octombrie

Un alt episod a avut loc în noaptea de 9 spre 10 octombrie, când locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje RO-Alert. Avertizările au fost transmise după identificarea unei ținte aeriene la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Periprava.

În cazul alertei din 17 octombrie, ținta a fost detectată în Ucraina, la nord de Plauru, iar autoritățile române au dispus ridicarea a două avioane F-18 spaniole de la Baza Mihail Kogălniceanu.

De asemenea, a fost activat sistemul RO-Alert pentru avertizarea populației din nordul județului Tulcea. Alerta a încetat la ora 02.30, iar Ministerul Apărării Naționale nu a raportat pătrunderi în spațiul aerian al României.