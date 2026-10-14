Fraudă de peste un milion de euro în contractele NATO. Percheziții DNA în România și cinci persoane arestate în Norvegia

O companie cu sediul în România este suspectată că ar fi fraudat NATO cu peste un milion de euro, prin facturarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat miercuri, 14 octombrie, trei percheziții în județul Constanța, în cadrul unei operațiuni internaționale desfășurate simultan în România, Norvegia și Germania. Cinci persoane au fost arestate în Norvegia, iar anchetatorii verifică inclusiv suspiciuni de mituire a unor funcționari publici străini.

Procurorii DNA au desfășurat miercuri, 14 octombrie 2026, trei percheziții în județul Constanța, într-un dosar penal care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor.

Ancheta privește o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, suspectați de implicare într-o schemă de fraudare a contractelor pentru servicii de asistență portuară destinate navelor militare ale statelor membre NATO.

Perchezițiile au avut loc la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei companii, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor de către o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO”, a transmis DNA.

Acțiunea din România face parte dintr-o operațiune internațională coordonată de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust).

Operațiunea din 14 octombrie a implicat autoritățile judiciare din România, Norvegia și Germania.

În Norvegia, cinci persoane au fost arestate, iar anchetatorii au efectuat percheziții la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale.

În Germania, autoritățile au percheziționat sediile a două companii și o locuință, în baza unui ordin european de anchetă.

„Cu sprijinul activ al Eurojust, care a coordonat operațiunea, și în colaborare cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA), autoritățile au efectuat simultan arestări în Norvegia și percheziții în România și Germania, în cadrul unei anchete de amploare privind o companie care furniza servicii navelor militare NATO și care este suspectată de fraudă”, a transmis Eurojust.

Investigația este desfășurată de o echipă comună de anchetă din care fac parte DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și autoritatea norvegiană specializată în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor economice și de mediu.

Ancheta a început să beneficieze de sprijinul Eurojust în aprilie 2025, după apariția unor suspiciuni privind facturi frauduloase transmise Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții.

NSPA este principalul furnizor de servicii al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), având atribuții inclusiv în domeniul sprijinului logistic și al achizițiilor de echipamente și servicii militare.

Potrivit informațiilor transmise de Eurojust, investigația vizează o companie și subcontractanții acesteia, suspectați că ar fi emis facturi frauduloase pentru servicii de asistență portuară.

Aceste servicii sunt furnizate la țărm pentru navele militare și echipajele acestora, în timpul escalelor în porturi.

Facturile vizate de anchetă privesc nave militare NATO care au făcut escale în porturi din nord-vestul Europei. Documentele suspecte au fost identificate de NSPA.

Anchetatorii încearcă să stabilească amploarea operațiunilor și valoarea exactă a prejudiciului produs prin presupusa facturare frauduloasă.

Potrivit estimărilor comunicate de Eurojust, prejudiciul total suferit de statele membre NATO depășește un milion de euro.

Suma nu este însă definitivă, deoarece verificările financiare sunt încă în desfășurare.

Investigația nu se limitează la presupusele facturi frauduloase. Autoritățile cercetează și suspiciuni privind mituirea unor funcționari publici străini.

Compania vizată ar fi oferit mită prin intermediul unei alte persoane, în schimbul unui tratament preferențial în relațiile contractuale cu NSPA.

Aceste acuzații fac parte din ancheta aflată în desfășurare și nu reprezintă fapte stabilite definitiv de o instanță.

În iulie 2025, Eurojust a sprijinit constituirea unei echipe comune de anchetă, cunoscută sub abrevierea JIT.

Această structură a permis autorităților din statele implicate să colaboreze într-un cadru juridic comun și să facă schimb direct de informații și probe relevante pentru investigație.

Ulterior, Eurojust a organizat mai multe reuniuni de coordonare, în cadrul cărora au fost pregătite perchezițiile și celelalte măsuri desfășurate simultan pe 14 octombrie.

NSPA a colaborat cu anchetatorii pe parcursul investigației, furnizând informații considerate esențiale pentru activitatea echipei comune.

Operațiunea a dus la arestarea a cinci persoane în Norvegia și la efectuarea mai multor percheziții în cele trei țări implicate.

Eurojust a precizat că investigațiile continuă și că, în această etapă, nu poate oferi informații suplimentare despre dosar.