Șoferii se filmează pe TikTok în timp ce circulă cu 300 km/h. Poliția Română a început să le răspundă cu permise reținute

O provocare periculoasă de pe TikTok îi determină pe tot mai mulți tineri să se filmeze în timp ce conduc cu viteze de până la 300 km/h pe drumurile publice. Înregistrările, distribuite pe ritmuri de manele, au atras reacția Poliției Române, care a publicat imagini cu permisele de conducere reținute. Reprezentanții IGPR au anunțat peste 550.000 de sancțiuni pentru depășirea vitezei legale, aplicate de la începutul anului. Instructorii de conducere defensivă avertizează că, la asemenea viteze, șoferii nu mai pot reacționa eficient în fața obstacolelor.

O provocare apărută pe TikTok a transformat depășirea limitelor legale de viteză într-o formă de competiție între șoferii care își înregistrează deplasările și distribuie imaginile pe rețelele sociale. Unii dintre participanți ajung să circule cu 300 km/h pe drumurile publice, în timp ce înregistrările sunt însoțite de manele.

Fenomenul a luat amploare după ce un mesaj al Poliției Române, prin care conducătorii auto erau îndemnați să respecte limitele de viteză, a fost transformat într-o provocare online. În loc să respecte recomandările autorităților, mai mulți tineri au început să publice videoclipuri în care conduc cu viteze comparabile cu cele atinse în competițiile automobilistice.

Înregistrările sunt realizate chiar de șoferi, în timpul deplasării, iar imaginile sunt ulterior distribuite pe platformele sociale. Practica a atras atenția polițiștilor, care au reacționat prin prezentarea măsurilor aplicate conducătorilor auto surprinși încălcând legislația rutieră.

Riscurile asociate conducerii cu viteze extreme au fost explicate de Lucian Nan, instructor de conducere defensivă, care a experimentat deplasarea cu 300 km/h într-un mediu controlat, pe un circuit auto. Acesta a precizat că, la asemenea viteze, câmpul vizual al conducătorului auto se îngustează considerabil, iar posibilitatea de a evita un obstacol apărut brusc în fața mașinii devine extrem de redusă.

Pe măsură ce viteza crește, comportamentul autoturismului se modifică, iar șoferul percepe diferit accelerația și deplasarea. Instructorul a explicat că, după depășirea pragului de 250 km/h, chiar și o creștere relativ mică a vitezei poate produce senzații mult mai intense decât cele resimțite la viteze obișnuite.

„Când treci de 250 km pe oră, ai impresia că viteza creşte cu 10 km pe oră, dar tu ai senzaţia că ai crescut cu 50 60 km pe oră. Se schimbă dinamica maşinii, îţi jur, senzaţia este că orice se întâmplă şi îţi apare în faţă, nu ai ce să faci. Nu ai pic de control”, a declarat Lucian Nan, instructor de conducere defensivă.

Diferența dintre conducerea pe circuit și deplasarea pe drumurile publice este determinată inclusiv de prezența celorlalți participanți la trafic. Pe șosele, șoferii trebuie să țină cont de vehiculele din jur și de obstacolele care pot apărea în timpul deplasării, ceea ce amplifică pericolul asociat vitezelor extreme.

Datele comunicate de Poliția Română arată că depășirea limitelor legale de viteză continuă să reprezinte una dintre abaterile constatate frecvent în trafic, în condițiile în care autoritățile au aplicat sute de mii de sancțiuni de la începutul anului.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului General al Poliției Române, numai în ultima săptămână au fost identificate peste 14.000 de încălcări ale regimului legal de viteză. În aceeași perioadă, polițiștii au dispus reținerea a peste 800 de permise de conducere.

„De la începutul anului, au fost aplicate peste 550.000 de sancțiuni pentru depășirea vitezei legale. Doar în ultima săptămână, colegii mei au constatat peste 14.000 de abateri la regimul legal de viteză și au reținut peste 800 de permise de conducere”, a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR.

În ciuda controalelor și a sancțiunilor aplicate, unii conducători auto continuă să publice înregistrări în care depășesc limitele de viteză, folosind imaginile pentru a atrage atenția pe platformele de socializare.

Consecințele pierderii controlului asupra unui autoturism sunt ilustrate de un accident mortal produs în Cluj-Napoca, surprins de o cameră de supraveghere. Un bărbat în vârstă de 33 de ani a pierdut controlul direcției și a intrat violent cu mașina într-un stâlp de electricitate.

Forța impactului a fost atât de mare, încât autoturismul s-a deformat în jurul stâlpului. Șoferul a suferit leziuni fatale și a murit la locul accidentului.

Imaginile surprinse de sistemul de supraveghere arată gravitatea coliziunii și consecințele pe care le poate avea pierderea controlului asupra unui vehicul.

Instructorul Lucian Nan a atras atenția că șoferii care aleg să circule cu viteze extreme pe drumurile publice riscă atât suspendarea dreptului de a conduce, cât și implicarea în accidente cu urmări dramatice. Acesta a precizat că persoanele interesate de experiența conducerii la viteze mari au la dispoziție alternative special amenajate.

„Cel mai mare risc ar fi să avem consecinte dramatice, sa provocam un accident. Cel mai mic risc, să ne suspende permisul. Nu merită! Avem atâtea variante de a ne descărca adrenalina, în siguranţă. Avem simulatoare, circuite”, a declarat Lucian Nan, instructor de conducere defensivă.

Ca reacție la videoclipurile distribuite de șoferii care se laudă cu vitezele atinse pe drumurile publice, Poliția Română a ales să transmită un mesaj prin intermediul acelorași platforme de socializare.

Instituția a publicat o înregistrare în care sunt prezentate zeci de permise de conducere reținute, ca răspuns la provocarea lansată de cei supranumiți „armăsarii șoselelor”.

Prin această reacție, polițiștii au urmărit să atragă atenția asupra consecințelor încălcării regimului legal de viteză și asupra riscului ca șoferii care tratează drumurile publice drept circuite de curse să rămână fără dreptul de a conduce.