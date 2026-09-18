Zilele Bucureștiului 2026: ce evenimente sunt programate sâmbătă și duminică în Capitală

Weekendul 19-20 septembrie aduce în Capitală o serie de evenimente organizate pentru a marca 567 de ani de la prima atestare a Bucureștiului. Primăria Municipiului București și alte instituții din Capitală au pregătit activități adresate bucureștenilor de toate vârstele.

Programul publicat de Primăria Capitalei include concerte, spectacole, video mapping, ateliere pentru copii, proiecții de film, dezbateri și tururi ghidate. Evenimentele sunt programate în mai multe zone din oraș, iar accesul este gratuit.

„Ne ocupăm să vă oferim zile de bucurie în acest weekend. Sâmbătă și duminică vom avea o Capitală vibrantă, plină de bună dispoziție. Pregătim zeci de evenimente: concerte, video mapping, ateliere pentru copii, proiecții de film, dezbateri, tururi ghidate”, transmite Primăria Municipiului Bucureşti

Ziua de sâmbătă începe cu o serie de activități dedicate transportului și patrimoniului feroviar. Între orele 10.00 și 18.00, la Gara Basarab sunt programate activități #TogetherForConnections, cu linii speciale, vehicule istorice și concursuri.

În același interval, Depoul și Autobaza Giurgiului vor găzdui vizite ghidate sub titulatura #TogetherBehindTheScenes. La Gara de Nord sunt programate vizite la Muzeul CFR și Salonul Regal, sub proiectul #TogetherForRailHeritage.

Tot între 10.00 și 18.00, Mobility Lines va pune la dispoziție linii speciale către obiective culturale și turistice din județul Ilfov, cu plecare din Parcul Regele Mihai I. Metrorex organizează, la rândul său, vizite la simulatorul de metrou și în Depoul Străulești, sub proiectul #TogetherBehindTheScenes.

De la ora 16.00, programul continuă cu turul ghidat „Calea Victoriei – Poarta dinspre Orient și Occident”. Tot de la 16.00, în Piața Revoluției, Teatrul „Ion Creangă” prezintă spectacolul „Magia Ghicitorilor”, iar până la ora 18.00 sunt programate tururi ghidate gratuite la Primăria Capitalei.

De la ora 17.00, în Piața Revoluției, la Statuia Iuliu Maniu, are loc dezbaterea „Bucureștiul Scriitorilor”. Seara aduce mai multe evenimente muzicale și culturale în diferite puncte ale orașului.

La ora 19.00 este programat concertul Cantus Mundi, în zona Teatrului Odeon. În același interval, We Singing Colors va susține un concert la Casa Filipescu-Cesianu.

De la ora 20.00, Piața Constituției devine locul de desfășurare pentru RUDIMENTAL – live show, parte din iMAPP Bucharest Winners League 2026. Evenimentul este urmat, de la ora 20.30, de o proiecție din seria Cinema Spaniol: „Amarga Navidad” de Pedro Almodovar, la Casa Filipescu-Cesianu.

De la ora 21.30 până la 23.00, Piața Constituției găzduiește Winners League – competiția internațională de video mapping. Programul include și un moment special dedicat Nadiei Comăneci, în cadrul iMAPP Bucharest Winners League 2026.

Și duminică, între orele 10.00 și 18.00, sunt programate activitățile dedicate transportului și patrimoniului. Gara Basarab găzduiește #TogetherForConnections, cu linii speciale, vehicule istorice și concursuri.

Depoul și Autobaza Giurgiului sunt deschise pentru vizite ghidate #TogetherBehindTheScenes, iar la Gara de Nord pot fi vizitate Muzeul CFR și Salonul Regal. Mobility Lines propune din nou linii speciale către obiective culturale și turistice din județul Ilfov, cu plecare din Parcul Regele Mihai I.

Tot între 10.00 și 18.00, Metrorex organizează vizite la simulatorul de metrou și în Depoul Străulești. La Primăria Capitalei sunt programate tururi ghidate gratuite între orele 12.00 și 14.00.

De la ora 16.00, la Arcul de Triumf este programat un recital duo pian-vioară. În același timp, între 16.00 și 18.00, publicul poate participa la turul ghidat „Calea Victoriei – Poarta dinspre Orient și Occident”.

De la ora 18.00, în Piața Revoluției, are loc dezbaterea „Parcul Natural Văcărești – Trecut, prezent și viitor”. De la ora 19.00, la Sala Dalles este programat D’ALLES Bucureștilor de altădată.

Tot la ora 19.00 începe Battle of the Beats by Raiffeisen Bank, pe trotuarul Muzeului Național de Artă al României. La Casa Filipescu-Cesianu este programat, de asemenea, concertul We Singing Colors, între orele 19.00 și 20.00.

De la ora 20.00 până la 22.00, la Cercul Militar Național are loc „It’s not goodbye, it’s turn heads later” by NEPI Rockcastle. La Casa Filipescu Cesianu, de la ora 20.30, este programată proiecția Cinema Spaniol: „Los domingos / Sundays”, de Alauda Ruiz De Azúa.

Seara de la iMAPP Bucharest Winners League 2026 se încheie cu WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set) – live show, programat între orele 20.30 și 22.00, în Piața Constituției.