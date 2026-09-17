ANPIS: Tinerii de peste 18 ani primesc în continuare alocație dacă urmează liceul sau școala profesională

Alocația de stat nu se oprește automat când un tânăr împlinește 18 ani. Cei care continuă liceul sau școala profesională pot primi în continuare banii, dacă îndeplinesc condițiile legale. Pentru tinerii cu handicap, sprijinul poate fi acordat până la vârsta de 26 de ani.

Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani pot beneficia în continuare de alocația de stat pentru copii dacă urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, în condițiile prevăzute de lege, informează, joi, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Potrivit Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare, dreptul la alocație nu încetează odată cu împlinirea vârstei de 18 ani în cazul tinerilor care își continuă studiile. Aceștia primesc alocația până la terminarea cursurilor învățământului liceal sau profesional, se arată într-un comunicat transmis de ANPIS.

În cazul tinerilor cu handicap, alocația de stat pentru copii poate fi acordată și după împlinirea vârstei de 18 ani, pe perioada în care aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege. Acordarea este posibilă până la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

Pentru continuarea plății alocației de stat, tinerii care au împlinit 18 ani și urmează în continuare cursurile liceale sau profesionale trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși. Cererea pentru acordarea alocației se depune la unitatea de învățământ și trebuie însoțită de actul de identitate al tânărului și de adeverința eliberată de școală.

Adeverința trebuie să confirme că tânărul urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, că studiile sunt continuate fără întrerupere și că acesta nu repetă anul școlar. În cazul în care anul școlar este repetat din motive de sănătate, cererea trebuie însoțită, după caz, de documentele medicale care justifică această situație.

Cererea este completată de tânărul care a împlinit vârsta de 18 ani. În document poate fi indicată și modalitatea prin care acesta dorește să primească alocația, respectiv prin mandat poștal sau într-un cont bancar, în conformitate cu prevederile legale, precizează ANPIS.

Totodată, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare transmit agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situația centralizatoare a elevilor înscriși în anul școlar care au împlinit vârsta de 18 ani și îndeplinesc condițiile pentru acordarea alocației. În această situație sunt incluși și elevii unităților de învățământ private acreditate sau autorizate în condițiile legii.

Pe parcursul anului școlar, inspectoratele școlare comunică lunar agențiilor teritoriale și situațiile tinerilor care au împlinit 18 ani și nu mai urmează cursurile învățământului liceal sau profesional.

Potrivit ANPIS, în anul școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au continuat cursurile învățământului liceal sau profesional au beneficiat de alocația de stat.