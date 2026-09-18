Ce se întâmplă cu bursele elevilor în 2026-2027. Guvernul a decis: Vor fi acordate pe întreaga durată a anului

Guvernul a stabilit, în ședința de vineri, menținerea acordării burselor sociale pentru elevi pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanțelor. În același timp, bursele de merit și bursele tehnologice vor fi acordate în perioada cursurilor școlare și în anumite intervale destinate pregătirii și susținerii examenelor naționale, în aceleași condiții în care sunt plătite în prezent.

Executivul a aprobat o hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 732/2025 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor și a cuantumului acestora.

Potrivit deciziei Guvernului, bursele sociale pentru elevi continuă să fie acordate pe durata întregului an, inclusiv în vacanțe. Bursele de merit și cele tehnologice se acordă în timpul cursurilor școlare, precum și în anumite perioade destinate pregătirii și susținerii examenelor naționale.

Cuantumurile și condițiile de acordare a burselor sunt prevăzute în metodologia-cadru aprobată de Guvern prin hotărâre.

„Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanţelor, iar bursele de merit şi cele tehnologice se acordă în perioada cursurilor şcolare şi în anumite perioade destinate pregătirii şi susţinerii examenelor naţionale, aşa cum se plătesc şi în prezent. Cuantumurile şi condiţiile de acordare a burselor sunt prevăzute în metodologia-cadru de acordare a burselor, aprobată de Guvern, prin hotărâre”, a transmis Executivul.

În anul școlar 2026-2027, elevii înscriși la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu pot beneficia de patru tipuri de burse. Bursa de merit are un cuantum de 450 de lei pe lună și este destinată elevilor din învățământul gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual.

Bursa socială este în valoare de 300 de lei pe lună și se acordă elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual. Această bursă este acordată pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanțelor.

Bursa tehnologică are un cuantum de 300 de lei pe lună și este destinată elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual. Aceasta se acordă în perioada cursurilor școlare și în anumite perioade destinate pregătirii și susținerii examenelor naționale.

Un alt tip de sprijin este bursa pentru mame minore, în cuantum de 700 de lei pe lună. Aceasta este destinată elevelor reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere. Elevele care beneficiază de această bursă pot primi sprijinul și după împlinirea vârstei de 18 ani, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Guvernul precizează că menținerea și clarificarea sistemului de burse urmăresc atât recompensarea performanței școlare, cât și sprijinirea elevilor proveniți din medii dezavantajate.

Prin aceste măsuri se urmărește susținerea participării la educație și prevenirea abandonului școlar. În același timp, bursa tehnologică are rolul de a stimula participarea la învățământul profesional și dual și de a susține formarea competențelor necesare integrării viitoare pe piața muncii.

Pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional se acordă, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, anumite tipuri de burse.

Elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul primar, gimnazial și liceal pot beneficia de burse sociale, dacă sunt școlarizați fără taxe.

De asemenea, elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul profesional, inclusiv dual, pot beneficia de burse tehnologice, în condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

Sprijinul se acordă și elevilor înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar aflate în structura și/sau în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat, în condițiile finanțării prevăzute de lege.

Metodologia-cadru prevede și posibilitatea acordării altor tipuri de burse. Acestea pot fi acordate în baza unor contracte încheiate cu operatori economici sau cu alte persoane juridice ori fizice.

Totodată, elevii pot beneficia de burse acordate de autoritățile administrației publice locale sau județene. Aceste forme de sprijin pot fi cumulate cu bursele finanțate de la bugetul de stat, în condițiile legii.