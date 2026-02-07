Prețurile chiriilor au crescut cu 4,41% în 2025 față de anul 2024. Astfel, prețul mediu de cerere al unei garsoniere a ajuns la 350 euro/lună (+7,96% față de 2024), iar un apartament cu două camere a ajuns la 512 euro/lună (+3,43%). Apartamentele cu trei camere au înregistrat o creștere de 6,47% față de anul anterior, având un preț de cerere de 677 euro/lună, în medie.

București rămâne în topul orașelor cu cele mai scumpe chirii, având un preț mediu de cerere de 605 euro/lună. Sectorul 1 al Capitalei rămâne cel mai scump sector, unde chiria medie a ajuns la 766 de euro/lună, urmat de Sectorul 2, unde prețul solicitat pentru o chirie a fost de 660 de euro (+9,81% față de 2024).

Prețurile din Sectoarele 3 și 5 au fost relativ apropiate, cu chirii medii de 547 de euro, respectiv 559 de euro/lună. În Sectorul 4, chiria medie a ajuns la 507 euro (+8,41% față de 2024), în timp ce Sectorul 6 din București a înregistrat cel mai mic preț mediu solicitat, de 499 de euro/lună (+6,3% vs. 2024). În contrast, cele mai prietenoase prețuri pentru închiriere s-au găsit în Reșița, unde prețul mediu a fost de 248 de euro.

Anul 2025 a adus o creștere a contactărilor pe platformă. Interacțiunile dintre chiriași și proprietari au crescut cu 3%, iar vizualizările paginilor cu anunțuri imobiliare au crescut cu 8%. Apartamentele cu două camere au rămas cele mai căutate tipuri de locuințe pentru închiriere, fiind incluse în 58% dintre căutări, similar anului precedent.

Luna august s-a menținut drept perioada de vârf pentru căutările de apartamente de închiriat, o tendință obișnuită pe piața imobiliară, în contextul apropierii noului an universitar. Dacă în 2023 cele mai rapide tranzacții aveau loc în București, în 2024 Iași a devenit orașul cu cele mai rapide închirieri, iar în 2025 Iașiul și-a păstrat această poziție.

Sectorul 1 al Capitalei rămâne cel mai scump sector din București, unde chiria medie din ianuarie 2026 a fost de 814 euro/lună, urmată de Sectorul 2 unde prețul solicitat pentru o chirie a fost de 716 euro. Prețurile din Sectoarele 3 și 5 au fost relativ similare, cu valori medii de 550 de euro, respectiv 565 euro/lună. În Sectorul 4 prețul mediu a ajuns la 529 de euro, iar Sectorul 6 din București a avut cel mai mic preț mediu solicitat – 510 euro/lună.

În Sectorul 1, chiriile medii au ajuns la 450 de euro pentru garsoniere, 695 de euro pentru apartamentele cu două camere și 1.150 de euro pentru cele cu trei camere. Comparativ cu ianuarie 2025, garsonierele au înregistrat o ușoară creștere (+2%), chiriile apartamentelor cu două camere au scăzut cu 1%, în timp ce apartamentele cu trei camere s-au ieftinit cu 10%.

În Sectorul 2, garsonierele s-au închiriat cu 399 de euro, apartamentele cu două camere au ajuns la 680 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat, în medie, cu 950 de euro. Sectorul 2 a consemnat o majorare de 11% la garsoniere, o scumpire de 8% la apartamentele cu două camere și o evoluție de 6% pe segmentul de trei camere.

În Sectorul 3, prețul mediu de închiriere pentru garsoniere a fost de 400 de euro, cu 8% peste nivelul din ianuarie 2025, apartamentele cu două camere au avut un preț de 550 euro, cu 5% mai mic, iar prețul de închiriere pentru apartamentele cu trei camere a fost similar cu cel de anul trecut, respectiv 700 de euro.

În Sectorul 4, garsonierele au ajuns la 399 de euro (+5% față de ianuarie 2025), apartamentele cu două camere s-au menținut la 520 de euro, iar cele cu trei camere au urcat la 650 de euro (+5% comparativ cu anul trecut).

Sectorul 5 se evidențiază prin cea mai mare creștere anuală la garsonierele din Capitală, de 13%, respectiv un preț mediu de 395 euro. Totodată, apartamentele cu două camere din acest sector se închiriază cu 595 euro, cu 8% mai mult față de prețul de anul trecut, iar prețurile de închiriere pentru apartamentele cu trei camere au rămas similare cu cele de anul trecut, de 630 de euro.

În Sectorul 6 variațiile au fost moderate, cu ajustări ușoare față de anul trecut. Garsonierele s-au închiriat cu 400 de euro, apartamentele cu două camere cu 530 de euro, iar cele cu trei camere au avut un preț similar cu cel de anul trecut, de 600 de euro.

„Diferențele de preț dintre marile orașe continuă să fie vizibile și în luna ianuarie 2026. București este cel mai scump oraș din perspectiva chiriilor, luând în considerare prețul mediu total, urmat de Cluj-Napoca. La polul opus, Arad își păstrează poziția, având chiriile cele mai mici. Anul acesta ne așteptăm ca piața chiriilor să continue să crească, însă într-un ritm moderat. Până la o eventuală scădere a dobânzilor, așteptată în a doua parte a anului, presiunea pe piața chiriilor va rămâne ridicată, ceea ce va susține creșteri, dar fără accelerări semnificative. Interesul pentru chirii va rămâne ridicat, în special în marile centre urbane, însă evoluțiile nu vor fi uniforme la nivel național”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

În Cluj-Napoca, chiriile medii din ianuarie 2026 au fost de 400 de euro pentru garsoniere, 573 de euro pentru apartamentele cu două camere și 700 de euro pentru cele cu trei camere. Față de ianuarie 2025, garsonierele au înregistrat o creștere de 3%, în timp ce apartamentele cu două camere s-au ieftinit cu 5%, iar cele cu trei camere s-au ieftinit cu 7%.

Comparativ cu luna decembrie 2025, segmentul de două camere a crescut cu 2%, în timp ce apartamentele cu trei camere au scăzut cu 7%.

În Constanța, garsonierele s-au închiriat cu 350 de euro, apartamentele cu două camere cu 500 de euro, iar cele cu trei camere cu 650 de euro.

Nivelurile chiriilor au rămas neschimbate atât față de anul trecut, cât și comparativ cu luna decembrie 2025, aproape pentru toate cele trei tipuri de locuințe, cu o singură excepție – garsonierele, unde prețul a crescut cu 3% față de ianuarie 2025.

În Brașov, prețul mediu de închiriere a fost de 380 de euro pentru garsoniere, 530 de euro pentru apartamentele cu două camere și 650 de euro pentru cele cu trei camere. Comparativ cu ianuarie 2025, garsonierele s-au scumpit cu 6%, în timp ce chiriile apartamentelor cu două camere au scăzut cu 4%, iar cele cu trei camere cu 2%.

Față de luna decembrie, apartamentele cu două camere au crescut cu 4%, celelalte segmente rămânând stabile.

În Timișoara, chiriile medii au ajuns la 300 de euro pentru garsoniere, 430 de euro pentru apartamentele cu două camere și 500 de euro pentru cele cu trei camere. Față de anul trecut, garsonierele au înregistrat cea mai mare creștere anuală dintre orașele analizate, de 15%, în timp ce apartamentele cu două camere au crescut ușor, cu 1%.

Comparativ cu luna precedentă, segmentul de două camere a scăzut cu 4%, iar celelalte tipuri de locuințe au rămas stabile.

În Iași, prețurile medii de închiriere au fost de 350 de euro pentru garsoniere, 450 de euro pentru apartamentele cu două camere și 530 de euro pentru cele cu trei camere.

Comparativ cu ianuarie 2025, garsonierele au crescut cu 3%, apartamentele cu două camere s-au menținut la același nivel ca în ianuarie 2025, iar cele cu trei camere au scăzut cu 4%. Față de luna decembrie, doar apartamentele cu trei camere au înregistrat o scădere, de 4%.

În Craiova, garsonierele s-au închiriat cu 300 de euro, apartamentele cu două camere cu 430 de euro, iar cele cu trei camere cu 500 de euro.

Față de anul trecut, apartamentele cu două camere au crescut cu 8%, în timp ce garsonierele au rămas la un nivel similar, iar apartamentele cu trei camere s-au ieftinit cu 9%. Comparativ cu luna anterioară, decembrie 2025, garsonierele au înregistrat o creștere accentuată, de 13%.

La Oradea, chiriile medii au fost de 270 de euro pentru garsoniere, 400 de euro pentru apartamentele cu două camere și 465 de euro pentru cele cu trei camere.

Comparativ cu ianuarie 2025, garsonierele au scăzut cu 1%, apartamentele cu două camere au rămas stabile, iar cele cu trei camere s-au ieftinit cu 7%. Față de luna precedentă, garsonierele au crescut cu 4%, iar apartamentele cu trei camere s-au ieftinit cu 4%.

În Sibiu, garsonierele s-au închiriat cu 300 de euro, apartamentele cu două camere cu 400 de euro, iar cele cu trei camere cu 500 de euro. Față de anul trecut, garsonierele au scăzut cu 12%, iar apartamentele cu trei camere cu 9%, în timp ce segmentul de două camere a rămas stabil.

Comparativ cu luna decembrie, garsonierele (-6%) și apartamentele cu trei camere (-4%) au continuat să se ieftinească.

În Arad, chiriile medii de pe Storia au fost de 230 de euro pentru garsoniere, 370 de euro pentru apartamentele cu două camere și 450 de euro pentru cele cu trei camere.

Față de ianuarie 2025, garsonierele au crescut cu 5%, apartamentele cu două camere au rămas stabile, iar cele cu trei camere s-au ieftinit cu 10%. Comparativ cu luna precedentă, garsonierele au crescut cu 5%, iar restul segmentelor au rămas neschimbate.