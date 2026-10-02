Emil Boc cere teste obligatorii de limba română pentru muncitorii din afara UE: Nu sunt extremist, dar începe să devină o problemă

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, solicită introducerea unor teste obligatorii de limba română și cunoștințe de bază pentru muncitorii din afara Uniunii Europene, avertizând că numărul acestora crește alarmant. Edilul susține că lipsa de integrare poate afecta calitatea vieții și propune prioritizarea revenirii românilor din diaspora și a integrării europenilor creștini pentru a evita tensiunile sociale.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, cere introducerea unor teste de cunoștințe de bază pentru muncitorii veniți din afara Uniunii Europene. În opinia sa, o astfel de evaluare este necesară pentru a verifica nivelul de cunoaștere a limbii române și capacitatea de integrare a acestora.

Edilul a explicat că în Cluj se află deja peste 20.000 de persoane provenite din spațiul non-UE, iar numărul lor începe să devină o problemă pentru comunitate.

Comentariile au fost făcute în cadrul dezbaterii organizate la București de Partidul Popular European, intitulată „Regions driving Europe’s future. Strengthening and modernising cohesion policy”. Cu această ocazie, Emil Boc a fost întrebat despre nivelul de pregătire pe care îl au comunitățile europene în vederea integrării muncitorilor străini.

Primarul a precizat că în orașul pe care îl conduce trăiesc peste 20.000 de persoane din state din afara Uniunii Europene și a subliniat că autoritățile sunt obligate să acorde o atenție sporită procesului de integrare.

Emil Boc a arătat că acești cetățeni nu cunosc limba și cultura locală și nici nu înțeleg modul de comportament al societății românești, aspecte care generează dificultăți în rândul comunității.

Pentru a remedia această situație, edilul a propus ca persoanele care vin să lucreze în România să parcurgă o formă de evaluare. Aceasta ar trebui să garanteze o înțelegere minimă a limbii române și a normelor sociale.

În opinia sa, o asemenea verificare ar ajuta la integrarea muncitorilor și ar preveni eventualele tensiuni din comunitățile în care numărul străinilor este în creștere.

Primarul din Cluj-Napoca a subliniat că stabilirea unor reguli clare este esențială pentru a proteja viitorul comunităților și pentru a evita nemulțumirile politice.

Deși a punctat că muncitorii străini sunt bineveniți, Boc a insistat pe necesitatea unui test care să ateste cunoașterea de bază a limbii, un nivel minim de integrare și respectarea legilor țării. În caz contrar, acesta a avertizat că societatea se va confrunta cu probleme majore.

„Am peste 20.000 de persoane din afara UE în orașul meu și acest lucru începe să devină o problemă. Nu cunosc limba, nu cunosc cultura noastră, nu înțeleg modul nostru de a fi și de a ne comporta, iar acest lucru începe să devină o problemă în comunitate. (…) Pentru a proteja viitorul tuturor comunităților și pentru a evita apariția nemulțumirilor politice, trebuie să stabilim reguli clare pentru oamenii care vin în țara noastră pentru a munci. Sunt bineveniți, însă să existe un test de cunoștințe de bază, cunoașterea de bază a limbii, un nivel minim de integrare și respectarea regulilor țării. Altfel, vom ajunge să avem o problemă foarte mare”, a afirmat Emil Boc.

Totodată, edilul a atras atenția asupra ritmului accelerat în care crește numărul muncitorilor non-UE. Conform datelor prezentate de acesta, numărul lor a crescut masiv, de la aproximativ 10.000 la 100.000 de persoane pe an.

Boc a avertizat că această expansiune enormă poate afecta calitatea vieții cetățenilor români, motiv pentru care fenomenul trebuie tratat cu seriozitate înainte de a fi prea târziu.

„Vom afecta calitatea vieții oamenilor noștri, iar acest lucru trebuie luat foarte în serios. Acum, cât încă nu este prea târziu. Numărul lor crește de la 10.000 la 100.000 de persoane pe an. Este enorm”, a adăugat edilul din Cluj-Napoca.

În cadrul aceleiași dezbateri, Emil Boc a adus în discuție și situația românilor care muncesc în alte state europene. El este de părere că autoritățile ar trebui să își concentreze eforturile pe readucerea în țară a cetățenilor români plecați peste hotare.

De asemenea, primarul a pledat pentru integrarea europenilor creștini, explicând că aceștia înțeleg mult mai bine mentalitatea și cultura românească.

În final, Emil Boc a insistat asupra faptului că mesajul său nu reflectă o poziție extremistă. El a adăugat că liderii politici și autoritățile au datoria de a discuta deschis despre realitățile din societate pentru a nu pierde contactul cu aceasta.

Primarul a concluzionat spunând că avertismentul său reflectă problemele concrete de la nivelul comunităților locale, observate direct pe teren, și nu doar date statistice.