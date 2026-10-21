Ora nașterii, contra cost. Unde plătești „taxa de horoscop” și unde primești informația gratuit

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Persoanele care vor să afle ora exactă la care s-au născut, pentru a-și calcula ascendentul astrologic, pot fi nevoite să plătească taxe care diferă de la un spital la altul.

Solicitările vizează datele privind locul și ora nașterii, păstrate în documentele medicale și în arhivele unităților sanitare. În unele cazuri, persoanele interesate caută aceste informații pentru realizarea unei astrograme și identificarea ascendentului. Procedurile și tarifele aplicate pentru eliberarea documentelor diferă în funcție de spital.

La Spitalul Județean de Urgență Tulcea, persoanele care solicită ora exactă a nașterii trebuie să achite 300 de lei. Informația este păstrată în registrele instituției, iar interesul pentru obținerea ei poate avea legătură cu dorința de a afla ascendentul astrologic, element considerat necesar de specialiștii în astrologie pentru realizarea unei astrograme.

În alte unități medicale, costurile sunt mai mici sau nu există deloc. La Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, informația este furnizată gratuit, iar răspunsul la solicitare poate fi primit în cel mult 30 de zile. La Suceava, tariful a fost clarificat după apariția unei neconcordanțe între suma menționată inițial și cea prevăzută în proiectul de taxe.

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a primit solicitări din partea persoanelor care doresc să afle ora exactă a nașterii. Informația poate fi utilizată pentru calcularea ascendentului și realizarea unor astrograme, iar unitatea sanitară a prevăzut un tarif pentru eliberarea documentelor care atestă această dată.

Inițial, în informațiile apărute public a fost menționată o taxă de 100 de lei. Reprezentanții spitalului au precizat însă că suma a rezultat dintr-o eroare materială și că valoarea corectă prevăzută în proiect este de 10 lei.

Tiberiu Brădățan, purtătorul de cuvânt al unității sanitare, a explicat că tariful urmează să fie corectat, astfel încât suma aplicată să corespundă celei prevăzute în proiectul de taxe al instituției.

„De fapt, în loc de 10 lei cât este proiectată această taxă, a apărut în proiect suma de 100 de lei. În contextul acesta, deja există în momentul de faţă o propunere de rectificare a acestei erori materiale, care va fi făcută în şedinţa de Consiliu Judeţean din data de 23 decembrie. Practic, este vorba de o sumă similară cu alte sume care presupun liberarea de date cu caracter personal ale persoanelor care accesează Spitalul Judeţean Suceava”, a precizat el, potrivit RTV.

Întrebat despre motivele introducerii taxei și despre numărul cererilor primite, Tiberiu Brădățan a arătat că solicitările au apărut în ultima perioadă, însă nu a putut preciza câte persoane au cerut aceste informații. Potrivit acestuia, interesul pentru datele privind ora nașterii ar putea fi legat de realizarea unor calcule astrologice.

„Putem doar să speculăm. E vorba de un număr de solicitări care au apărut. Nu pot să vă spun numărul exact, dar solicitările au aparut cu privire la acest tip de informaţie. Şi după cum s-a făcut şi vorbire în spaţiu public, este posibil să fie legat de dorinţa de a face nişte astrograme, de a face nici calcule astrologice. Este dreptul fiecărei persoane de a solicita astfel de informaţii. Noi am luat act şi în consecinţă încercăm să-i ajutăm pe toţi şi să oferim aceste informaţii în funcţie de solicitările care apar”, a declarat Brădățan.

Reprezentantul spitalului a explicat și de ce unele persoane revin la unitatea medicală pentru a obține informații pe care, în mod obișnuit, le-ar putea cunoaște deja. Datele pot proveni din documente mai vechi, care nu mai sunt disponibile solicitantului, dar se păstrează în arhiva spitalului. „Este posibil să fie date care sunt mai vechi, de ordinul lunilor sau anilor, şi care în momentul de faţă se găsesc în arhiva spitalului”.

În ceea ce privește momentul în care sunt depuse cererile, purtătorul de cuvânt a precizat că unitatea sanitară nu deține informații suplimentare. „Nu avem informaţii cu privire la momentul la care se solicită aceste date”, a adăugat purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare.

Tariful de 10 lei se aplică solicitărilor punctuale privind ora nașterii, dar și altor cereri pentru eliberarea unor documente de la Spitalul Județean Suceava. Acestea pot include atât documente cu caracter medical, cât și documente care conțin date cu caracter personal.

La Spitalul Județean de Urgență Buzău, persoanele care solicită informații despre data și ora exactă a nașterii trebuie să achite 200 de lei. Unitatea medicală a introdus un tarif pentru solicitarea și eliberarea documentelor care conțin aceste date, păstrate în evidențele spitalului.

Potrivit reprezentanților instituției, registrele și foile de observație în care sunt consemnate informațiile despre naștere sunt păstrate timp de 20 de ani. Printre persoanele care au solicitat date de acest tip se numără și cele interesate de realizarea unei astrograme.

Adriana Bunilă, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a explicat pentru Agerpres că taxa se aplică documentelor eliberate la cererea persoanelor interesate.

„La nivelul SJU Buzău este implementată taxa pentru solicitarea, eliberarea documentelor privind data şi ora naşterii. Au existat solicitări în acest sens, însă aceste informaţii se regăsesc în foile de observaţie care sunt păstrate timp de 20 de ani în cadrul unităţii medicale. Costul unei astfel de solicitări este de 200 de lei”, a declarat pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă.

În astrologie, ora exactă a nașterii este folosită pentru calcularea ascendentului și pentru stabilirea unor elemente ale astrogramei natale. Potrivit explicațiilor oferite de numerologi, ascendentul reprezintă zodia aflată la răsărit în momentul nașterii.

Calculul astrogramei se bazează pe informații despre momentul și locul venirii pe lume. Pozițiile planetelor și determinarea ascendentului sunt raportate la aceste date, motiv pentru care persoanele interesate de o analiză astrologică pot solicita ora exactă din documentele păstrate de spitale.

Atunci când informația nu mai este disponibilă în actele personale, arhivele unităților sanitare pot reprezenta o sursă pentru identificarea ei. Costul obținerii documentului depinde de tarifele stabilite de fiecare spital, de la gratuitate la câteva sute de lei.