Indexarea pensiilor în 2027 rămâne în discuție. Alexandru Nazare explică de ce Guvernul nu a stabilit procentul majorării

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 25 octombrie, că își dorește indexarea pensiilor la începutul anului 2027, însă decizia va depinde de situația bugetară. Oficialul a explicat că orice majorare trebuie să fie sustenabilă și să nu provoace noi dezechilibre financiare. Întrebat dacă procentul ar putea depăși 5%, ministrul a precizat că Guvernul va lua o decizie după analizarea datelor bugetare.

Indexarea pensiilor la începutul anului 2027 este susținută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a declarat că o eventuală creștere a veniturilor pensionarilor trebuie stabilită în funcție de posibilitățile bugetului de stat și de efectele asupra economiei.

Invitat duminică la Digi24, oficialul a fost întrebat dacă există resurse financiare pentru aplicarea indexării de la începutul anului viitor. Nazare a explicat că susține această măsură de mai multe luni, însă consideră necesară o abordare prudentă, astfel încât majorarea să nu genereze presiuni suplimentare asupra finanțelor publice.

Ministrul a invocat precedentele creșteri substanțiale ale pensiilor, despre care a afirmat că au contribuit la dezechilibre bugetare și la accentuarea inflației, afectând inclusiv persoanele cu venituri reduse. El a precizat că hotărârea privind indexarea va fi una politică, adoptată la nivelul Guvernului, după centralizarea informațiilor necesare elaborării bugetului.

„Îmi doresc acest lucru. Am spus-o public, de acum câteva luni bune de zile, că trebuie să facem o indexare, prudentă, sustenabilă. Vom lua această decizie după ce vom avea toate datele de buget introduse în rețea. Îmi doresc să facem o indexare a pensiilor sustenabilă. Am mai avut creșteri de pensii cu 40% care au dus la dezechilibru bugetar care s-a transformat în inflație mai mare și asta i-a afectat tot pe cei vulnerabili. Nu dorim să repetăm acest lucru și împreună, în Guvern, e o decizie politică vom decide cum abordăm toate aceste decizii, nu doar pensiile”, a declarat Alexandru Nazare.

În privința procentului cu care ar putea crește pensiile în 2027, Alexandru Nazare a evitat să avanseze o valoare înainte de finalizarea evaluărilor financiare necesare stabilirii cheltuielilor bugetare.

Întrebat explicit dacă indexarea ar putea depăși pragul de 5%, ministrul Finanțelor a precizat că procentul va putea fi discutat după ce autoritățile vor avea la dispoziție datele privind situația bugetară.

„Acest lucru va trebui decis când avem cifrele pe masă”, a răspuns Alexandru Nazare.

Prin urmare, ministrul nu a confirmat un procent de indexare pentru începutul anului 2027, iar stabilirea acestuia rămâne dependentă de analiza resurselor financiare disponibile și de decizia Executivului.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a susținut anterior, tot într-o intervenție la Digi24, necesitatea indexării pensiilor, argumentând că respectarea angajamentelor bugetare ale României nu trebuie să presupună transferarea celor mai mari costuri ale ajustărilor fiscale asupra persoanelor vulnerabile.

Oficialul a explicat că obiectivele privind reducerea deficitului și controlul cheltuielilor publice trebuie menținute, însă consideră că acestea pot fi îndeplinite fără ca pensionarii și celelalte categorii cu venituri reduse să suporte cea mai mare parte a măsurilor de ajustare.

„Ace­le angajamente ale României referitoare la ținta de deficit și la prudența în cheltuielile publice trebuie menținute, însă te poți încadra în ținta de deficit, credem noi, și fără să lași cea mai dificilă povară pe umerii celor mai nevoiași”, a declarat Florin Manole.

Florin Manole a atras atenția și asupra consecințelor pe care neindexarea pensiilor în ultimii doi ani le-a avut asupra veniturilor pensionarilor, în condițiile în care creșterea prețurilor a redus puterea de cumpărare a acestora.

Ministrul Muncii a caracterizat această situație drept „o nedreptate”, susținând că lipsa indexării a afectat capacitatea pensionarilor de a face față cheltuielilor curente.

Referitor la stabilirea procentului pentru 2027, oficialul a explicat că autoritățile vor trebui să țină cont de informațiile furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), de prognozele privind evoluția economiei și de fondurile disponibile în bugetul de stat.

Potrivit ministrului Muncii, decizia privind nivelul indexării urmează să fie stabilită împreună cu Ministerul Finanțelor și premierul, după evaluarea acestor indicatori economici și bugetari.