Se pregătește un plan de naționalizare a locuințelor în Berlin. Peste 144.000 de apartamente ar putea trece în proprietatea statului

Vonovia, cel mai mare proprietar de locuințe din Europa, ar putea înregistra pierderi de 8,4 miliarde de euro dacă planurile de naționalizare a unor apartamente din Berlin vor fi puse în aplicare.

Formațiunile politice care negociază constituirea viitoarei administrații a capitalei Germaniei discută transferul a peste 140.000 de locuințe în proprietatea publică, cu obiectivul de a reduce chiriile.

Die Linke, partidul de stânga radicală care a câștigat alegerile regionale din septembrie, a acceptat să înceapă negocierile pentru formarea unei coaliții cu Partidul Social-Democrat (SPD) și Alianța 90/Verzii.

Printre propunerile discutate se numără preluarea de către stat a unor portofolii mari de apartamente, măsură destinată să contribuie la reducerea costurilor locuirii în Berlin, potrivit Financial Times.

Capitala Germaniei se confruntă de mai mult timp cu un deficit de locuințe. Datele Senatului Berlinului arată că orașul, cu o populație de aproximativ patru milioane de locuitori, are nevoie de circa 100.000 de apartamente suplimentare pentru a acoperi deficitul estimat.

Propunerea de naționalizare se bazează pe o prevedere a Constituției germane care nu a mai fost aplicată până acum într-o asemenea manieră. Potrivit planului discutat de partidele politice, companiile imobiliare care dețin peste 10.000 de apartamente în Berlin ar urma să transfere în proprietatea publică locuințele care depășesc acest prag.

Datele publicate de companiile vizate indică faptul că măsura ar putea afecta peste 144.000 de apartamente. Printre societățile care ar putea fi vizate se numără Vonovia, Heimstaden, Adler și Covivio, care dețin portofolii importante de locuințe în capitala germană.

Partidele implicate în negocieri iau în calcul acordarea unor despăgubiri totale de cel mult 16 miliarde de euro. Raportată la numărul de apartamente care ar putea fi preluate, suma ar reprezenta o compensație medie de puțin peste 100.000 de euro pentru fiecare locuință.

Un proiect de lege referitor la această măsură ar urma să fie prezentat până în 2028. Până atunci, propunerea rămâne un subiect de negociere politică, iar nivelul despăgubirilor reprezintă unul dintre elementele cu impact direct asupra companiilor imobiliare vizate.

Potrivit calculelor Financial Times, despăgubirile propuse ar fi cu peste 40% mai mici decât valoarea contabilă medie a apartamentelor deținute de cele patru companii. Diferența dintre valorile înregistrate în contabilitate și compensațiile avute în vedere ar putea genera pierderi importante pentru proprietarii afectați.

Vonovia, compania care deține cel mai mare număr de locuințe în Berlin, are în portofoliul său aproximativ 130.000 de apartamente din capitala Germaniei. Acțiunile societății au scăzut săptămâna trecută la cel mai redus nivel înregistrat din 2023, pe fondul preocupărilor legate de posibila naționalizare a unei părți din proprietățile sale.

Potrivit datelor companiei, valoarea medie de piață a unui apartament din portofoliul Vonovia este de aproximativ 170.000 de euro. Aplicată celor 120.000 de locuințe care ar putea fi afectate de planul de naționalizare, această evaluare indică o valoare totală de aproximativ 20,4 miliarde de euro.

În schimb, despăgubirile pe care compania le-ar putea primi pentru aceste proprietăți s-ar ridica la aproximativ 12 miliarde de euro. Diferența dintre valoarea estimată a locuințelor și compensația avută în vedere ar ajunge astfel la 8,4 miliarde de euro.

Această sumă reprezintă pierderea estimată pentru Vonovia în scenariul descris, în care apartamentele vizate ar fi transferate în proprietatea publică la nivelul despăgubirilor propuse. Valoarea finală ar depinde de forma pe care ar lua-o măsura și de condițiile în care ar fi realizată eventuala preluare.

Directorul general al Vonovia, Luka Mucic, a criticat propunerea de naționalizare și a susținut că aceasta ar încălca prevederile constituționale. El a descris planurile drept „neconstituționale” și a afirmat că nu ar rezista unei contestări în instanță.

Șeful companiei a subliniat că Germania are nevoie de „predictibilitate, securitate juridică și un mediu investițional stabil” pentru a aborda problema deficitului de locuințe. Potrivit declarațiilor sale, țara se confruntă cu un deficit de aproximativ 1,4 milioane de locuințe.

În pofida incertitudinilor legate de propunerea politică, Vonovia a anunțat că intenționează să investească 539 de milioane de euro în cursul acestui an în portofoliul său existent din Berlin. Compania a precizat, de asemenea, că are în prezent în construcție 1.000 de apartamente în capitala germană.

Planul de naționalizare ar putea avea efecte financiare și asupra celorlalte companii imobiliare vizate. Potrivit calculelor Financial Times, diferența dintre despăgubirile propuse și valorile la care proprietățile sunt înregistrate în contabilitatea celor patru societăți ar putea genera pierderi cumulate de peste 11 miliarde de euro.