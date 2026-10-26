Vremea în România, între 26 octombrie și 23 noiembrie. Unde revin vin ploile,  lapovița și ninsorile

Potrivit prognozei actualizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie 2026 va aduce temperaturi apropiate de mediile climatologice la finalul lunii octombrie, urmate de o perioadă mai rece decât în mod normal pentru această perioadă a anului.

Vremea din România va trece prin schimbări de temperatură în următoarele săptămâni, cu valori termice ușor sub cele obișnuite pentru începutul și mijlocul lunii noiembrie. În ultima săptămână din octombrie, maximele termice vor coborî treptat în mai multe regiuni ale țării. Dacă luni, 26 octombrie, temperaturile pot ajunge până la 20 de grade Celsius, spre sfârșitul săptămânii valorile maxime vor fi cuprinse între 6 și 18 grade, în funcție de zonă.

În București, răcirea va fi vizibilă pe parcursul săptămânii. De la maxime de aproximativ 18–19 grade Celsius la începutul intervalului, temperaturile vor ajunge la circa 13–16 grade spre ultimele zile ale lunii octombrie. Totodată, probabilitatea de precipitații va crește în a doua parte a săptămânii, inclusiv în Capitală.

La nivel național, ploile vor putea apărea în mai multe regiuni, iar la altitudini mari, în zona montană, sunt posibile episoade de lapoviță și ninsoare. Meteorologii estimează că precipitațiile vor fi, în general, slabe cantitativ în această perioadă, în timp ce temperaturile vor prezenta variații de la o zi la alta și de la o regiune la alta.

Estimările meteorologice pentru ultimele zile din octombrie indică temperaturi apropiate de mediile multianuale, însă condițiile atmosferice se vor modifica în funcție de regiune. ANM precizează că precipitațiile vor putea lua atât forma ploilor, cât și, la munte, a lapoviței și ninsorii.

„Valorile termice, cu alternanțe de la o zi la alta și de la o regiune la alta, se vor situa în jurul mediilor multianuale ale perioadei. Probabilitatea de precipitații slabe cantitativ, sub formă de ploaie, dar și de lapoviță și ninsoare în zona montană înaltă, va fi mai mare spre finalul lunii octombrie, ceea ce va menține debitele principalelor râuri sub mediile multianuale lunare”, anunță meteorologii.

Pentru săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, temperaturile medii sunt estimate să se mențină în apropierea valorilor specifice perioadei pe întreg teritoriul României. În ceea ce privește precipitațiile, distribuția acestora va fi neuniformă, cu diferențe între regiunile intracarpatice și restul țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, în special în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații sunt estimate să fie apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

În intervalul 2–9 noiembrie 2026, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări. Estimarea indică o abatere termică negativă moderată, fără diferențiere regională în prognoza săptămânală publicată de meteorologi.

Cantitățile de precipitații din această perioadă sunt prognozate să se situeze în apropierea mediilor climatologice în toate regiunile României. Astfel, regimul pluviometric este estimat să fie unul normal pentru începutul lunii noiembrie, în timp ce temperaturile vor coborî ușor sub valorile obișnuite.

Pentru săptămâna 9–16 noiembrie 2026, ANM estimează menținerea temperaturilor medii la niveluri ușor mai reduse decât cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul țării. Prognoza nu indică diferențe importante între regiuni în ceea ce privește tendința generală a temperaturilor.

În același interval, precipitațiile vor avea cantități apropiate de cele normale pentru mijlocul lunii noiembrie. Estimările meteorologice păstrează, așadar, aceeași tendință în privința regimului pluviometric, în timp ce valorile termice vor rămâne ușor sub mediile multianuale.

În ultima săptămână cuprinsă de prognoza analizată, respectiv între 16 și 23 noiembrie 2026, mediile temperaturilor vor fi apropiate de cele specifice perioadei în toate regiunile României. Estimările indică o revenire la valori termice apropiate de normalul climatologic, după intervalele în care sunt prognozate temperaturi ușor mai scăzute.

În privința precipitațiilor, cantitățile estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de cele normale la nivel național. Prognoza nu evidențiază abateri pluviometrice importante pentru intervalul respectiv, tendința fiind similară celei estimate pentru săptămânile precedente din noiembrie.

Datele publicate de Administrația Națională de Meteorologie acoperă perioada 26 octombrie – 23 noiembrie 2026 și prezintă estimări privind evoluția temperaturilor medii și a cantităților de precipitații pentru fiecare dintre cele patru săptămâni analizate.