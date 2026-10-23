Concedieri colective la CNAIR după eliminarea taxelor de pod. Sindicatul caută soluții pentru salvarea locurilor de muncă

Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” a participat, pe 22 octombrie 2026, la primele consultări cu conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) privind intenția de a declanșa procedura concedierilor colective. Sunt vizate 106 posturi, ocupate în prezent de 98 de salariați, însă reprezentanții sindicali susțin că există perspective ca o parte importantă dintre angajații afectați să își continue activitatea în cadrul companiei.

Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook de Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”, întâlnirea din 22 octombrie a avut loc la invitația conducerii CNAIR și a reprezentat prima etapă a consultărilor privind posibilele concedieri colective.

Situația a apărut în urma eliminării, începând cu 1 octombrie 2026, a tarifelor de trecere pentru podurile dunărene Fetești-Cernavodă, Giurgeni-Vadu Oii și Giurgiu-Ruse. Ca urmare a acestei măsuri, activitățile de încasare a tarifelor respective au încetat, fiind afectate 106 posturi ocupate în prezent de 98 de salariați.

Primele discuții dintre conducerea companiei și reprezentanții sindicali au avut un caracter preliminar. CNAIR urmează să transmită notificarea oficială prevăzută la articolul 69, alineatul (2), din Codul muncii, document care trebuie să includă informațiile necesare pentru desfășurarea consultărilor privind concedierile colective.

Notificarea trebuie să prezinte motivele concedierilor preconizate, numărul și categoriile salariaților care ar putea fi afectați, criteriile de selecție, precum și măsurile avute în vedere pentru evitarea sau reducerea numărului de concedieri. De asemenea, documentul trebuie să cuprindă eventualele compensații și calendarul procedurii.

După primirea acestor informații, Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” va putea formula propuneri concrete pentru salvarea unui număr cât mai mare de locuri de muncă.

„CONCEDIERILE COLECTIVE DIN CNAIR – PRIMELE CONSULTĂRI CU SINDICATUL DRUMARILOR „ELIE RADU” În data de 22 octombrie 2026, la invitația conducerii CNAIR, reprezentanții Sindicatului Drumarilor „Elie Radu” au participat la primele consultări privind intenția Companiei de a iniția procedura concedierilor colective. Această situație a apărut ca urmare a eliminării, începând cu 1 octombrie 2026, a tarifelor de trecere pentru podurile dunărene de la Fetești–Cernavodă, Giurgeni–Vadu Oii și Giurgiu–Ruse, ceea ce a determinat încetarea activităților de încasare a acestor tarife. Sunt afectate 106 posturi, ocupate în prezent de 98 de salariați. Discuțiile au avut un caracter preliminar, Compania urmând să transmită notificarea oficială prevăzută de art. 69 alin. (2) din Codul muncii, care trebuie să cuprindă motivele concedierilor preconizate, numărul și categoriile salariaților afectați, criteriile de selecție, măsurile pentru evitarea sau reducerea concedierilor, eventualele compensații și calendarul procedurii. Pe baza acestor informații, Sindicatul va putea formula propuneri concrete pentru salvarea unui număr cât mai mare de locuri de muncă”, informează Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”.

Încă de la prima întâlnire, reprezentanții sindicatului au avansat mai multe soluții preliminare pentru redistribuirea personalului către alte activități desfășurate în cadrul CNAIR.

Potrivit organizației sindicale, primele discuții oferă motive de optimism, întrucât există perspective ca o parte importantă dintre salariații afectați să își poată continua activitatea în companie. Printre variantele luate în considerare se numără redistribuirea profesională a angajaților în structurile Direcției Venituri și Încasări Comerciale.

Aceste posibilități urmează însă să fie analizate și concretizate. Sindicatul precizează că discuțiile vor continua după comunicarea informațiilor oficiale de către companie și după examinarea soluțiilor propuse pentru menținerea angajaților în activitate.

„Încă din această primă întâlnire, reprezentanții noștri au avansat mai multe soluții preliminare privind redistribuirea personalului către alte activități ale Companiei. Primele discuții ne oferă motive de optimism. Există perspective ca o parte importantă a salariaților afectați să își poată continua activitatea în cadrul CNAIR, inclusiv prin redistribuire profesională în structurile Direcției Venituri și Încasări Comerciale. Aceste posibilități urmează însă să fie analizate și concretizate. Consultările vor continua după comunicarea informațiilor oficiale și analizarea soluțiilor propuse”, informează sindicatul.

Reprezentanții Sindicatului Drumarilor „Elie Radu” au subliniat că situația celor 98 de salariați nu trebuie privită doar prin prisma numărului de posturi afectate. Organizația atrage atenția asupra impactului pe care o eventuală concediere l-ar putea avea asupra angajaților și familiilor acestora, având în vedere anii de muncă și perspectivele lor profesionale.

Sindicatul și-a reafirmat intenția de a face toate demersurile posibile pentru ca salariații vizați să își poată continua activitatea în cadrul CNAIR. Obiectivul declarat al reprezentanților sindicali este identificarea unor soluții care să permită păstrarea angajaților în companie, nu negocierea plecării acestora.

Prin urmare, procedura se află încă într-o etapă preliminară, iar evoluția situației depinde de transmiterea documentelor oficiale de către CNAIR, de analiza propunerilor și de continuarea consultărilor dintre conducerea companiei și sindicat.

„Pentru noi, cei 98 de salariați nu reprezintă o simplă statistică. În spatele fiecărui loc de muncă există un om, o familie, ani de muncă și un viitor care nu poate fi tratat cu indiferență. Vom face tot ce ține de noi pentru ca acești oameni să își poată continua activitatea în Companie. Nu ne dorim să negociem plecarea lor, ci să găsim soluții pentru ca ei să rămână!

Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” – alături de colegii noștri, până la capăt!”, a conchis sindicatul.

Postarea poate fi vizualizată aici.