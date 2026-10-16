Fațadele blocurilor s-ar putea răci cu ajutorul unei resurse ignorate până acum. Cum funcționează Urban Dew

Un student din Coreea de Sud a conceput un sistem care colectează apa rezultată din funcționarea aparatelor de aer condiționat și o utilizează pentru răcirea fațadelor clădirilor vechi. Proiectul, denumit Urban Dew, participă la competiția internațională de design James Dyson Award 2026 și propune o soluție pentru reducerea încălzirii clădirilor în perioadele cu temperaturi ridicate.

Ideea a pornit de la o situație frecvent întâlnită în orașe pe timpul verii: blocuri vechi ale căror fațade sunt acoperite de conducte și unități exterioare de aer condiționat, în timp ce apa de condens se scurge fără să fie reutilizată. Potrivit publicației OKDiario, proiectul îi aparține lui Haecheol No, student la Universitatea Jeonju.

Sistemul urmărește să răspundă unei probleme tot mai importante în mediul urban: acumularea căldurii în timpul verii. Asfaltul și clădirile absorb energia termică, iar aparatele de aer condiționat contribuie la încălzirea aerului exterior prin evacuarea căldurii preluate din interior. În același timp, cererea de energie pentru răcirea locuințelor și a altor spații crește, pe măsură ce temperaturile devin mai greu de suportat.

Principiul de funcționare presupune colectarea apei reci rezultate din condensarea vaporilor în aparatele de aer condiționat. Apa este filtrată, apoi transportată prin conducte către panourile instalate pe fațada clădirii.

În interiorul fiecărui panou, apa circulă pe o suprafață prevăzută cu numeroase canale, unde formează o peliculă subțire. Pe măsură ce se evaporă, aceasta absoarbe căldură din mediul înconjurător, contribuind la răcirea panoului și la reducerea transferului termic către peretele clădirii.

Între panourile sistemului și peretele exterior este prevăzut un spațiu de nouă centimetri. Prin acest interval, aerul cald și umed se ridică și este evacuat prin circulație naturală, fără să fie necesară utilizarea ventilatoarelor. Apa care nu se evaporă poate fi colectată pentru reutilizare sau se poate scurge din sistem.

Elementele sistemului au dimensiuni de aproximativ 90 de centimetri înălțime, 73,5 centimetri lățime și cinci centimetri grosime. Între panouri sunt prevăzute spații de un centimetru, care permit circulația aerului și scurgerea apei.

Montajul modular este conceput astfel încât fiecare element să poată fi scos din suport fără intervenții asupra întregii instalații. Alimentarea cu apă se întrerupe automat atunci când un panou este îndepărtat, ceea ce permite curățarea sau înlocuirea acestuia fără oprirea completă a sistemului.

Această configurație ar putea facilita operațiunile de întreținere pe fațadele clădirilor vechi, unde accesul la anumite zone poate fi dificil. Totuși, funcționarea practică și ușurința intervențiilor trebuie verificate prin testarea prototipurilor.

În prezent, nu sunt disponibile măsurători publicate care să indice eficiența termică a soluției Urban Dew. Nu se cunoaște cu câte grade ar putea fi redusă temperatura peretelui și nici ce economii de energie ar putea fi obținute prin utilizarea sistemului.

Etapele următoare prevăd realizarea unei machete și a unui prototip alcătuit dintr-un singur panou. Acestea urmează să fie evaluate cu ajutorul camerelor termice și al senzorilor, pentru a măsura comportamentul sistemului în condiții de testare.

Planul de verificare include și teste de durabilitate, necesare pentru evaluarea funcționării filtrării, a operațiunilor de curățare și a riscului de colmatare. De asemenea, vor fi analizate rezistența materialelor la radiațiile ultraviolete și eventualele deformări provocate de expunerea prelungită la umezeală.

Un aspect care necesită atenție este calitatea apei de condens. Specialiștii avertizează că aceasta nu este apă distilată, iar umezeala persistentă pe suprafața fațadei poate favoriza dezvoltarea microorganismelor dacă uscarea nu este controlată corespunzător.

O altă problemă care trebuie analizată privește funcționarea sistemului în perioadele în care aparatele de aer condiționat sunt oprite. Deoarece proiectul se bazează pe reutilizarea apei rezultate din funcționarea acestora, disponibilitatea resursei poate varia în funcție de utilizarea instalațiilor și de condițiile meteorologice.

Ultima etapă prevăzută în proiect este instalarea unui sistem-pilot pe o clădire veche. Testarea la scară reală ar urma să permită evaluarea comportamentului panourilor pe o fațadă existentă și verificarea condițiilor de funcționare ale soluției propuse.