Cristina Trăilă și Mihai Barbu, trimiși în judecată în dosarul despăgubirilor de 13 milioane de lei cerute de Fănel Bogos

Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, fostul lider al PNL Vaslui, Mihai Barbu, și omul de afaceri Fănel Bogos au fost trimiși în judecată de DNA, într-un dosar privind presupusa folosire a influenței politice pentru obținerea unor despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei. Ancheta vizează intervenții asupra conducerii autorităților sanitar-veterinare din Vaslui, în perioada 2024-2025.

Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, fostul lider al PNL Vaslui, Mihai Barbu, și omul de afaceri vasluian Fănel Bogos au fost trimiși în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul teritorial Iași, într-un dosar privind presupusa folosire a influenței politice pentru obținerea unor beneficii necuvenite.

Potrivit DNA, Mihai Barbu, care se afla la data faptelor la conducerea filialei județene Vaslui a unui partid politic, este acuzat de folosirea influenței sau autorității pentru obținerea de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Acesta se află sub control judiciar. Cristina Trăilă, care ocupa atunci funcția de secretar general adjunct al Guvernului României, este acuzată de complicitate la aceeași infracțiune. Fănel Bogos, asociat și administrator în fapt al unei societăți comerciale din domeniul avicol, este acuzat de instigare la folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii unor beneficii necuvenite. Omul de afaceri se află sub control judiciar într-un alt dosar.

Potrivit probelor administrate de procurori, Fănel Bogos administrează, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole din județul Vaslui. În cadrul acestora s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, care ar fi favorizat apariția unor agenți patogeni și a unor boli în rândul păsărilor.

În septembrie 2024, la una dintre ferme ar fi fost confirmat un focar de Salmonella. Procurorii susțin că Bogos ar fi întocmit și depus la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui un dosar prin care solicita despăgubiri pentru pierderile provocate de contaminarea păsărilor, deși societatea nu ar fi fost responsabilă pentru producerea acesteia. Valoarea despăgubirilor solicitate s-ar fi ridicat la aproximativ 13 milioane de lei.

Pe fondul neregulilor constatate la fermă, DSVSA Vaslui ar fi impus monitorizarea strictă a operațiunilor de neutralizare a aproximativ 226.000 de păsări afectate și ar fi refuzat aprobarea dosarului de despăgubire. Potrivit anchetatorilor, după ce interesele sale financiare ar fi fost afectate, omul de afaceri ar fi încercat, cu sprijinul mai multor persoane influente, să obțină schimbarea din funcție a directorului executiv al instituției.

În perioada februarie-noiembrie 2025, Fănel Bogos l-ar fi determinat pe Mihai Barbu să își folosească influența și autoritatea politică pentru facilitarea obținerii despăgubirilor de aproximativ 13 milioane de lei de la DSVSA Vaslui, potrivit DNA.

Anchetatorii susțin că Barbu ar fi intermediat întâlniri între omul de afaceri și înalți funcționari ai statului, inclusiv directorul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), precum și între acesta și diferiți oameni politici.

În cadrul demersurilor respective, fostul lider al PNL Vaslui ar fi făcut presiuni asupra directorului ANSVSA pentru demiterea directorului DSVSA Vaslui. De asemenea, Barbu i-ar fi promis lui Bogos că va încerca să îl determine pe directorul instituției județene să anuleze măsurile dispuse în urma neregulilor constatate la fermele administrate de societatea omului de afaceri.

În cazul în care anularea măsurilor nu ar fi fost posibilă, Barbu ar fi promis că va întreprinde demersuri pentru îndepărtarea directorului din funcție, potrivit procurorilor anticorupție.

Conform DNA, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Mihai Barbu ar fi beneficiat de sprijinul Cristinei Trăilă, care ocupa atunci funcția de secretar general adjunct al Guvernului României. Procurorii susțin că aceasta ar fi susținut acțiunile întreprinse de fostul lider al PNL Vaslui pentru atingerea obiectivului urmărit.

În acest dosar, procurorii anticorupție au instituit sechestru asigurător asupra unor sume de bani aparținând lui Mihai Barbu.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București în data de 21 octombrie, procurorii solicitând menținerea măsurilor asigurătorii și preventive dispuse față de fostul lider al PNL Vaslui.

Cercetările continuă în ceea ce privește celelalte fapte presupus a fi comise de Fănel Bogos și de celelalte persoane menționate în dosar.

DNA precizează că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței cu rechizitoriul, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.