Geamuri aburite în mașină când plouă. Trei greșeli frecvente ale șoferilor care pot reduce vizibilitatea

Geamurile aburite reprezintă o problemă frecventă pentru șoferi în zilele ploioase și reci, când umiditatea din interiorul mașinii crește. Anumite obiceiuri folosite pentru dezaburirea parbrizului pot agrava situația și pot reduce vizibilitatea în timpul condusului. Publicația Autoblog identifică trei greșeli întâlnite frecvent, în timp ce clubul automobilistic german ADAC explică modul corect de utilizare a ventilației și climatizării. Șoferii pot preveni acumularea condensului prin câteva măsuri simple.

Geamurile aburite apar atunci când aerul umed din habitaclul mașinii intră în contact cu suprafața rece a parbrizului sau a celorlalte suprafețe vitrate, iar vaporii de apă se transformă în picături foarte fine de condens.

Aceste picături formează un strat care reduce transparența sticlei și îngreunează observarea drumului, a celorlalte vehicule și a pietonilor.

Fenomenul este mai frecvent în zilele ploioase, deoarece șoferii și pasagerii introduc umezeală în interiorul autoturismului prin haine, încălțăminte și umbrele ude.

La creșterea umidității contribuie și respirația persoanelor aflate în mașină, mai ales atunci când geamurile sunt închise, iar aerul din habitaclu nu este reîmprospătat suficient.

Potrivit publicației Autoblog, trei dintre cele mai frecvente greșeli ale conducătorilor auto sunt utilizarea recirculării aerului, oprirea aerului condiționat și ștergerea parbrizului cu mâna sau cu mâneca.

Una dintre greșelile care favorizează apariția condensului este menținerea ventilației pe modul de recirculare, deoarece aerul din interiorul autoturismului continuă să circule fără să fie înlocuit cu aer proaspăt din exterior.

În aceste condiții, umezeala provenită de la pasageri și de la obiectele ude se poate acumula în habitaclu, favorizând aburirea geamurilor.

Pentru eliminarea condensului, șoferii trebuie să permită introducerea aerului din exterior, astfel încât sistemul de ventilație să contribuie la reducerea umidității.

Clubul automobilistic german ADAC menționează însă o situație particulară. Atunci când temperatura exterioară este foarte scăzută, iar aerul este uscat, recircularea poate contribui temporar la încălzirea mai rapidă a aerului direcționat către geamuri.

În condiții obișnuite de ploaie și umiditate ridicată în interior, menținerea îndelungată a recirculării poate încetini dezaburirea.

O altă greșeală frecventă este îndepărtarea condensului prin ștergerea parbrizului cu palma, cu mâneca sau cu alte materiale care nu sunt destinate curățării suprafețelor vitrate.

Această metodă poate îndepărta temporar aburul de pe o porțiune limitată a geamului, dar nu elimină umiditatea care a provocat condensul.

În plus, ștergerea cu mâna poate lăsa urme de grăsime și murdărie pe sticlă, iar acestea pot afecta vizibilitatea, în special pe timpul nopții.

Lumina farurilor vehiculelor care circulă din sens opus se poate reflecta și dispersa pe suprafețele murdare, îngreunând observarea carosabilului.

Pentru dezaburire, este indicată utilizarea sistemului de ventilație, iar curățarea parbrizului trebuie realizată cu materiale adecvate.

Oprirea aerului condiționat în sezonul rece reprezintă o altă greșeală care poate prelungi timpul necesar eliminării condensului de pe geamurile autoturismului.

Deși sistemul de climatizare este asociat frecvent cu răcirea habitaclului în timpul verii, acesta contribuie și la reducerea umidității aerului.

Pentru dezaburirea parbrizului, șoferii pot selecta o temperatură confortabilă, pot menține climatizarea activată și pot direcționa fluxul de aer către suprafața interioară a sticlei.

Nu este necesară răcirea habitaclului pentru utilizarea acestei funcții.

Numeroase autoturisme sunt prevăzute cu un buton special pentru dezaburirea rapidă, identificat prin simbolul unui parbriz și al unor săgeți orientate către acesta.

Activarea funcției permite sistemului să ajusteze automat parametrii ventilației pentru eliminarea condensului.

Totuși, la temperaturi exterioare foarte scăzute, unele sisteme de climatizare dezactivează automat compresorul aerului condiționat.

Utilizarea incorectă a încălzirii poate favoriza reapariția geamurilor aburite, mai ales atunci când șoferul modifică brusc temperatura din habitaclu.

ADAC atrage atenția asupra obiceiului de a seta încălzirea la nivelul maxim, urmat de oprirea completă a acesteia după ce temperatura interioară devine prea ridicată.

Într-o asemenea situație, geamurile se pot aburi din nou, deoarece umiditatea din habitaclu nu a fost eliminată suficient.

Pentru autoturismele care nu sunt echipate cu aer condiționat, întredeschiderea geamurilor poate contribui la evacuarea aerului umed și la introducerea aerului din exterior.

În cazul lunetei, dezaburirea se realizează prin activarea sistemului electric de încălzire, dacă autoturismul dispune de această dotare.

Aburirea repetată a geamurilor, inclusiv atunci când ventilația și climatizarea sunt utilizate corect, poate indica existența unor surse persistente de umezeală în interiorul autoturismului.

Covorașele îmbibate cu apă, umbrelele lăsate în mașină și hainele umede pot continua să elibereze vapori timp de mai multe ore.

În aceste condiții, specialiștii recomandă scoaterea covorașelor ude și uscarea lor în afara autoturismului, pentru reducerea umidității acumulate în habitaclu.

O altă cauză posibilă este filtrul de habitaclu înfundat, care poate limita circulația aerului și poate încetini procesul de dezaburire.

De asemenea, depunerile de murdărie de pe interiorul geamurilor pot favoriza formarea condensului și pot afecta claritatea suprafețelor vitrate.

Curățarea periodică a parbrizului și a celorlalte geamuri, inclusiv pe partea interioară, contribuie la menținerea vizibilității.

În situația în care parbrizul se aburește brusc în timpul deplasării, iar șoferul nu mai poate observa corespunzător drumul, autoturismul trebuie oprit cât mai repede într-un loc sigur, înainte de continuarea călătoriei.