Balcoanele închise fără autorizație, în atenția autorităților. Ce trebuie să știe proprietarii și ce se schimbă din 2027

Primăria Oradea pregătește o procedură pentru proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație și doresc să intre în legalitate. Municipalitatea a precizat că aceste lucrări nu determină automat majorarea cu 100% a impozitului pe clădire. Noile reguli vor fi supuse consultării publice, iar proiectul ar urma să ajungă în Consiliul Local în ianuarie 2027. Până la stabilirea procedurii, autoritățile le recomandă proprietarilor să nu înceapă demersuri de regularizare în grabă.

Balcoanele închise fără autorizație au intrat în atenția Primăriei Oradea după apariția unor interpretări potrivit cărora proprietarii apartamentelor în care au fost executate asemenea lucrări ar urma să plătească impozite duble. Municipalitatea a transmis miercuri o serie de clarificări referitoare la aplicarea noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, adoptat prin Legea nr. 169/2026.

Reprezentanții administrației locale au explicat că majorarea impozitului cu 100% nu se aplică automat tuturor apartamentelor ale căror balcoane au fost închise fără documentele necesare.

„În ceea ce privește prevederile referitoare la majorarea cu 100% a impozitului, precizăm că acestea vizează situațiile expres reglementate de lege privind clădirile realizate fără respectarea autorizației de construire. Simpla închidere a unui balcon nu atrage automat aplicarea acestei majorări”, a transmis municipalitatea printr-un comunicat de presă.

Prin urmare, aplicarea majorării fiscale depinde de îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislație, nu exclusiv de existența unui balcon închis fără autorizație.

Totodată, faptul că administrația locală nu a stabilit încă un termen-limită pentru regularizarea acestor intervenții nu înseamnă că aplicarea dispozițiilor legale naționale este suspendată.

Administrația locală lucrează la elaborarea unui cadru de reglementare prin care proprietarii apartamentelor cu balcoane închise fără autorizație vor putea solicita documentele necesare pentru regularizarea lucrărilor, în măsura în care acestea respectă normele urbanistice aplicabile.

„Primăria Oradea lucrează în prezent la elaborarea unei proceduri prin care vor fi stabilite condițiile și modalitățile de intrare în legalitate a balcoanelor închise fără autorizație, în situațiile în care reglementările urbanistice permit acest lucru”, se arată în comunicat.

Procedura aflată în pregătire va preciza etapele administrative pe care proprietarii trebuie să le parcurgă și condițiile în care poate fi obținută autorizația de regularizare prevăzută de noul Cod al urbanismului.

Înainte ca documentul să fie adoptat, administrația locală intenționează să îl prezinte cetățenilor, care vor avea posibilitatea să transmită observații și propuneri referitoare la regulile propuse.

„Înainte de adoptarea procedurii, municipalitatea va organiza o consultare publică, astfel încât cetățenii să poată formula observații și propuneri”, au anunțat reprezentanții Primăriei.

După încheierea consultării publice, proiectul privind regularizarea balcoanelor închise fără autorizație va fi înaintat Consiliului Local Oradea, care va analiza documentul și va decide asupra adoptării acestuia.

Municipalitatea a indicat deja perioada în care intenționează să supună proiectul votului consilierilor locali.

„Estimăm că proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local Oradea în luna ianuarie 2027”, se menționează în comunicat.

Până la adoptarea procedurii, Primăria Oradea nu a stabilit un termen-limită până la care proprietarii trebuie să solicite regularizarea lucrărilor executate fără autorizație.

Reprezentanții municipalității au precizat că persoanele interesate să își legalizeze balcoanele închise nu trebuie să inițieze imediat proceduri administrative, deoarece condițiile și etapele necesare urmează să fie stabilite prin noul document.

„Cetățenii nu trebuie să se grăbească să întreprindă demersuri și nici să se îngrijoreze că ar putea pierde posibilitatea de a intra în legalitate dacă nu acționează imediat”, se menționează în comunicat.

Posibilitatea de a închide sau de a păstra un balcon deja închis este condiționată de reglementările urbanistice aplicabile imobilului, inclusiv de cerințele referitoare la aspectul exterior al clădirii.

Primăria Oradea le atrage atenția proprietarilor care intenționează să execute asemenea lucrări că trebuie să consulte documentația privind intervențiile asupra fațadelor blocurilor.

Condițiile referitoare la aspectul exterior și la modul de realizare a lucrărilor sunt incluse în proiectul unitar disponibil pe site-ul municipalității, în secțiunea „Studiu cromatic privind fațadele blocurilor”.

Documentația stabilește regulile care trebuie respectate pentru ca intervențiile asupra balcoanelor să nu afecteze caracterul unitar al fațadelor.

Pe lângă respectarea acestor cerințe, proprietarii au obligația să urmeze procedura legală corespunzătoare lucrărilor pe care doresc să le execute, inclusiv să obțină autorizația de construire în situațiile în care aceasta este obligatorie.

Reglementările urbanistice prevăd restricții distincte pentru anumite imobile construite după anul 1990, în cazul cărora documentațiile aprobate sau autorizațiile de construire impun păstrarea balcoanelor în forma lor deschisă.

În aceste situații, proprietarii nu pot modifica balcoanele prin închidere dacă intervenția contravine condițiilor stabilite pentru clădirea respectivă.

„O situație distinctă este cea a clădirilor construite după anul 1990, pentru care documentațiile de urbanism sau autorizațiile de construire prevăd expres menținerea balcoanelor deschise. În aceste cazuri, închiderea balcoanelor nu este permisă în condițiile reglementărilor respective”, se menționează în comunicat.

Astfel, anul construirii imobilului nu reprezintă singurul criteriu relevant, fiind necesară verificarea prevederilor din documentațiile urbanistice și din autorizațiile emise pentru clădire.

Discuțiile privind majorarea impozitelor pentru apartamentele cu balcoane închise fără autorizație au apărut în contextul intrării în vigoare, în august 2026, a noului Cod al urbanismului.

Actul normativ conține prevederi referitoare la majorarea cu 100% a impozitului pentru anumite clădiri în cazul cărora au fost realizate lucrări fără respectarea autorizației de construire, în condițiile expres stabilite de lege.

La mijlocul lunii octombrie, informațiile privind aceste dispoziții au fost preluate de presa națională, ceea ce a generat îngrijorări în rândul proprietarilor care își închiseseră anterior balcoanele fără autorizație.

Interpretările apărute au asociat existența unor asemenea lucrări cu aplicarea automată a unui impozit dublu, fără a face distincția între situațiile reglementate de lege.

Primăria Oradea a precizat însă că majorarea fiscală poate interveni numai în condițiile prevăzute de legislație.

Separat de regimul fiscal, municipalitatea a reamintit că prescrierea dreptului autorităților de a aplica o eventuală amendă pentru executarea unor lucrări neautorizate nu echivalează cu legalizarea acestora. Prin urmare, expirarea termenului în care poate fi aplicată sancțiunea nu înlocuiește procedura administrativă necesară pentru intrarea în legalitate.