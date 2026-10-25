Muncești, dar lunile lucrate nu apar la pensie? Cum verifică românii dacă angajatorul le-a declarat contribuțiile

Angajații din România pot verifica online dacă perioadele lucrate și contribuțiile la pensie sunt înregistrate în evidențele statului. Informațiile pot fi consultate prin platformele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), ANAF și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Verificarea permite identificarea eventualelor luni lipsă, a veniturilor declarate incorect sau a neconcordanțelor dintre documentele salariale și datele oficiale. Procedura poate fi efectuată înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Angajații care vor să verifice dacă perioadele lucrate și contribuțiile la pensie figurează în evidențele statului pot consulta gratuit informațiile disponibile în contul personal de pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Platforma oferă acces la stagiile de cotizare anuale și lunare realizate după 1 aprilie 2001, la declarațiile nominale transmise de angajatori și la informațiile referitoare la Pilonul II de pensii.

Prin intermediul portalului actualizat al CNPP, persoanele fizice pot obține rapoarte personalizate privind vechimea în muncă, angajatorii și contribuțiile înregistrate în sistemul public.

Pentru consultarea acestor informații, utilizatorul trebuie să se autentifice în contul personal și să acceseze secțiunea destinată datelor din sistemul public de pensii. De aici poate solicita raportul privind stagiile lunare de cotizare, pe care îl poate compara cu perioadele în care a desfășurat efectiv activitate.

Verificarea trebuie realizată separat pentru fiecare angajator, urmărind lunile de activitate, intervalele în care contractul a fost în vigoare, numărul zilelor declarate și veniturile înregistrate.

Pentru activitatea desfășurată după aprilie 2001, aceste informații sunt disponibile, în principiu, în evidența electronică. În cazul perioadelor anterioare, carnetul de muncă și adeverințele eliberate de angajatori pot constitui documente esențiale pentru dovedirea vechimii.

Un aspect important privește diferența dintre declararea și achitarea contribuțiilor. Apariția unei luni în raportul CNPP confirmă înregistrarea informațiilor declarate, dar nu dovedește automat că angajatorul și-a achitat integral obligațiile fiscale către ANAF.

Absența unei luni din raportul CNPP nu demonstrează automat că angajatorul nu a achitat contribuțiile, deoarece neconcordanța poate proveni din transmiterea declarațiilor sau din actualizarea informațiilor în sistem.

Printre explicațiile posibile se numără nedepunerea declarației de către angajator, existența unor erori în documentele transmise sau întârzierea prelucrării datelor.

Există și perioade care nu constituie stagiu contributiv, în funcție de prevederile legale aplicabile. În această categorie pot intra anumite intervale de suspendare a contractului individual de muncă sau concediile fără plată.

În alte situații, angajatorul poate depune ulterior o declarație rectificativă, ceea ce permite corectarea informațiilor înregistrate și actualizarea datelor disponibile în contul persoanei asigurate.

În cazul identificării unor diferențe, salariatul trebuie să confrunte raportul CNPP cu documentele pe care le deține, inclusiv contractul individual de muncă, actele adiționale, adeverințele de vechime și documentele salariale.

Persoanele care nu au încă acces la serviciile electronice ale Casei Naționale de Pensii Publice pot solicita deschiderea unui cont prin portalul instituției, folosind una dintre metodele de identificare disponibile.

Prima variantă presupune completarea formularului de înregistrare și validarea cererii la casa teritorială de pensii. Solicitantul trebuie să tipărească și să semneze documentul, apoi să se prezinte la instituție cu actul de identitate în original.

O altă metodă permite utilizarea semnăturii electronice calificate. În această situație, cererea poate fi semnată electronic și transmisă casei teritoriale competente, fără prezentarea fizică la ghișeu.

CNPP pune la dispoziție și posibilitatea creării contului prin ROeID, pentru persoanele care dețin deja un cont activ în acest sistem de identitate digitală. Procedura utilizează datele de identificare existente în ROeID pentru autentificarea inițială și înregistrarea în portalul de pensii.

În cazul procedurii clasice, formularul include informații precum numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de e-mail, datele actului de identitate și domiciliul solicitantului.

După aprobarea cererii, utilizatorul primește prin e-mail un mesaj care conține linkul necesar pentru stabilirea parolei de acces.

Salariații care constată că anumite luni de activitate lipsesc din evidențele CNPP sau că veniturile declarate diferă de cele înscrise în documentele salariale pot solicita angajatorului verificarea informațiilor transmise.

Dacă sunt identificate erori, angajatorul poate fi solicitat să depună o declarație rectificativă pentru corectarea datelor.

În același timp, persoana interesată poate cere explicații casei teritoriale de pensii. Pentru stagiile realizate după 1 aprilie 2001, CNPP poate confirma perioadele înregistrate prin eliberarea unei adeverințe privind stagiul de cotizare.

Solicitarea poate fi depusă personal, expediată prin poștă sau transmisă prin e-mail, împreună cu o copie ori o imagine a actului de identitate.

Contractele individuale de muncă, actele adiționale, adeverințele și documentele privind salariile trebuie păstrate, deoarece pot fi utilizate pentru clarificarea diferențelor dintre activitatea desfășurată și informațiile existente în bazele de date ale instituțiilor.

Angajații care doresc să afle dacă sunt înregistrați în sistemul public de asigurări de sănătate pot utiliza serviciul electronic pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Verificarea se realizează prin sistemul oficial SIUI, care furnizează informații despre calitatea de asigurat a unei persoane.

Pentru interogarea bazei de date sunt necesare codul numeric personal și completarea unui cod de verificare. Rezultatul indică dacă persoana figurează sau nu ca asigurată în sistem.

Totuși, confirmarea calității de asigurat nu reprezintă o dovadă că angajatorul a achitat integral toate obligațiile fiscale aferente salariatului.

Informația afișată de CNAS reflectă statutul persoanei în sistemul asigurărilor de sănătate, fără să ofere o situație fiscală detaliată a plăților efectuate de angajator.

Persoanele fizice pot utiliza Spațiul Privat Virtual (SPV), serviciul electronic gratuit administrat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru accesarea informațiilor fiscale și a datelor referitoare la contribuțiile sociale.

Un document important în acest proces este Formularul 112, prin care angajatorii declară obligațiile privind contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Declarația conține informațiile necesare pentru evidența salariaților și pentru stabilirea obligațiilor sociale raportate de angajatori.

Prin SPV, contribuabilii pot consulta informațiile fiscale disponibile în evidențele ANAF, în limitele serviciilor și documentelor accesibile persoanelor fizice.

Pentru verificarea lunilor de activitate și a stagiului de cotizare înregistrat în sistemul public de pensii, platforma CNPP rămâne însă principalul instrument utilizat de salariați.

Verificarea contribuțiilor sociale presupune consultarea unor evidențe administrate de instituții diferite, fiecare având atribuții distincte în privința informațiilor referitoare la salariați.

CNPP permite verificarea perioadelor lucrate, a stagiilor de cotizare și a declarațiilor nominale înregistrate în sistemul public de pensii.

CNAS furnizează informații despre calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, prin intermediul serviciului electronic de verificare.

ANAF, prin Spațiul Privat Virtual, oferă acces la datele fiscale și la informațiile privind contribuțiile sociale existente în evidența autorității fiscale.

Prin urmare, verificarea unei singure platforme nu este suficientă pentru stabilirea tuturor aspectelor legate de declararea și achitarea obligațiilor angajatorului.

Compararea informațiilor disponibile în sistemele CNPP, CNAS și ANAF poate ajuta salariatul să identifice eventualele neconcordanțe și să stabilească instituția căreia trebuie să i se adreseze.

Salariații care descoperă nereguli privind declararea activității și nu obțin remedierea acestora din partea angajatorului se pot adresa instituțiilor competente, în funcție de natura problemei constatate.

Dacă există suspiciuni privind munca nedeclarată, evidența incorectă a salariaților sau nerespectarea obligațiilor referitoare la raporturile de muncă, poate fi sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM).

Potrivit Inspecției Muncii, petițiile angajaților pot viza inclusiv situații legate de munca nedeclarată, evidența personalului și reconstituirea vechimii în muncă.

În schimb, atunci când problema privește exclusiv declararea sau plata obligațiilor fiscale către buget, autoritatea competentă este ANAF.

Înaintea depunerii unei sesizări, persoana afectată trebuie să identifice natura neconcordanței: lipsa contractului ori a unei perioade de activitate, absența declarației nominale, neînregistrarea stagiului de cotizare la CNPP sau existența unor suspiciuni privind achitarea obligațiilor fiscale.

Această diferențiere permite transmiterea solicitării către instituția care are competența legală să verifice situația reclamată.

Persoanele angajate pot identifica eventualele erori din evidențele publice înainte de depunerea dosarului de pensionare, prin consultarea periodică a informațiilor înregistrate la Casa Națională de Pensii Publice.

Verificarea contului CNPP poate evidenția luni de activitate care nu apar în sistem, venituri declarate incorect sau diferențe între documentele deținute de salariat și datele transmise de angajator.

Instituția permite utilizatorilor care au cont electronic să consulte informațiile privind stagiul de cotizare. Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, persoanele interesate pot solicita și eliberarea unei adeverințe oficiale care confirmă stagiul înregistrat.

Contractele de muncă, actele adiționale, adeverințele de vechime și documentele salariale pot fi folosite pentru compararea informațiilor și pentru susținerea eventualelor cereri de corectare a datelor din sistemul public de pensii.