Spectacole premiate pe marile scene ale lumii ajung la București. Stagiunea Internațională de Teatru ARCUB revine în această toamnă

Stagiunea Internațională de Teatru ARCUB 2026 revine în această toamnă cu trei producții prezentate și apreciate pe scene internaționale. Artiști din Spania, Franța, Peru și Slovenia vor ajunge la București cu spectacole care explorează forme și perspective diverse ale creației contemporane.

Prin dans, teatru documentar, autobiografie, mărturie și performance, cele trei producții continuă tema ediției din 2026, „Criză/Crize”. Spectacolele propun publicului o perspectivă asupra lucrurilor moștenite, a celor pe care oamenii aleg să le schimbe și a tiparelor care încearcă să fie depășite.

De la relația dintre copii și părinți și moștenirea familială până la memoria unei comunități marcate de violență și tăcerea care însoțește abuzul domestic, producțiile programate în această toamnă la Sala Mare – ARCUB aduc în prim-plan povești personale conectate la tensiunile societății contemporane.

Ediția din acest an a Stagiunii Internaționale de Teatru ARCUB este prezentă și în Festivalul Național de Teatru (FNT) cu spectacolul „Israel & Mohamed”.

Spectacolul „Israel & Mohamed” va fi prezentat pe 23 și 24 octombrie, de la ora 19:00, la București. Producția este realizată de artiști din Spania și Franța, conceptul și interpretarea aparținându-le lui Israel Galván și Mohamed El Khatib.

Unul dintre spectacolele apreciate prezentate la Festivalul de la Avignon în 2025, „Israel & Mohamed” deschide stagiunea internațională de toamnă de la ARCUB.

Producția îi aduce împreună pe doi artiști cunoscuți ai scenei internaționale. Israel Galván este unul dintre cei mai cunoscuți și inovatori dansatori și coregrafi de flamenco ai generației sale, în timp ce Mohamed El Khatib este un artist francez a cărui activitate traversează teatrul, filmul și instalația și pornește de la abordări documentare și povești reale.

Prezența lui Israel Galván la București reprezintă o ocazie pentru publicul român de a descoperi personalitatea și universul artistic al uneia dintre figurile marcante ale dansului internațional.

Artistul este laureat al Premiului Național de Dans al Spaniei, al Bessie Award de la New York și al Medaliei de Aur pentru Meritul în Arte Frumoase, precum și al numeroaselor alte distincții internaționale.

Programul Stagiunii Internaționale de Teatru 2026 continuă cu spectacolul de teatru documentar și autobiografic din Peru „El Rincón de los Muertos”, cunoscut și sub titlul „The Corner of the Dead”.

Producția este regizată de Sebastián Rubio și Yanira Dávila și va fi prezentată pe 14 și 15 noiembrie, de la ora 19:00.

Spectacolul este construit în jurul istoriei regiunii Ayacucho și al experiențelor de viață ale lui Ricardo Bromley, actor și practicant al dansului tradițional peruan, danzante de tijeras.

„The Corner of the Dead” a fost prezentat la MIRADA – Festivalul Ibero-American de Arte Scenice din São Paulo și în cadrul Festivalului Internațional Teatro a Mil, unul dintre cele mai importante evenimente din categoria artelor spectacolului din America Latină.

În 2026, producția își continuă parcursul internațional prin participarea la Festivalul de Toamnă de la Madrid.

Cea de-a treia producție din programul de toamnă al Stagiunii Internaționale de Teatru ARCUB este „Five Kinds of Silence”, din Slovenia.

Spectacolul este programat pe 27 și 28 noiembrie, de la ora 19:00. Producția aparține Teatrului Național Sloven din Nova Gorica și este regizată de Maša Pelko.

Pornind de la textul dramaturgei britanice Shelagh Stephenson, spectacolul explorează mecanismele tăcerii în fața violenței domestice și modul în care această tăcere poate contribui la perpetuarea abuzului.

„Five Kinds of Silence” a fost prezentat la mai multe festivaluri importante, printre care FemArt Festival din Priștina, Borštnikovo srečanje din Maribor, Festivalul Balcanic de Teatru din Blagoevgrad și Teatro Rasi din Ravenna.

Regizoarea Maša Pelko este laureată a Premiului Slavko Grum pentru cea mai bună piesă nouă.

Biletele pentru toate cele trei spectacole sunt disponibile pe arcub.ro, în rețeaua iabilet.ro și la casa de bilete ARCUB, de pe Lipscani 84-90.

Stagiunea Internațională de Teatru este un proiect al Primăriei Municipiului București, prin ARCUB. Programul a fost lansat în 2025 și continuă în 2026 sub tema „Criză/Crize”.

Stagiunea se desfășoară în parteneriat cu Fundația Culturală „Camil Petrescu” și este curatoriată de Oana Borș și Ioana Anghel. Programul aduce la București spectacole și artiști de pe scena internațională și națională și oferă publicului acces la direcții relevante ale teatrului contemporan.

În această toamnă va continua și programul „Artist to Artist”, un format de dialog direct între creatorii invitați, artiștii români și public.

Programul include întâlniri și sesiuni de Q&A care completează experiența scenică și facilitează schimbul de idei și practici teatrale.