Călin Georgescu, comparat cu cei care au suferit în temnițele comuniste. Cristela Georgescu: Cerul a plâns toată dimineața

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a transmis vineri, 23 octombrie, un mesaj adresat persoanelor care i-au fost alături familiei sale. Postarea, în care vorbește despre credință, rugăciune și rezistență în fața dificultăților, a fost publicată în ziua în care Curtea de Apel București a decis definitiv că soțul său rămâne în arest preventiv, respingând cererea de înlocuire a măsurii cu arestul la domiciliu.

Cristela Georgescu a publicat pe Facebook un mesaj cu puternice accente religioase, în care le-a mulțumit celor care și-au exprimat susținerea față de familia sa.

Mesajul a fost transmis în contextul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a primit vineri o decizie nefavorabilă din partea instanței, urmând să rămână în arest preventiv.

Soția acestuia și-a început postarea cu un citat atribuit părintelui Adrian Făgețeanu, cunoscut pentru perioada petrecută în închisorile comuniste.

„Rabdă, suflete, ca să nu-L faci de râs pe Hristos!”, a scris Cristela Georgescu.

În continuare, aceasta a făcut referire la emoțiile și rugăciunile celor care au fost alături de familie, folosind un limbaj religios și exprimându-și recunoștința pentru sprijinul primit.

„Au curs lacrimi, a tremurat văzduhul, iar rugăciunile au urcat spre Cer ca flăcările. Și Cerul a plâns toată dimineața…”

Cristela Georgescu le-a transmis apoi un mesaj de mulțumire celor pe care îi consideră parte din familia sa extinsă.

„Mare milă și mângâiere să aflați fiecare de la Bunul Dumnezeu, atunci când veți avea cea mai mare nevoie, pentru toată dragostea și jertfa voastră, familia mea mare!”

Soția fostului candidat la prezidențiale a făcut și un apel la solidaritate, răbdare și păstrarea credinței, subliniind că dificultățile prin care trec trebuie înfruntate împreună.

„Rămânem împreună, neclintiți în rugăciune, nădejde, curaj și Adevăr. Până la capăt. Știu că este greu, dar trebuie să rezistăm. Acesta este examenul credinței noastre.”

Postarea se încheie cu o afirmație prin care Cristela Georgescu își exprimă încrederea în credința religioasă.

„Dumnezeu are ultimul cuvânt.”

Vineri, 23 octombrie, Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, care dispusese înlocuirea arestului preventiv al lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu.

Judecătorii au desființat integral hotărârea contestată și au respins, ca neîntemeiată, cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale de a beneficia de o măsură preventivă mai blândă. Decizia este definitivă.

Hotărârea a fost pronunțată de un complet de divergență, după ce cei doi judecători care au analizat inițial contestația nu au ajuns la un acord. Astfel, a fost necesară participarea unui al treilea magistrat pentru stabilirea soluției finale.

Anterior, pe 13 octombrie, Tribunalul București admisese solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Judecătorul care pronunțase această soluție invocase circumstanțele personale ale fostului candidat, inclusiv lipsa antecedentelor penale, existența unui domiciliu stabil și faptul că este căsătorit și are doi copii minori.

Procurorii DIICOT au contestat însă hotărârea, iar Curtea de Apel București a decis menținerea arestului preventiv.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de implicare într-o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost prejudiciat în urma unei afaceri ce presupunea obținerea unei finanțări pentru tranzacții cu metale prețioase.

Potrivit informațiilor din dosar, omului de afaceri i-ar fi fost propusă obținerea unei linii de credit în valoare de șase milioane de euro.

Călin Georgescu i-ar fi recomandat să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul său, i-ar fi prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, drept reprezentant al unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea finanțării, omul de afaceri ar fi fost determinat să achite o garanție de un milion de euro. Ulterior, acesta ar mai fi transferat încă 100.000 de euro, în perspectiva majorării împrumutului la 15 milioane de euro.

Finanțarea nu s-ar mai fi realizat, iar omul de afaceri a reclamat că nu și-a recuperat suma totală de 1,1 milioane de euro.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar menținerea arestării preventive nu reprezintă o hotărâre de condamnare.