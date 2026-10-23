Noi reguli fiscale pentru firme din 2027. Dobânzile la creditele intragrup și anumite cheltuieli ar putea fi limitate

Companiile din România ar putea avea noi restricții privind deducerea unor cheltuieli la calculul impozitului pe profit, începând din 2027. Senatul a adoptat, pe 21 octombrie, un proiect legislativ care vizează dobânzile la creditele intragrup și cheltuielile pentru anumite servicii contractate între firme afiliate. Inițiativa a fost transmisă Camerei Deputaților pentru votul final. Guvernul și Consiliul Economic și Social au emis puncte de vedere nefavorabile.

Dobânzile la creditele intragrup și alte costuri asociate finanțărilor dintre companii afiliate ar urma să fie supuse unor noi restricții fiscale, potrivit propunerii legislative adoptate de Senat miercuri, 21 octombrie 2026. Modificările vizează articolul 25 din Codul fiscal și stabilesc condiții suplimentare pentru deducerea acestor cheltuieli la determinarea profitului impozabil.

Inițiativa legislativă, înregistrată sub numărul L481/2026, a primit 57 de voturi pentru, 14 împotrivă și 19 abțineri. După adoptarea în Senat, documentul a fost înaintat Camerei Deputaților, care are competența de a lua decizia finală.

Conform proiectului, dobânzile aferente împrumuturilor acordate între societăți din același grup, costurile echivalente acestora și majorările de întârziere asociate creditelor respective ar urma să intre în categoria cheltuielilor cu deductibilitate limitată.

Plafonul propus este calculat în funcție de dobânda medie practicată pe piața financiară pentru creditele din statul în care își are rezidența creditorul. La acest nivel ar putea fi adăugată o marjă fixă de maximum un punct procentual.

Astfel, în situația în care o societate românească obține un împrumut de la o companie afiliată din străinătate, dobânda aferentă finanțării ar putea fi dedusă fiscal numai până la limita rezultată din formula prevăzută de proiect.

Sumele care depășesc plafonul nu ar mai putea fi utilizate pentru diminuarea profitului impozabil. Restricția ar influența, prin urmare, calculul impozitului pe profit pentru firmele care utilizează finanțări între entități aparținând aceluiași grup.

O altă prevedere a proiectului modifică tratamentul fiscal al cheltuielilor rezultate din contractele încheiate între companii afiliate pentru prestarea unor servicii sau transferul anumitor drepturi.

Mai exact, cheltuielile aferente serviciilor de management, consultanță și asistență, precum și cele privind transferul drepturilor de proprietate intelectuală ar urma să fie încadrate în categoria cheltuielilor nedeductibile la stabilirea rezultatului fiscal.

Formularea adoptată de Senat nu condiționează aplicarea restricției de identificarea unor operațiuni frauduloase sau de demonstrarea caracterului fictiv al serviciilor contractate.

Prevederea se referă la cheltuielile generate de aceste categorii de servicii și de drepturi de proprietate intelectuală în baza contractelor intragrup, fără să introducă o distincție în funcție de caracterul real sau fictiv al tranzacțiilor.

De asemenea, documentul nu stabilește că noile restricții ar urma să fie aplicate exclusiv companiilor multinaționale sau operațiunilor realizate cu societăți afiliate din afara României.

Inițiatorii motivează schimbările prin necesitatea reducerii riscului de transfer al profiturilor către state care aplică regimuri de impozitare mai avantajoase.

Cu toate acestea, prevederile propuse utilizează termenul „intra-grup”, fără să introducă o limitare expresă la relațiile comerciale dintre societățile românești și entitățile străine.

În consecință, în forma adoptată de Senat, domeniul de aplicare al măsurilor nu este restrâns explicit la tranzacțiile transfrontaliere.

Guvernul a transmis un punct de vedere negativ asupra inițiativei, argumentând că legislația fiscală din România cuprinde deja prevederi referitoare la limitarea deductibilității costurilor generate de îndatorarea companiilor, inclusiv în cazul împrumuturilor dintre persoane afiliate.

Executivul face trimitere la articolul 40² din Codul fiscal, care reglementează limitarea deductibilității costurilor excedentare ale îndatorării și transpune în legislația națională norme europene în materie.

Potrivit poziției Guvernului, introducerea unui plafon suplimentar, determinat prin raportare la dobânda medie din statul de rezidență al creditorului, ar crea o suprapunere cu mecanismul fiscal aplicabil în prezent.

Executivul consideră că această modificare ar determina instituirea unor restricții mai severe decât cele prevăzute de cadrul european.

În ceea ce privește serviciile contractate între societăți afiliate, Guvernul arată că legislația actuală obligă deja contribuabilii să justifice caracterul real al operațiunilor și necesitatea economică a acestora.

Totodată, tranzacțiile trebuie să respecte principiul valorii de piață, utilizat pentru stabilirea condițiilor în care ar fi efectuate operațiuni similare între entități independente.

În baza normelor fiscale existente, autoritățile au posibilitatea să ajusteze tranzacțiile care nu respectă aceste cerințe.

Guvernul apreciază că introducerea unei interdicții generale de deducere pentru cheltuielile vizate ar putea reprezenta o măsură disproporționată, întrucât nu ar permite evaluarea individuală a realității și justificării economice a fiecărei operațiuni.

Și Consiliul Economic și Social a emis un aviz negativ pentru propunerea legislativă.

Modificările privind deductibilitatea dobânzilor la creditele intragrup și tratamentul fiscal al serviciilor dintre firme afiliate nu sunt aplicabile în prezent, deoarece proiectul nu a parcurs toate etapele necesare pentru a deveni lege.

Potrivit formei adoptate de Senat, noile dispoziții ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, dacă inițiativa va fi aprobată și de Camera Deputaților și va parcurge procedurile constituționale ulterioare.

Până la eventuala intrare în vigoare a modificărilor, companiile continuă să aplice regulile fiscale existente pentru calcularea și deducerea cheltuielilor.

Camera Deputaților poate modifica prevederile proiectului în cursul dezbaterilor parlamentare, astfel încât forma finală a reglementărilor și condițiile de aplicare ar putea fi diferite de cele aprobate de Senat.