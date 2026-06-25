Decizia care poate transforma Europol: ce urmează în lupta cu criminalitatea digitală

Comisia Europeană a înaintat un pachet de măsuri care vizează consolidarea reacției Uniunii Europene în fața unui context infracțional aflat într-o permanentă transformare. Fenomenul criminalității capătă forme tot mai sofisticate, depășește granițele naționale și se dezvoltă accelerat în mediul digital.

Pentru a combate eficient infracțiunile grave, cooperarea dintre poliție, autorități vamale, procurori și instanțe este considerată esențială pe tot parcursul unei anchete. Pachetul de propuneri include două regulamente pentru consolidarea mandatelor Europol și Eurojust, alături de o revizuire a ordinului european de anchetă.

Europol este prezentat drept centrul Uniunii Europene pentru cooperarea în materie de aplicare a legii, având rolul de a conecta informații, expertiză și investigații între statele membre. În lipsa unei imagini complete la nivel național, schimbul de date devine esențial pentru înțelegerea amenințărilor criminale actuale.

Noile reguli urmăresc să crească viteza și siguranța schimbului de informații între autorități. Partajarea automată a datelor va permite colaborarea în timp real în anchete complexe. De asemenea, Europol va dezvolta o infrastructură cloud securizată și un spațiu comun de date destinat poliției.

Aceste instrumente vor facilita lucrul la distanță pe dosare comune între anchetatori din state diferite. Sistemele propuse sunt gândite pentru a susține o cooperare operațională mai rapidă și mai eficientă.

Noile prevederi includ înființarea unor birouri de sprijin Europol în statele membre, dotate cu ofițeri care vor lucra direct cu autoritățile naționale. Aceste structuri vor permite o utilizare mai eficientă a resurselor și instrumentelor agenției europene.

Printre acestea se numără sprijinul în domeniul criminalisticii și al analizei de date. Accesul la sistemele Europol va fi, de asemenea, simplificat pentru echipele naționale de anchetă. Scopul este creșterea capacității operaționale în cazurile transfrontaliere. În același timp, se urmărește reducerea timpului necesar pentru coordonarea investigațiilor.

Pachetul legislativ propune și crearea unui centru tehnologic și de inovare la nivel european, care va oferi o imagine unitară asupra nevoilor de capacități în domeniul aplicării legii. Acesta va sprijini investițiile comune ale statelor membre în cercetare și dezvoltare.

Se are în vedere consolidarea utilizării tehnologiilor avansate în activitățile polițienești. Instrumentele dezvoltate vor fi disponibile prin intermediul spațiului european de date partajate al poliției. Astfel, autoritățile vor putea accesa mai ușor soluții digitale pentru anchete. Inițiativa urmărește și optimizarea utilizării resurselor tehnologice existente la nivel european.

Propunerile includ o cooperare mai strânsă între Europol și alte agenții și organisme ale Uniunii Europene, cu accent pe Eurojust și Parchetul European. Este vizată, totodată, consolidarea colaborării cu țările partenere din afara Uniunii, pentru combaterea criminalității transfrontaliere la nivel global.

Noile reguli pun accent pe eficientizarea fluxurilor de lucru prin automatizarea unor procese administrative. Reducerea sarcinilor birocratice este un alt obiectiv al pachetului legislativ. Măsurile sunt concepute pentru a crește eficiența operațională atât la nivelul agențiilor europene, cât și al statelor membre.