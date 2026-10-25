Alexandru Nazare răspunde criticilor PSD privind situația finanțelor publice: Discutăm despre deficitul ăsta, numai că trebuie să-l înţelegem

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat diferențele dintre indicatorii trimestriali și cei anuali privind deficitul bugetar al României. Oficialul a precizat că datele definitive pentru anul 2026 vor fi cunoscute în 2027. Potrivit ministrului, deficitul calculat pe baza execuției bugetare cash a ajuns la 3,8% în septembrie, față de 5,5% în aceeași perioadă a anului trecut. Declarațiile vin după ce PSD a criticat rezultatele fiscale ale fostului Guvern condus de Ilie Bolojan.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că deficitul bugetar al României trebuie analizat prin raportare la indicatorii utilizați pentru evaluarea anuală a finanțelor publice, întrucât datele trimestriale publicate de Eurostat nu reprezintă rezultatul definitiv al întregului an.

Într-o intervenție la Digi24, oficialul a precizat că valoarea finală a deficitului pentru 2026 va fi publicată în anul următor, după centralizarea și verificarea datelor corespunzătoare întregului exercițiu bugetar.

„Discutăm despre deficitul ăsta, numai că trebuie să-l înţelegem în integralitatea lui. Trebuie să înţelegem faptul că deficitul ăsta pe care România e judecată va fi publicat anual. Iar această cifră o vom afla în 2027”, a spus ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare a precizat că datele comunicate de Eurostat în octombrie 2026 indică un deficit anual calculat conform metodologiei ESA de 7,8% din PIB pentru anul 2025, valoare pe care ministrul a prezentat-o drept definitivă.

Oficialul a explicat că, pe parcursul procesului de raportare statistică, Eurostat publică inclusiv valori provizorii și semidefinitive, iar seriile trimestriale pot fi revizuite odată cu actualizarea datelor.

Din acest motiv, ministrul a atras atenția că indicatorul trimestrial calculat potrivit metodologiei ESA nu trebuie confundat cu deficitul anual, deoarece cele două raportări nu sunt echivalente.

„Deci nu este de 7,9, este de 7,8. Aceasta este o cifră definitivă. Sunt cifre semidefinitive, sunt cifre provizorii care apar pe parcurs, dar la fiecare publicare pe care o face Eurostat se schimbă şi seriile trimestriale. De aceea, cifra de deficit ESA trimestrial nu este echivalentă cu deficitul anual şi nu trebuie confundată pentru că o confuzie de un asemenea gen induce panică. Deci nu e îngrijorătoare cifra aceasta pe care o vedem”, a spus Nazare, el precizând că aceste cifre trimestriale sunt provizorii şi ele sunt instrumente.

Ministrul Finanțelor a insistat asupra caracterului provizoriu al acestor raportări, explicând că valorile trimestriale sunt utilizate pentru monitorizarea evoluției finanțelor publice, fără să constituie rezultatul definitiv în funcție de care va fi evaluată România.

„Ne uităm la aceste cifre, dar ele nu reprezintă cifra finală pe care România va fi judecată la finalul anului”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare a prezentat și evoluția deficitului calculat pe baza execuției bugetare cash, explicând că Ministerul Finanțelor a direcționat cea mai mare parte a resurselor fiscale disponibile către proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit ministrului, această prioritizare a redus spațiul fiscal disponibil pentru investițiile susținute direct de la bugetul de stat, iar efectele se reflectă în execuția bugetară.

În ceea ce privește datele disponibile pentru primele nouă luni ale anului, oficialul a arătat că deficitul cash a ajuns la 3,8% în septembrie 2026, comparativ cu 5,5% în perioada corespunzătoare din 2025.

Diferența dintre cele două perioade depășește 23 de miliarde de lei, potrivit declarațiilor ministrului, care a precizat că acest ecart a fost menținut în fiecare lună a anului.

Nazare a subliniat că programarea operațiunilor bugetare din ultimele săptămâni ale anului este importantă pentru respectarea angajamentelor fiscale asumate de România.

„Ce ştim în momentul acesta este că deficitul la luna septembrie este de 3,8. Este o ajustare semnificativă faţă de anul trecut când era 5,5. Deci vorbesc de deficitul pe care îl publicăm cash în fiecare lună. Avem un ecart pe deficit cash important de peste 23 de miliarde. Încă am menţinut acest ecart în fiecare lună a acestui an. Şi acest lucru, bineînţeles, cu o programare şi o concentrare foarte bună pe următoarele săptămâni din an, care sunt extrem de importante şi pe operaţiunile pe care le mai avem de desfăşurat la finalul acestui an, trebuie să facem un aşa fel încât România să se înscrie în angajamentele pe care şi le-a luat”, a explicat Nazare.

Declarațiile ministrului Finanțelor au fost făcute după ce Partidul Social Democrat a criticat evoluția deficitului bugetar în perioada guvernării conduse de Ilie Bolojan, invocând datele publicate de Eurostat la 21 octombrie 2026.

Într-un comunicat oficial, PSD a susținut că deficitul trimestrial al României, calculat pe baza datelor ajustate sezonier, a ajuns la 9,2% din PIB în trimestrul al doilea al anului 2026, nivel pe care formațiunea l-a prezentat drept cel mai ridicat din Uniunea Europeană.

Social-democrații au comparat acest indicator cu valoarea de 7,7% din PIB, pe care au atribuit-o perioadei de la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025, în timpul guvernării Marcel Ciolacu.

PSD a mai afirmat că deficitul ar fi crescut de la 5,5% din PIB în primul trimestru al anului 2026 la 9,2% în trimestrul următor și a acuzat fosta conducere a Executivului că ar fi încercat să ascundă situația finanțelor publice.