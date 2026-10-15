Românii vor putea obține mai multe documente fără să meargă la ghișeu. 87 de primării vor fi conectate la un sistem digital comun

Consiliul Județean Bihor pregătește o investiție de aproximativ 5 milioane de euro pentru digitalizarea serviciilor publice din 87 de primării. Proiectul, finanțat în proporție de 98% din fonduri europene, prevede conectarea administrațiilor locale la Cloud-ul Regional de Date Nord-Vest. Cetățenii vor putea solicita și primi online documente fiscale, certificate de urbanism și acte din registrul agricol. Implementarea investiției trebuie încheiată până la 31 decembrie 2029.

Consiliul Județean Bihor a aprobat joi, în unanimitate, două proiecte de hotărâre necesare obținerii unei finanțări europene de aproximativ 5 milioane de euro, destinată modernizării serviciilor administrative. Investiția urmărește conectarea primăriilor participante la Cloud-ul Regional de Date Nord-Vest, infrastructură dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) în județul Bistrița-Năsăud.

Realizarea centrului regional de date presupune o investiție de 57,89 milioane de euro, dintre care 49,20 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Prima hotărâre adoptată de aleșii județeni stabilește parteneriatul dintre CJ Bihor și cele 87 de comune și orașe participante. A doua hotărâre vizează aprobarea investiției, a cheltuielilor necesare și a contribuției financiare suportate de administrația județeană.

Proiectul, denumit „Îmbunătățirea calității serviciilor prin soluții digitale inovatoare”, are un buget total de 26,217 milioane de lei, TVA inclusă. Din această valoare, 25,692 milioane de lei, echivalentul a 98%, ar urma să provină din finanțare nerambursabilă. Diferența de 524.340 de lei, reprezentând 2%, va fi acoperită din bugetul județului.

Fondurile sunt solicitate prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, administrat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Reprezentanții CJ Bihor au precizat că termenul pentru depunerea cererii de finanțare este vineri.

Investiția face parte din etapa a doua a unui program regional de dezvoltare a infrastructurii informatice, derulat de STS împreună cu administrațiile județene din Bihor, Cluj, Satu Mare, Maramureș, Sălaj și Bistrița-Năsăud. Sistemele informatice ale instituțiilor participante vor fi conectate la centrul regional de date din Bistrița-Năsăud.

Prin această schimbare, administrațiile locale vor putea înlocui o parte dintre serverele și programele utilizate individual cu aplicații informatice comune. Măsura urmărește inclusiv diminuarea cheltuielilor pentru administrarea și întreținerea infrastructurii informatice proprii.

Sistemul va include aplicații pentru colectarea impozitelor și taxelor locale, gestionarea registrului agricol, registratură și urbanism. Vor fi integrate și servicii pentru administrarea parcărilor, contabilitate, resurse umane și alte activități desfășurate de primării.

Informațiile stocate în actualele programe informatice vor fi transferate în noua infrastructură după verificarea, corectarea și corelarea bazelor de date existente.

Conectarea administrațiilor locale la infrastructura regională va permite extinderea serviciilor publice electronice, astfel încât locuitorii județului să poată obține anumite documente fără deplasarea la sediile primăriilor.

Printre serviciile prevăzute se numără solicitarea și eliberarea certificatelor fiscale, a certificatelor de urbanism și a documentelor din registrul agricol. Aceste operațiuni vor putea fi realizate printr-o interfață informatică unică, accesibilă permanent.

Bugetul proiectului va fi utilizat pentru conectarea celor 88 de administrații participante din Bihor, respectiv Consiliul Județean și cele 87 de primării, la centrul regional de date.

Implementarea presupune transferarea bazelor de date existente, inclusiv a celor care în prezent funcționează separat și nu permit schimbul automat de informații. Procesul va cuprinde verificarea datelor, configurarea aplicațiilor în funcție de necesitățile fiecărei instituții, testarea funcționalităților și pregătirea angajaților.

Primăriile participante vor primi și echipamente informatice. Pachetele vor fi diferențiate în funcție de categoria administrației locale, respectiv comună, oraș sau municipiu.

Documentația CJ Bihor precizează că finanțarea nu include transformarea în format digital a arhivelor păstrate exclusiv pe hârtie și nici cumpărarea licențelor software. De asemenea, nu sunt eligibile eventualele tarife percepute de furnizorii programelor informatice actuale pentru extragerea informațiilor.

Aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de administrațiile locale, în funcție de situația fiecărei primării.

Din totalul celor 101 primării existente în județul Bihor, 87 au adoptat hotărâri privind participarea la investiția de digitalizare. Printre administrațiile înscrise se află municipiile Oradea, Salonta, Marghita și Beiuș, alături de orașele Aleșd, Ștei, Nucet, Vașcău și Valea lui Mihai.

Celelalte 14 primării, situate în principal în partea de nord a județului, nu sunt incluse momentan în parteneriat. Acestea vor avea însă posibilitatea să participe ulterior, prin încheierea unor acte adiționale.

Vicepreședintele CJ Bihor, Horea Abrudan, a explicat pentru ebihoreanul.ro, după ședința extraordinară de joi, că nu toate administrațiile locale au acceptat propunerea.

„Nu toate primăriile au vrut să se conecteze”, a declarat Horea Abrudan.

Consiliul Județean Bihor va coordona proiectul în calitate de lider al parteneriatului. Instituția va avea responsabilitatea depunerii cererii de finanțare, organizării achizițiilor și supravegherii implementării investiției.

La rândul lor, primăriile participante vor trebui să permită accesul la bazele de date existente, să contribuie la transferarea informațiilor și să asigure pregătirea personalului pentru utilizarea aplicațiilor informatice.

După încheierea proiectului, atât administrația județeană, cât și instituțiile partenere vor avea responsabilități privind întreținerea și funcționarea sistemelor implementate.

Termenul stabilit pentru încheierea investiției este 31 decembrie 2029, iar pregătirile pentru implementare au început înaintea adoptării hotărârilor de către Consiliul Județean Bihor.

Proiectul a fost prezentat primarilor din județ în cadrul unei întâlniri organizate la 7 iulie, la care au participat și reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale.

În timpul reuniunii, președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, le-a recomandat edililor să evite achiziționarea individuală a unor programe informatice noi, care ar putea deveni incompatibile cu infrastructura regională sau nu ar mai fi necesare după implementarea acesteia.

Prin conectarea la sistemul comun, primăriile ar urma să utilizeze mai puține aplicații independente și să poată realiza schimburi de informații prin infrastructura regională. Pentru cetățeni, proiectul prevede accesarea online a unor servicii administrative care în prezent presupun deplasarea la ghișeele instituțiilor publice.