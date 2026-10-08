Focar de variolă ovină în Vrancea. Aproximativ 400 de oi vor fi ucise, iar furajele din fermă vor fi distruse

Un nou focar de variolă ovină a fost confirmat în județul Vrancea, într-o exploatație cu aproximativ 400 de animale din localitatea Doaga, comuna Garoafa. Autoritățile au decis uciderea ovinelor și neutralizarea carcaselor și a furajelor pentru a împiedica răspândirea bolii. Prefectul Liviu Macovei a anunțat miercuri, 7 octombrie, aprobarea unui plan de măsuri pentru eradicarea focarului. Proprietarii animalelor vor beneficia de despăgubiri în condițiile prevăzute de legislație.

Confirmarea unui focar de variolă ovină într-o fermă din localitatea Doaga, comuna Garoafa, a determinat autoritățile din județul Vrancea să dispună măsuri de urgență pentru eliminarea bolii și prevenirea transmiterii acesteia către alte exploatații zootehnice.

Prefectul județului Vrancea, Liviu Macovei, a anunțat miercuri, 7 octombrie, convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), după identificarea infecției într-un efectiv de aproximativ 400 de ovine.

În cadrul reuniunii a fost aprobat Planul de măsuri pentru controlul și eradicarea focarului. Aplicarea acestuia presupune intervenția coordonată a instituțiilor responsabile de supravegherea sanitar-veterinară, controlul circulației animalelor și prevenirea extinderii bolii.

Decizia a fost luată în contextul în care focare de variolă ovină și caprină au fost confirmate anterior și în județele învecinate, ceea ce impune intensificarea măsurilor de supraveghere epidemiologică.

Planul aprobat de autoritățile județene prevede uciderea animalelor din exploatația afectată și neutralizarea carcaselor, precum și a furajelor existente în fermă, pentru eliminarea surselor potențiale de contaminare.

Totodată, au fost impuse măsuri obligatorii de dezinfecție a adăposturilor, echipamentelor, obiectelor și vehiculelor utilizate în exploatație. Gunoiul de grajd și materialele folosite pentru așternutul animalelor vor fi supuse procedurilor de distrugere sau tratament termic, potrivit măsurilor comunicate de autorități.

Prefectul Liviu Macovei a precizat că intervenția este necesară în condițiile în care boala a fost deja identificată în alte zone din apropierea județului Vrancea.

„Situația este tratată cu maximă responsabilitate, cu atât mai mult cu cât în județele din jurul nostru au fost deja confirmate focare de variolă ovină și caprină. Măsuri dispuse de CLCB Vrancea: Uciderea imediată a ovinelor afectate si neutralizarea carcaselor și furajelor, dezinfecția obligatorie a adăposturilor, obiectelor și vehiculelor, gunoiul de grajd și așternutul – distrus/ tratat termic 42 zile”, se mai arată în informarea făcută de prefect.

Pentru a limita circulația virusului în afara exploatației din Doaga, autoritățile au instituit două perimetre de control sanitar-veterinar, în care se aplică restricții privind transportul și comercializarea ovinelor și caprinelor.

În jurul focarului a fost delimitată o zonă de protecție cu o rază de minimum 5 kilometri și o zonă de supraveghere de minimum 20 de kilometri. În aceste perimetre sunt prevăzute verificări veterinare, monitorizarea efectivelor și respectarea măsurilor de biosecuritate.

Liviu Macovei a explicat că instituțiile județene au discutat riscurile epidemiologice încă din urmă cu câteva săptămâni, în cadrul unei reuniuni preventive organizate de Prefectură împreună cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea și reprezentanții structurilor de ordine publică.

„Am discutat atunci despre evoluția bolilor la animale și despre riscurile asociate circulației și comercializării animalelor. În jurul focarului de la Doaga au fost stabilite o zonă de protecție de minimum 5 km și o zonă de supraveghere de minimum 20 km, cu măsuri stricte privind circulația și transportul ovinelor și caprinelor, controale veterinare, monitorizarea efectivelor și măsuri de biosecuritate”, a mai punctat Liviu Macovei.

Proprietarii animalelor care vor fi ucise în cadrul operațiunilor de eliminare a focarului din Vrancea vor putea beneficia de despăgubiri, calculate și acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009, care reglementează metodologia de stabilire și plată a compensațiilor pentru pierderile provocate de măsurile de combatere a bolilor la animale.

Prefectul Liviu Macovei a precizat că efectivele afectate vor fi evaluate în vederea stabilirii despăgubirilor cuvenite proprietarilor, conform prevederilor legale aplicabile.

În același timp, reprezentantul Guvernului în teritoriu le-a solicitat crescătorilor de ovine și caprine să respecte restricțiile instituite și să informeze imediat medicii veterinari în cazul apariției unor simptome de boală sau al înregistrării unor mortalități neobișnuite.

Prefectul a atras atenția și asupra riscurilor generate de transportul animalelor fără respectarea restricțiilor sanitare, precum și de neanunțarea cazurilor suspecte.