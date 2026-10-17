Un nou incubator pentru copiii născuți extrem de prematur. Dispozitivul este testat în SUA și Europa (VIDEO)

Un nou tip de incubator ar putea permite părinților să își țină la piept copiii născuți extrem de prematur, chiar și atunci când aceștia au nevoie de aparate pentru susținerea respirației și monitorizare medicală continuă. Dispozitivul, denumit Skincubator, menține temperatura și umiditatea necesare nou-născutului, facilitând contactul direct piele pe piele. Tehnologia a fost dezvoltată în Israel și este evaluată în studii clinice, inclusiv în Statele Unite.

Copiii născuți înainte de 28 de săptămâni de sarcină au nevoie frecvent de îngrijire intensivă neonatală. În multe cazuri, aceștia depind de incubatoare care mențin temperatura și umiditatea la niveluri controlate, dar și de echipamente pentru susținerea respirației.

Din cauza fragilității lor și a dispozitivelor medicale utilizate, contactul fizic cu părinții poate fi limitat în primele zile sau săptămâni după naștere.

Un dispozitiv experimental, denumit Skincubator, a fost conceput pentru a permite contactul direct piele pe piele fără întreruperea suportului respirator și a monitorizării medicale.

Spre deosebire de incubatoarele convenționale, în care nou-născutul este separat fizic de părinți, noul sistem poate fi purtat de adult.

Dispozitivul include o structură care menține un mediu cald și umed, precum și un sistem de fixare a tuburilor respiratorii, cateterelor și celorlalte conexiuni medicale.

Potrivit CNN, tehnologia permite inclusiv contactul cu nou-născuți care au nevoie de ventilație și monitorizare continuă.

Una dintre caracteristicile dispozitivului este sistemul retractabil utilizat pentru transferul copilului.

Acesta permite deplasarea nou-născutului din incubatorul obișnuit în dispozitivul purtat de părinte, cu manipulare minimă și menținerea condițiilor de protecție.

După ce copilul este poziționat în siguranță pe pieptul adultului, suportul aflat sub corpul său este retras treptat. Astfel, pielea nou-născutului ajunge în contact direct cu pielea părintelui.

Medicul Jaclyn Ruggiero, coordonatoarea studiului clinic desfășurat în Statele Unite, a explicat pentru CNN că tuburile respiratorii și celelalte conexiuni medicale sunt fixate de baza dispozitivului pe durata transferului și a contactului piele pe piele.

Sistemul a fost conceput pentru a reduce dificultățile asociate mutării copiilor foarte fragili din incubator în brațele părinților și pentru a permite sesiuni mai lungi de contact fizic.

Tehnologia a fost dezvoltată în Israel și utilizată ulterior și în Germania.

Recent, dispozitivul a început să fie testat în Statele Unite, la Children’s Memorial Hermann Hospital din Houston, Texas. Acesta este primul spital american care îl utilizează în cadrul unui studiu clinic.

Potrivit informațiilor publicate pe platforma ClinicalTrials.gov, cercetarea este concepută pentru a include aproximativ 60 de nou-născuți, cu vârste gestaționale cuprinse între 25 și aproape 31 de săptămâni.

Cercetătorii compară utilizarea Skincubator cu îngrijirea obișnuită care include contactul piele pe piele.

Sunt urmărite siguranța procedurii, stabilitatea temperaturii corporale a copiilor, durata zilnică a contactului fizic și nivelul de stres al părinților.

Printre participanții la studiu se numără și gemeni născuți la aproximativ 26 de săptămâni de sarcină.

Potrivit CNN, tatăl acestora a devenit primul părinte de sex masculin din Statele Unite care a utilizat dispozitivul.

Primele cercetări privind Skincubator au fost realizate în Israel și au urmărit în special capacitatea dispozitivului de a menține temperatura corporală a nou-născuților în timpul transferului.

Un studiu publicat în 2025 în revista medicală American Journal of Perinatology a evaluat utilizarea noului incubator în comparație cu metoda convențională de contact piele pe piele.

Cercetarea a inclus 19 nou-născuți, pentru care au fost comparate 54 de perechi de sesiuni.

Rezultatele au arătat că scăderea temperaturii corporale în timpul transferului a fost mai mică atunci când a fost utilizat noul dispozitiv.

O altă cercetare, publicată online în martie 2026, a analizat funcționarea unei versiuni îmbunătățite a incubatorului și experiența părinților.

Studiul a inclus 12 nou-născuți și 18 părinți, care au utilizat dispozitivul în 53 de sesiuni.

Durata medie a unei sesiuni a fost de aproximativ două ore și jumătate.

Sistemul retractabil de transfer a funcționat corespunzător în 103 dintre cele 106 încercări efectuate.

Părinții au evaluat mai favorabil siguranța și ușurința utilizării noului dispozitiv comparativ cu metoda obișnuită.

Doi dintre nou-născuții incluși în cercetare beneficiau de ventilație mecanică invazivă în timpul utilizării incubatorului.

Studiile au inclus însă un număr redus de copii și s-au concentrat în principal asupra siguranței transferului, menținerii temperaturii și experienței părinților. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru evaluarea beneficiilor clinice.

Contactul direct dintre pielea nou-născutului și cea a unui părinte este cunoscut și sub denumirea de metoda cangur.

Această practică reprezintă o componentă importantă a îngrijirii copiilor prematuri, deoarece contribuie la menținerea temperaturii corporale și la stabilizarea respirației și a ritmului cardiac.

Contactul piele pe piele favorizează alăptarea și dezvoltarea legăturii afective dintre copil și părinți.

De asemenea, poate contribui la reducerea stresului prin mecanisme ale sistemului nervos implicate în reglarea răspunsurilor organismului.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă inițierea cât mai timpurie a contactului piele pe piele la copiii prematuri sau cu greutate mică la naștere.

Potrivit recomandărilor OMS, această formă de îngrijire ar trebui menținută pentru perioade cât mai lungi, ideal între 8 și 24 de ore pe zi.

Dovezile care stau la baza recomandărilor arată că metoda poate reduce mortalitatea, riscul de infecții și hipotermia în rândul nou-născuților prematuri.

Aplicarea sa poate fi însă dificilă în cazul copiilor foarte fragili, care necesită suport respirator complex și îngrijire intensivă.

Deși dispozitivul a fost utilizat în Israel, Germania și Statele Unite, acesta se află încă în etapa de cercetare clinică.

Potrivit companiei Skincubator Neocare, producătorul tehnologiei, utilizările clinice au fost realizate în cadrul unor protocoale aprobate pentru cercetare.

În Uniunea Europeană, dispozitivul a fost utilizat experimental în Germania. Introducerea sa pe piață depinde de finalizarea evaluărilor privind siguranța și performanța și de obținerea marcajului CE.

Compania deține certificarea ISO 13485, care privește sistemul de management al calității pentru dispozitive medicale. Această certificare nu echivalează însă cu marcajul CE necesar comercializării dispozitivului în Uniunea Europeană.

În Statele Unite, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) i-a acordat în decembrie 2025 statutul de dispozitiv medical inovator, cunoscut sub denumirea de Breakthrough Device Designation.

Acest statut facilitează comunicarea cu autoritatea americană și evaluarea tehnologiilor medicale care ar putea îmbunătăți îngrijirea pacienților, dar nu reprezintă o autorizație de comercializare.

Studiul clinic desfășurat în prezent la spitalul din Houston urmează să furnizeze date suplimentare privind siguranța și utilizarea Skincubator în terapia intensivă neonatală.