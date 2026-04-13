După vacanța de Paște, elevii din România reiau cursurile începând de miercuri, 15 aprilie 2026, moment care marchează intrarea în ultima parte a anului școlar 2025–2026. Această perioadă este una esențială în calendarul educațional, întrucât include evaluări finale, încheierea mediilor și pregătirea intensă pentru examenele naționale.

Vacanța de primăvară se încheie oficial marți, 14 aprilie 2026, iar elevii revin în sălile de clasă a doua zi. Reluarea cursurilor marchează începutul ultimului modul din structura anului școlar, conform calendarului stabilit la nivel național.

Perioada 15 aprilie – 19 iunie 2026 reprezintă modulul 5, ultimul segment de activitate didactică din anul școlar 2025–2026.

În această etapă, școlile se concentrează pe:

recapitularea materiei parcurse;

evaluări finale și teste sumative;

încheierea situațiilor școlare;

pregătirea pentru examenele naționale.

Pentru elevii din clasele terminale, această perioadă este deosebit de importantă, deoarece coincide cu intensificarea pregătirii pentru examenele de absolvire și admitere.

De la revenirea la cursuri și până la finalul anului școlar, elevii au la dispoziție aproximativ nouă săptămâni de activitate școlară. Prima săptămână este mai scurtă, incluzând doar trei zile de cursuri, însă ulterior programul revine la ritmul obișnuit.

Această etapă este considerată decisivă pentru consolidarea mediilor și finalizarea tuturor evaluărilor necesare încheierii situației școlare.

Conform calendarului școlar, anul școlar 2025–2026 se încheie oficial vineri, 19 iunie 2026. Din această zi începe vacanța de vară, cea mai lungă pauză din anul educațional, cu o durată de aproximativ trei luni.

După vacanța de vară, elevii se vor întoarce la școală în toamnă. Noul an școlar 2026–2027 este programat să înceapă luni, 7 septembrie 2026, continuând structura modulară a sistemului educațional.

Ultima parte a anului școlar este considerată o etapă de tranziție între procesul de învățare și evaluarea finală a competențelor. Ritmul este adaptat pentru recapitulare, iar profesorii se concentrează pe pregătirea elevilor pentru examenele naționale și finalizarea mediilor într-un mod corect și complet.