Apartamentele s-au ieftinit într-un singur mare oraș din România. Unde au continuat să crească prețurile

SURSA FOTO: Dreamstime „Românii pot cumpăra, acum, mai ușor locuințe decât în 2015 cât valorează un metru pătrat în salarii”

Prețurile apartamentelor au continuat să crească în prima jumătate a anului în aproape toate marile orașe analizate din România, în timp ce cumpărătorii se confruntă și cu costuri ridicate ale creditării. Bucureștiul face excepție, fiind singurul mare oraș în care prețul mediu solicitat a înregistrat o scădere. Diferența este însă redusă, de aproximativ 1%. În același timp, perioada în care românii caută și analizează o locuință înainte de cumpărare a ajuns până la șase-opt luni.

Bucureștiul este singurul dintre marile orașe analizate în care prețul mediu solicitat pentru apartamente a scăzut în prima jumătate a anului, însă diferența față de nivelul anterior rămâne redusă.

Datele platformelor imobiliare indică o coborâre a prețului mediu din Capitală de la 2.053 de euro la 2.033 de euro pe metru pătrat, echivalentul unei scăderi de aproximativ 1%.

La actualul nivel mediu de 2.033 de euro/mp, un apartament cu o suprafață de 60 de metri pătrați ar costa aproximativ 122.000 de euro, fără a lua în calcul eventualele cheltuieli suplimentare asociate achiziției.

Evoluția a fost diferită în celelalte mari orașe incluse în analiză. Cea mai mare creștere procentuală a fost consemnată în Timișoara, unde prețurile au avansat cu peste 4%. Urmează Sibiu, cu o majorare de 3,3%, Iași, cu 2,7%, Cluj-Napoca, cu 2%, și Brașov, cu 0,2%.

Cluj-Napoca continuă să înregistreze cel mai ridicat preț mediu dintre marile orașe menționate, chiar dacă Timișoara a avut cea mai mare creștere procentuală în perioada analizată.

Prețul mediu în Cluj-Napoca a ajuns la aproximativ 3.155 de euro pe metru pătrat. La acest nivel, valoarea orientativă a unui apartament de 60 de metri pătrați ajunge la aproape 189.300 de euro.

Pentru o locuință cu o suprafață de 75 de metri pătrați, calculul realizat pe baza prețului mediu indică o valoare de peste 236.000 de euro.

Sumele efectiv solicitate proprietarilor diferă însă în funcție de mai multe criterii, printre care cartierul în care se află imobilul, anul construcției, starea apartamentului și facilitățile disponibile.

Scăderea medie de aproximativ 1% consemnată în București nu se regăsește în toate segmentele pieței, iar exemplele oferite de dezvoltatori indică prețuri ridicate pentru garsoniere și apartamente.

În Popești-Leordeni, dezvoltatorii prezintă cazul unei garsoniere cu o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Anul trecut, aceasta costa circa 63.000 de euro, la care se adăuga TVA. În prezent, prețul de bază poate ajunge la 66.000 de euro, iar după aplicarea TVA de 21%, costul final depășește 79.000 de euro.

„O garsonieră de 40 de mp care anul trecut se vindea cu 63.000 de euro + TVA de 9%, adică 70.000, la momentul de față vindem cu 66.000 de euro + TVA de 21% și ajungem chiar peste 80.000 de euro”, explică Attila Ivacson, CEO al unei companii imobiliare.

În estul Bucureștiului, prețul unei garsoniere poate ajunge la aproximativ 95.000 de euro, în timp ce pentru un apartament cu două camere suma poate urca la 120.000 de euro. Nivelurile sunt și mai ridicate în nordul Capitalei.

„Pornesc de la aproximativ 115.000-120.000 de euro pentru apartamentele de tip studio dublu, preț fără TVA. Trei camere sunt în jur de 166.000, fără TVA, și apartamentele de două camere, 140.000 fără TVA”, spune Bogdan Bălașa, director general al unei companii imobiliare.

Costurile ridicate ale proprietăților și incertitudinea economică au prelungit perioada în care potențialii cumpărători analizează piața înainte să încheie o tranzacție.

Dacă anterior procesul de cumpărare putea dura aproximativ trei luni, perioada necesară pentru luarea unei decizii poate ajunge acum la șase-opt luni.

În acest interval, cumpărătorii analizează mai multe variante înainte de a decide dacă o proprietate corespunde cerințelor și bugetului disponibil.

„În această perioadă, el vede undeva la 8-14 proprietăți”, explică Adrian Ciocoiu, managerul unei agenții imobiliare.

Prudența cumpărătorilor este vizibilă și în evoluția tranzacțiilor. În regiunea București-Ilfov, vânzările de locuințe au înregistrat o scădere de aproximativ 1,4%.

La nivel național, numărul tranzacțiilor este mai mic cu aproximativ 9% comparativ cu anul precedent, potrivit datelor prezentate.

Reducerea numărului de tranzacții nu a determinat până acum o scădere amplă a prețurilor locuințelor, iar reprezentanții pieței indică mai multe categorii de costuri care influențează nivelurile solicitate.

Printre factorii invocați se află scumpirea terenurilor, materialelor de construcții și forței de muncă. La acestea se adaugă creșterea fiscalității, care influențează costurile suportate în sectorul imobiliar.

„Imobiliarele continuă să fie investiția principală a românilor când dețin capital. Toți acești factori mențin prețul ridicat și cererea ridicată”, spune Adrian Ciocoiu.

În acest context, datele prezentate indică simultan o reducere a tranzacțiilor și menținerea unor prețuri ridicate pe o mare parte a pieței, în timp ce perioada necesară cumpărătorilor pentru identificarea unei proprietăți s-a prelungit.