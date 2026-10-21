iBanFirst estimează economii de 162 de milioane de euro pentru companiile românești. Cum a ajuns fintechul la acest rezultat

Companiile românești care utilizează platforma financiară iBanFirst au realizat economii estimate la 162 de milioane de euro din tranzacții de schimb valutar în ultimii cinci ani. România a devenit a treia piață europeană a companiei în funcție de economiile valutare estimate, după Franța și Marea Britanie, depășind piețe cu o prezență mai îndelungată a fintech-ului, precum Olanda și Belgia. În aceeași perioadă, firmele locale au efectuat aproximativ 117.000 de plăți internaționale, în valoare totală de 4,6 miliarde de euro.

Potrivit unei analize realizate de iBanFirst, companiile din România au obținut economii estimate la 162 de milioane de euro din tranzacțiile valutare efectuate prin platforma companiei în ultimii cinci ani.

Rezultatul plasează România pe locul al treilea între piețele europene ale iBanFirst în funcție de economiile valutare estimate, după Franța și Marea Britanie. Piața românească se situează astfel înaintea unor țări precum Olanda și Belgia, unde compania este prezentă de mai mult timp.

Evoluția reflectă interesul tot mai mare al firmelor românești pentru soluții digitale destinate gestionării plăților internaționale și a riscului valutar.

Alin Latu, Country Manager România și Ungaria al iBanFirst, a explicat că, în ultimii cinci ani, tot mai multe companii românești au apelat la serviciile platformei pentru a-și administra mai eficient plățile internaționale și expunerea la fluctuațiile cursurilor de schimb.

Strategia companiei s-a concentrat pe dezvoltarea unor soluții care să ofere echipelor financiare mai multă predictibilitate și un control mai bun asupra fluxurilor de numerar. În același timp, serviciile urmăresc simplificarea plăților curente, a tranzacțiilor valutare și a operațiunilor desfășurate în mai multe monede.

„În ultimii cinci ani, tot mai multe companii românești au apelat la noi pentru a-și gestiona mai eficient plățile internaționale și riscul valutar. Ne-am concentrat pe soluții care să ofere echipelor financiare mai multă predictibilitate și control asupra fluxurilor de numerar, simplificând în același timp plățile curente, tranzacțiile valutare și operațiunile în mai multe monede. Încrederea construită în relația cu clienții reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea noastră pe termen lung în România”, a declarat Alin Latu, Country Manager România și Ungaria, iBanFirst.

De la intrarea pe piața din România, iBanFirst a intermediat aproximativ 117.000 de plăți internaționale, cu o valoare cumulată de 4,6 miliarde de euro.

În prezent, compania deservește peste 1.000 de clienți corporate din România, pe fondul cererii tot mai mari pentru servicii financiare digitale în rândul firmelor implicate în comerțul internațional.

Evoluția activității indică și o schimbare în modul în care companiile folosesc platforma. Tot mai mulți clienți integrează serviciile iBanFirst în operațiunile financiare curente, depășind utilizarea exclusivă pentru efectuarea plăților internaționale.

Astfel, firmele folosesc platforma și pentru administrarea fondurilor, realizarea tranzacțiilor zilnice și gestionarea fluxurilor de numerar în mai multe valute.

Această integrare permite centralizarea unor operațiuni financiare care, în cazul companiilor active pe mai multe piețe, presupun gestionarea unor plăți și încasări în monede diferite.

Gestionarea riscului valutar a reprezentat o altă componentă importantă a activității iBanFirst în România.

În ultimii cinci ani, companiile românești au utilizat contracte de plăți forward fixe, dinamice și flexibile pentru a acoperi expuneri valutare în valoare de aproximativ 583 de milioane de euro.

Aceste instrumente financiare permit firmelor să fixeze în avans un curs de schimb sau să stabilească un nivel de protecție pentru plățile și încasările viitoare.

Prin utilizarea lor, companiile își pot planifica mai predictibil bugetele și pot reduce incertitudinea asociată fluctuațiilor valutare, care pot influența marjele operaționale.

Pentru firmele care importă sau exportă produse și servicii, variațiile cursurilor de schimb pot modifica valoarea efectivă a costurilor și veniturilor exprimate în lei sau în alte monede.

Posibilitatea de a gestiona anticipat o parte dintre aceste riscuri oferă echipelor financiare un control mai bun asupra obligațiilor și încasărilor viitoare.

Utilizarea platformei a contribuit și la reducerea timpului pe care echipele financiare îl alocă activităților administrative asociate plăților și tranzacțiilor valutare.

Potrivit estimărilor iBanFirst, clienții din România au economisit aproximativ 30.000 de ore de lucru în ultimii cinci ani, prin diminuarea operațiunilor manuale.

Calculul companiei pornește de la o economie medie estimată de zece minute pentru fiecare operațiune de plată sau de schimb valutar.

Reducerea timpului necesar procesării acestor operațiuni poate permite echipelor financiare să gestioneze mai eficient activitățile curente și să aloce resurse altor sarcini administrative și financiare.

Digitalizarea este astfel una dintre componentele prin care iBanFirst urmărește să simplifice gestionarea operațiunilor internaționale ale companiilor.

Compania intenționează să își continue dezvoltarea pe piața locală și vizează o creștere de 40% a activității din România în 2026.

Pierre-Antoine Dusoulier, fondator și CEO al iBanFirst, a arătat că România a fost prima piață din Europa Centrală și de Est în care compania și-a extins operațiunile, iar evoluția acesteia a depășit așteptările inițiale.

Piața românească s-a numărat constant printre cele mai dinamice din cadrul grupului. Această evoluție indică interesul companiilor locale pentru combinația dintre tehnologia financiară avansată și expertiza specialiștilor prezenți pe piață.

„România a fost prima piață din Europa Centrală și de Est pe care ne-am extins, iar evoluția sa a depășit așteptările noastre inițiale. S-a numărat constant printre cele mai dinamice piețe ale grupului, ceea ce arată că firmele românești apreciază combinația dintre tehnologia financiară avansată și expertiza locală. Pe măsură ce tot mai multe companii își extind activitatea internațională, le sprijinim să simplifice plățile transfrontaliere, să își eficientizeze operațiunile și să aibă un control mai bun asupra costurilor”, a declarat Pierre-Antoine Dusoulier, fondator și CEO al iBanFirst.

Prin intermediul platformei iBanFirst, firmele pot deschide conturi în peste 25 de valute, pot efectua și încasa plăți în monede diferite și își pot gestiona tranzacțiile valutare și fluxurile financiare internaționale dintr-o singură interfață.

Soluția se adresează în special importatorilor și exportatorilor care desfășoară activități simultan pe mai multe piețe și au nevoie de vizibilitate asupra operațiunilor financiare și de un control mai bun al acestora.

Centralizarea plăților, încasărilor și tranzacțiilor valutare urmărește să faciliteze gestionarea fondurilor în cadrul companiilor care operează în mai multe monede.

Datele au fost prezentate miercuri, 21 octombrie, la cinci ani de la deschiderea biroului iBanFirst din București, eveniment care a marcat intrarea companiei pe prima sa piață din Europa Centrală și de Est.

Fondată în 2016, iBanFirst sprijină companiile în gestionarea fondurilor și a operațiunilor financiare internaționale. Compania combină o platformă tehnologică avansată cu expertiza financiară a propriilor specialiști și deservește întreprinderi mici și mijlocii cu activitate internațională, denumite SMMs în prezentarea companiei.

Aceste firme operează în mai multe țări, utilizează monede diferite și își desfășoară activitatea prin intermediul mai multor entități juridice. Portofoliul iBanFirst include și clienți instituționali, precum investitori, companii de asigurări și administratori de active.