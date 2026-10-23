Ședință extraordinară de Guvern pe 23 octombrie. Două decizii importante se află pe agenda reuniunii

Guvernul se reunește vineri, 23 octombrie, într-o ședință extraordinară pentru aprobarea unui proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații de vaccinuri din partea Comisiei Europene. Acestea sunt destinate combaterii pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. Donația are o valoare de peste 1,3 milioane de lei și urmează să fie administrată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Pe agenda Executivului figurează și rechemarea consulului general al României la Lyon.

Guvernul va analiza și aproba, în ședința extraordinară de vineri, un proiect de hotărâre prin care statul român acceptă o donație din partea Comisiei Europene, destinată vaccinării animalelor împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. Bunurile primite vor intra în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Potrivit articolului 1 din proiectul de hotărâre, valoarea totală de piață a donației este de 1.312.135 de lei.

„Se acceptă pentru statul român donația bunurilor mobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării vaccinării împotriva infecției cu virusul pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine, cu valoarea totală de piață 1.312.135 lei, făcută de către Comisia Europeană”, se precizează în proiectul de act normativ.

Conform documentului, ANSVSA va avea responsabilitatea de a îndeplini toate formalitățile necesare pentru acceptarea donației în numele statului român.

Nota de fundamentare a proiectului precizează că măsura are drept obiectiv stabilizarea situației epidemiologice din România, în contextul riscurilor asociate pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine.

Prin utilizarea vaccinurilor donate, autoritățile urmăresc reducerea semnificativă a riscului de transmitere a acestor boli și crearea condițiilor necesare pentru eliminarea restricțiilor comerciale impuse sectorului zootehnic.

Un alt obiectiv menționat în document îl reprezintă limitarea pierderilor economice înregistrate de crescătorii de animale ca urmare a restricțiilor privind circulația efectivelor și a suspendării exporturilor.

Autoritățile urmăresc, de asemenea, reluarea livrărilor de ovine și caprine vii, precum și a exporturilor de produse derivate, către piețele tradiționale din Uniunea Europeană și din statele din afara spațiului comunitar.

Documentația care însoțește proiectul de hotărâre arată că donația Comisiei Europene cuprinde două tipuri de vaccinuri, necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor care afectează efectivele de ovine și caprine din România.

Concret, statul român urmează să primească 300.000 de doze de Pestevac, destinate combaterii pestei micilor rumegătoare, și 800.000 de doze de Jovivac, pentru variola ovină și caprină.

Valoarea cumulată a celor 1,1 milioane de doze este de 1.312.135 de lei, potrivit documentelor emise de producător.

În nota de fundamentare, autoritățile explică faptul că acceptarea donației este necesară pentru reluarea activităților comerciale afectate de restricțiile sanitare veterinare și pentru protejarea sectorului zootehnic.

„Schimbările preconizate vizează deblocarea urgentă a exporturilor de rumegătoare mici, protejarea sectorului zootehnic național împotriva pagubelor economice majore și reluarea circuitelor comerciale tradiționale, concomitent cu asigurarea unui management eficient și gratuit al resurselor biologice puse la dispoziție de Comisia Europeană. În aceste condiții, obiectul donației făcute de către Comisia Europeană este reprezentat de vaccinurile necesare pentru infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare și variola ovină și caprină, respectiv Pestevac, în număr de 300.000 doze, și Jovivac, în număr de 800.000 doze, cu o valoare de piață totală de 1.312.135 lei, conform documentelor emise de producător”, se arată în nota de fundamentare.

Pe agenda ședinței extraordinare de vineri se află și un proiect de hotărâre referitor la rechemarea lui Oleg Ungureanu din funcția de consul general al României la Lyon, Republica Franceză.

Proiectul privind rechemarea diplomatului urmează să fie aprobat în cadrul aceleiași reuniuni a Executivului.