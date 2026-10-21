ANSVSA a dat amenzi de peste 1,55 milioane de lei în septembrie. Ce nereguli au descoperit inspectorii în unitățile alimentare

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au aplicat, în luna septembrie 2026, sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.553.600 de lei, în urma controalelor desfășurate în unitățile din industria agroalimentară care prelucrează produse de origine nonanimală. Verificările au vizat inclusiv operatorii din industria de morărit, panificație și patiserie, precum și producătorii de băuturi răcoritoare și alcoolice. În total, inspectorii au efectuat 9.655 de controale, au aplicat 170 de sancțiuni contravenționale și au emis 142 de avertismente.

Potrivit unui comunicat al autorității, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au desfășurat în luna septembrie 9.655 de controale în unități din industria agroalimentară care activează în sectorul produselor de origine nonanimală.

Verificările au fost realizate de Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene și de cea a Municipiului București.

În urma acțiunilor de control, au fost aplicate 170 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.553.600 de lei, precum și 142 de avertismente.

Controalele au vizat operatori economici din mai multe domenii ale industriei alimentare, printre care fabricarea produselor de morărit, producția pâinii și a produselor de panificație și patiserie, fabricarea băuturilor răcoritoare și producerea băuturilor alcoolice. Au fost verificate și unități care desfășoară alte activități din industria alimentară.

Acțiunile au fost desfășurate în cadrul Programului de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2026. Obiectivul acestuia a fost verificarea respectării legislației în vigoare și prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică.

Inspectorii au urmărit, în principal, respectarea normelor de igienă și întreținerea corespunzătoare a spațiilor de lucru, precum și condițiile în care sunt prelucrate și depozitate materiile prime și produsele finite.

De asemenea, verificările au vizat respectarea cerințelor referitoare la înregistrarea, autorizarea și funcționarea unităților alimentare.

Un alt obiectiv important l-a reprezentat verificarea trasabilității produselor și a corectitudinii etichetării. Inspectorii au urmărit și aplicarea măsurilor de combatere a dăunătorilor, implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP și respectarea programelor de autocontrol.

Aceste verificări au avut rolul de a identifica eventualele abateri de la cerințele legale și de a preveni riscurile asociate fabricării, prelucrării, depozitării și comercializării produselor alimentare.

Principalele neconformități constatate în urma controalelor au vizat nerespectarea normelor de igienă în spațiile de depozitare și prelucrare a produselor alimentare.

Inspectorii au identificat și deficiențe privind starea utilajelor și a ustensilelor utilizate în activitățile de producție, efectuarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, precum și folosirea corespunzătoare a materialelor de curățenie.

Alte probleme au fost legate de documentarea și aplicarea procedurilor HACCP, sistem utilizat pentru identificarea, evaluarea și controlul pericolelor care pot afecta siguranța alimentelor.

Au fost constatate, totodată, neconformități privind etichetarea și ambalarea produselor, precum și lipsa unor documente de analiză și de trasabilitate.

Verificările au scos la iveală și nereguli referitoare la documentele de sănătate ale personalului, fișele de aptitudini și echipamentele de protecție utilizate de angajați.

În cadrul acțiunilor de control, inspectorii au prelevat probe pentru analize de laborator, în conformitate cu programul de supraveghere și control al instituției.

Analizele au urmărit evaluarea conformității produselor alimentare și verificarea respectării limitelor maxime admise pentru reziduurile de pesticide, contaminanți și alte substanțe nedorite sau interzise, după caz.

Prelevarea probelor face parte din măsurile prin care autoritatea verifică dacă produsele alimentare respectă cerințele de siguranță și dacă pot fi introduse pe piață în condițiile prevăzute de legislație.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat importanța verificărilor periodice și a respectării stricte a cerințelor legale de către operatorii din industria alimentară.

Potrivit acestuia, igiena, trasabilitatea produselor și aplicarea procedurilor de autocontrol sunt esențiale pentru prevenirea riscurilor și protejarea sănătății consumatorilor.

„Rezultatele controalelor evidenţiază importanţa verificărilor periodice şi a respectării stricte a cerinţelor legale de către operatorii din industria alimentară. Igiena, trasabilitatea produselor şi aplicarea procedurilor de autocontrol sunt esenţiale pentru prevenirea riscurilor şi protejarea sănătăţii consumatorilor. ANSVSA va continua să acţioneze cu fermitate pentru identificarea şi remedierea neconformităţilor, astfel încât alimentele care ajung pe masa consumatorilor să respecte cerinţele de siguranţă”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Instituția a anunțat că va continua acțiunile de control pentru identificarea și remedierea neconformităților, astfel încât alimentele care ajung la consumatori să respecte cerințele de siguranță.

Sancțiunile au fost stabilite în funcție de gravitatea abaterilor constatate. Acestea au fost aplicate în situațiile în care deficiențele nu au fost remediate în termenul stabilit sau în care neconformitățile prezentau riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor.

În același timp, controalele au urmărit îndrumarea operatorilor economici și asigurarea respectării cerințelor legale pe întregul circuit al produselor alimentare.

Bilanțul pentru luna septembrie cuprinde, astfel, 9.655 de controale, 170 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.553.600 de lei și 142 de avertismente, în urma verificărilor efectuate în unitățile din industria agroalimentară care prelucrează produse de origine nonanimală.