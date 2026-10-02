Noi bilete de tratament pentru pensionari. Termenul până la care trebuie ridicate. Ce se întâmplă dacă nu sunt revendicate

Casa Județeană de Pensii Cluj a primit 235 de bilete de tratament aferente seriei 12. Instituția a anunțat perioada în care beneficiarii se pot prezenta pentru ridicarea acestora, programul ghișeelor, documentele necesare, dar și data la care va avea loc redistribuirea biletelor.

Biletele de tratament pot fi ridicate din 5 octombrie

Eliberarea biletelor aferente seriei 12 începe pe 5 octombrie 2026, la sediul Casei Județene de Pensii Cluj. Beneficiarii trebuie să se adreseze ghișeelor 7 și 8.

Programul de lucru pentru ridicarea biletelor este de luni până joi, între orele 08:30 și 14:00, în timp ce vinerea este închis. Casieria funcționează într-un interval mai scurt, între orele 08:30 și 11:30.

Ultima zi în care biletele repartizate pot fi ridicate este 12 octombrie 2026.

„Casei Județene de Pensii Cluj i-au fost repartizate un număr de 235 bilete de tratament aferente seriei 12. Biletele de tratament pentru seria 12 se pot ridica începând cu data de 05 octombrie 2026 de la sediul instituției noastre, ghișeul nr.7 si 8, conform programului de lucru, de luni până joi, între orele 8.30-14.00, vineri este închis , ultima zi de ridicare 12 octombrie 2026. ORAR CASIERIE: 08.30 – 11.30”, a transmis Casa Județeană de Pensii Cluj.

După încheierea perioadei de ridicare urmează etapa de redistribuire. Potrivit anunțului instituției, aceasta este programată pentru 13 octombrie 2026.

„Redistribuirea biletelor de tratament pentru seria 12 va avea loc în data de 13 octombrie 2026”, precizează Casa Județeană de Pensii Cluj.

Acordarea locurilor se face în limita celor disponibile și cu respectarea criteriilor prevăzute de Ordinul nr. 75/20.04.2026 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.

Casa de Pensii precizează în anunț actele prin care solicitanții trebuie să dovedească îndeplinirea condițiilor:

„În conformitate cu Ordinul nr. 75/20.04.2026 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, pot beneficia de bilete de tratament în limita locurilor disponibile solicitanții care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare cu următoarele documente: -cerere tip; -bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist; -alte documente, după caz.”

Biletul de trimitere poate fi, așadar, eliberat atât de medicul de familie, cât și de medicul specialist, iar lista actelor poate fi completată, după caz, cu alte documente necesare situației solicitantului.

Beneficiarul nu este obligat să se prezinte personal în situația în care desemnează o altă persoană pentru ridicarea biletului. Pentru această variantă este însă necesară o procură autentificată la notar.

Documentul trebuie să arate că persoana desemnată este împuternicită în mod expres să ridice biletul de tratament balnear.