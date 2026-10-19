Un nou focar de ploșnițe, semnalat într-un spital din București. Ce s-a întâmplat cu pacienții

Ploșnițe au fost descoperite la secția de neurologie a Spitalului Colentina din București, iar conducerea unității medicale a dispus măsuri imediate pentru limitarea focarului.

Zona afectată a fost izolată și supusă unor proceduri de igienizare, în timp ce șase pacienți au fost mutați pe un alt palier al spitalului, pentru a preveni eventualele riscuri.

Potrivit reprezentanților spitalului, insectele ar fi fost aduse, cel mai probabil, din exterior. După identificarea acestora, personalul unității medicale a intervenit pentru a limita răspândirea lor și pentru a proteja pacienții internați.

Măsurile au vizat izolarea spațiului afectat și efectuarea operațiunilor de igienizare. De asemenea, încăperile sunt supuse unor proceduri repetate de dezinfecție și tratare, în conformitate cu protocoalele în vigoare.

Conducerea Spitalului Colentina susține că situația este sub control și că, până în prezent, ploșnițele nu au fost identificate în alte zone ale unității medicale. Potrivit informațiilor disponibile, nu există indicii că focarul s-ar fi extins în restul spitalului.

Cei șase pacienți au fost transferați pe un alt palier al unității medicale după identificarea insectelor. Măsura a fost luată pentru a preveni orice risc asociat prezenței ploșnițelor în spațiul în care acestea au fost descoperite.

Intervenția presupune atât tratarea zonei afectate, cât și repetarea procedurilor de igienizare, astfel încât încăperile să poată fi verificate și tratate potrivit regulilor aplicabile. Reprezentanții spitalului au precizat că insectele ar fi provenit, cel mai probabil, din exterior, fără ca până acum să existe informații care să indice extinderea problemei în alte secții, informează TVR1.

Depistarea ploșnițelor la Spitalul Colentina vine la aproximativ două luni după un incident similar semnalat la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București. Atunci, Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară și-a suspendat temporar activitatea în regim de spitalizare continuă, după identificarea insectelor într-unul dintre saloanele unității medicale.

Potrivit informațiilor publicate la momentul respectiv, aproximativ 30 de pacienți au fost externați sau redirecționați, ca urmare a situației semnalate la secția afectată. Activitatea în regim de spitalizare continuă a fost suspendată temporar, iar măsurile au vizat gestionarea situației și limitarea riscurilor asociate infestării.

Cele două cazuri au fost semnalate la unități medicale din Capitală, în secții în care erau internați pacienți. La Spitalul Colentina, măsurile anunțate au inclus izolarea și igienizarea zonei afectate, precum și mutarea celor șase pacienți pe un alt palier al spitalului.