Peste 30.000 de locuri de muncă disponibile în România. Ce angajați caută firmele și cine are cele mai multe șanse la angajare

Angajatorii din România au raportat 30.677 de locuri de muncă vacante, potrivit celor mai recente date centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai numeroase oferte sunt pentru șoferi, lucrători comerciali și manipulanți de mărfuri. Posturile disponibile se adresează atât persoanelor cu studii superioare, cât și celor fără calificare profesională. În paralel, românii care doresc să lucreze în străinătate pot consulta ofertele de angajare din mai multe state europene.

Piața muncii din România înregistrează cea mai mare cerere de personal în transportul rutier, unde angajatorii au declarat 3.625 de locuri de muncă vacante pentru conducătorii auto, potrivit datelor ANOFM.

Pe locurile următoare se situează sectorul comercial și activitățile de manipulare a mărfurilor. Companiile au anunțat 1.611 posturi pentru lucrători comerciali și alte 1.388 pentru manipulanți de mărfuri.

În construcții, angajatorii au nevoie de 1.346 de muncitori necalificați pentru lucrări de demolare, zidărie și montare a finisajelor.

Ofertele de angajare includ și 1.140 de posturi pentru agenți de securitate, 994 pentru muncitori necalificați în activități de asamblare și montare a pieselor și 993 pentru curieri.

Alte locuri de muncă sunt disponibile pentru muncitori necalificați în prelucrarea materialelor de construcții, categorie cu 655 de posturi vacante. În același timp, firmele caută 638 de montatori de subansamble și 552 de persoane pentru curățenia clădirilor și a mijloacelor de transport.

Din totalul celor 30.677 de posturi declarate de angajatori, 16.296 sunt destinate persoanelor fără studii sau celor care au absolvit cel mult învățământul primar ori gimnazial.

Această categorie de candidați poate ocupa, în funcție de condițiile stabilite de fiecare angajator, posturi de manipulant de mărfuri, curier, muncitor necalificat în construcții sau lucrător în activități de asamblare.

Pentru absolvenții învățământului profesional, ANOFM indică 6.468 de locuri de muncă vacante. Printre ocupațiile pentru care există cerere se află conducătorii auto, sudorii, lucrătorii comerciali, lăcătușii mecanici și operatorii de mașini-unelte cu comandă numerică.

Angajatorii au declarat 5.991 de locuri de muncă pentru persoanele care au finalizat studiile liceale sau postliceale, ofertele fiind distribuite în mai multe domenii de activitate.

Printre posturile disponibile se numără cele de agent de securitate, asistent medical generalist, agent de vânzări și angajat în servicii de relații cu clienții.

Pentru candidații care dețin o diplomă de studii superioare sunt raportate 1.922 de locuri de muncă. Ofertele vizează specializări din inginerie, management, economie și medicină.

Astfel, cele patru categorii de pregătire profesională însumează toate cele 30.677 de posturi vacante raportate la nivel național.

Persoanele interesate de angajarea în alte state europene au la dispoziție și posturile comunicate prin rețeaua EURES România, care facilitează accesul la oportunități de muncă în străinătate.

Conform comunicatului ANOFM, Norvegia concentrează cele mai multe oferte din lista prezentată, cu 45 de posturi pentru activități de producție și prelucrare a somonului.

În Republica Cehă, companiile pun la dispoziție 20 de locuri de muncă pentru operatori pe liniile de producție și muncitori specializați în asamblarea echipamentelor mecanice.

Angajatorii din Olanda caută zece inspectori veterinari, în timp ce în Franța sunt disponibile patru posturi pentru lucrători agricoli care vor desfășura activități în livezi.

Lista cuprinde și câte un loc de muncă în Danemarca, pentru mecanic de atelier, respectiv în Spania, pentru manager de mentenanță.

Cele șase state europene au, potrivit posturilor enumerate în document, un total de 81 de locuri de muncă vacante. În introducerea secțiunii dedicate rețelei EURES, ANOFM indică însă 84 de posturi, cifră diferită de suma ofertelor prezentate individual.