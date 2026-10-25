CTP îl ironizează pe Tudorel Toader după arestarea fiului său: Reacția a atins nivelul unui primar prins cu cioara vopsită

Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a criticat public reacția fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, după arestarea preventivă a fiului acestuia, Alexandru Toader. Lectorul Facultății de Drept din Iași este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Într-o postare pe Facebook, jurnalistul a ironizat declarațiile fostului judecător al Curții Constituționale. Criticile au apărut după ce Tudorel Toader a susținut că dosarul fiului său ar reprezenta un atac îndreptat împotriva sa.

Cristian Tudor Popescu a comentat reacția fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, într-o postare pe Facebook intitulată „Justiția nu se face la televiziune, se face pe Facebook”, în care a pus în discuție declarațiile acestuia după arestarea preventivă a fiului său, Alexandru Toader.

Gazetarul a amintit funcțiile deținute de Tudorel Toader de-a lungul carierei, inclusiv pe cele de judecător al Curții Constituționale, ministru al Justiției și decan al Facultății de Drept din Iași. CTP a comparat apoi reacția fostului ministru cu cea a unui primar surprins într-o situație compromițătoare și a criticat afirmația potrivit căreia dosarul penal ar reprezenta un atac personal împotriva acestuia.

„Fost judecător CCR, fost ministru al Justiției, decan al Facultății de Drept din Iași, la bază procuror în Panciu. Un stâlp al Justiției, cum ar veni. Când, însă, odrasla stâlpului Tudorel Toader, Alexandru, fu arestat, reacția promptă a lui T. Toader a atins nivelul unui primar al comunei Gândaciu, prins cu cioara vopsită. Sau al unui propagandist PCR, post în care T. Toader s-a angajat în chiar anul 1989… : „Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru, pe care îl așteaptă acasă doi copii!”. Nicidecum: „Eu îl consider nevinovat și îl voi apăra ca avocat, dar Justiția va hotărî”. După care, și-a dat în drept cu stângul, declarând jurnaliștilor: „Justiția se face și se caută în sala de judecată, nu la televiziune”. Așa o fi, în schimb se face și se caută pe Facebook? Pe această rețea, stâlpul Justiției a judecat și dat sentința „nevinovat” pentru Toader jr., la prima oră… Iată, însă, că judecătorii au hotărât arestarea junelui Toader pentru viol, agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală, folosirea funcției în scop sexual, pe baza mărturiilor a 7 studente victime. Întrebare: „Îl vedeți pe magistrul Toader ieșind în stradă să protesteze împotriva nedreptăților Justiției din România?””, scrie CTP pe Facebook.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, Cristian Tudor Popescu a evidențiat contradicția pe care o consideră existentă între declarațiile lui Tudorel Toader despre desfășurarea actului de justiție și intervenția acestuia pe Facebook în apărarea fiului său.

Gazetarul s-a referit la afirmația fostului ministru potrivit căreia „Justiția se face și se caută în sala de judecată, nu la televiziune”, după ce Tudorel Toader își exprimase public poziția asupra acuzațiilor formulate împotriva lui Alexandru Toader.

CTP a criticat și faptul că fostul ministru a invocat existența unui presupus atac la adresa sa, în loc să se limiteze la exprimarea convingerii că fiul său este nevinovat și la recunoașterea rolului instanței în stabilirea vinovăției.

În aceeași postare, jurnalistul a făcut referire la mărturiile a șapte studente și a încheiat mesajul cu o întrebare ironică despre posibilitatea ca Tudorel Toader să participe la proteste împotriva unor presupuse nedreptăți ale sistemului judiciar.

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției și lector în cadrul Facultății de Drept din Iași, a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, în urma unei hotărâri pronunțate sâmbătă dimineață de magistrații Curții de Apel Iași.

Acesta este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Anterior deciziei de arestare preventivă, Alexandru Toader fusese reținut vineri de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Măsura arestării preventive a fost dispusă în cadrul cercetărilor penale și nu reprezintă o hotărâre privind vinovăția persoanei cercetate. Stabilirea definitivă a vinovăției aparține instanței de judecată.

Tudorel Toader a reacționat public după reținerea fiului său, afirmând, într-un mesaj distribuit pe Facebook, că acuzațiile formulate împotriva lui Alexandru Toader ar avea legătură cu un presupus demers de compromitere a fostului ministru al Justiției.

Acesta a susținut că fiul său ar mai fi fost vizat de atacuri după ce a devenit cadru didactic la Facultatea de Drept din Iași. Totodată, fostul ministru a afirmat că o avocată care ar avea dosare penale ar fi determinat două studente să formuleze declarații nefavorabile lui Alexandru Toader, în încercarea de a obține avantaje în propria situație juridică.

Potrivit versiunii prezentate de Tudorel Toader, declarațiile celor două studente ar fi fost înregistrate de un jurnalist, iar informațiile ar fi ajuns ulterior în presa națională, fiind asociate cu numele său. Fostul ministru a susținut că mediatizarea cazului a fost urmată de sesizarea din oficiu care a stat la baza dosarului penal.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui. De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a „motivat” două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal”, a afirmat Tudorel Toader.

În aceeași intervenție publică, Tudorel Toader a contestat modul în care au fost formulate acuzațiile împotriva fiului său, susținând că acesta ar fi fost supus unor acțiuni de intimidare și că demersurile împotriva sa nu ar fi susținute de probe.

Fostul ministru al Justiției a invocat și situația familială a lui Alexandru Toader, precizând că acesta are doi copii, dintre care unul s-a născut în urmă cu numai câteva săptămâni.

Tudorel Toader a adăugat că „fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni”.