Ce se întâmplă cu pensiile în 2027. Traian Băsescu propune o altă soluție pentru pensionarii vulnerabili

Fostul președinte Traian Băsescu și-a exprimat îndoiala că Guvernul dispune de resursele financiare necesare pentru indexarea pensiilor în 2027. Acesta susține că Executivul nu controlează suficient cheltuielile publice și consideră că acordarea unor ajutoare pentru pensionarii vulnerabili ar putea reprezenta o alternativă. Declarațiile vin în contextul în care miniștrii Finanțelor și Muncii discută despre posibilitatea majorării pensiilor, fără ca un procent să fi fost stabilit.

Discuțiile privind indexarea pensiilor au revenit în atenția publică după ce reprezentanții Guvernului au transmis că o eventuală majorare trebuie analizată în raport cu situația bugetară. În timp ce ministrul Muncii susține necesitatea respectării prevederilor legale, ministrul Finanțelor avertizează asupra riscului unor noi dezechilibre.

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat, duminică, 25 octombrie, modul în care sunt gestionate cheltuielile publice, susținând că autoritățile nu au un control suficient asupra banilor utilizați de instituțiile statului.

Într-o intervenție la Digi24, acesta a afirmat că problemele nu se limitează la administrația centrală, ci se regăsesc și la nivelul autorităților locale și al ministerelor.

„În ţara asta, guvernul nu are control pe cheltuieli, nu are control pe ce se întâmplă în teritoriu. Nu are control pe ce se întâmplă în administraţiile locale. Nu are control pe ce se întâmplă în fiecare minister. Aici suntem şi, în situaţia asta, ei bâjbâie cu soluţiile. Eu nu cred că au resurse pentru indexarea pensiilor”, a declarat Traian Băsescu, potrivit News.ro.

Fostul șef al statului a precizat că își dorește, la rândul său, majorarea pensiilor, având în vedere că este pensionar. Cu toate acestea, consideră că disponibilitatea fondurilor necesare ridică semne de întrebare.

„Să dea Dumnezeu să aibă. Şi eu sunt pensionar, vreau să îmi indexeze pensia. Poate îmi dau înapoi şi ăia 10% pe care mi i-a luat”, a adăugat acesta.

În opinia fostului președinte, indexarea pensiilor presupune cheltuieli permanente, care trebuie susținute de bugetul public și în anii următori.

Din acest motiv, Băsescu consideră că autoritățile ar trebui să analizeze posibilitatea acordării unor ajutoare financiare separate de pensii, destinate persoanelor vulnerabile.

El a atras atenția și asupra dificultăților care ar putea apărea în cazul unei indexări diferențiate, în care pensionarii cu venituri mici ar beneficia de majorări, iar cei care au contribuit o perioadă mai îndelungată nu ar primi același tratament.

„Poate, pentru persoanele vulnerabile un sistem de ajutoare în afara pensiilor, pentru că altfel iar se dezechilibrează sistemele. Sunt cei cu 44 de ani de serviciu şi tu spui, nu, ţie nu-ţi dau indexarea. Ai muncit tu 44 de ani, dar ei dau indexarea la ăla cu pensia minimă, care a muncit 15 ani. Deci nici asta nu se poate. Şi atunci, probabil că soluţia corectă este să dea nişte ajutoare. Nu se poate rupe sistemul de pensii, cu cât ai pensia mai mică, cu atât să beneficiezi de indexări, în timp ce cel care a muncit 44 de ani, 50 de ani, n-are dreptul la indexări, că a muncit 45 de ani”, a explicat Traian Băsescu.

Propunerea fostului președinte urmărește sprijinirea pensionarilor cu venituri reduse prin măsuri distincte de mecanismul de indexare. O asemenea variantă ar presupune stabilirea unor criterii de eligibilitate și identificarea fondurilor necesare acordării ajutoarelor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat tot duminică faptul că își dorește indexarea pensiilor, însă a subliniat că decizia trebuie fundamentată pe datele bugetare.

Oficialul a explicat că Guvernul va putea stabili amploarea unei eventuale majorări după analizarea situației financiare și a resurselor disponibile.

„Am spus de luni bune de zile că trebuie să facem o indexare prudentă, sustenabilă. Trebuie să o facem. Vom lua această decizie după ce avem toate datele de buget introduse în reţea. Îmi doresc să avem o indexare a pensiilor sustenabilă”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a amintit și de majorările consistente acordate în trecut, despre care susține că au contribuit la apariția unor dezechilibre bugetare.

„Am mai avut creşteri de pensii cu 40%, care au dus la un dezechilibru bugetar”, a precizat acesta.

Nazare a explicat că Guvernul urmărește evitarea unor decizii care ar putea accentua presiunile asupra bugetului și asupra inflației.

În ceea ce privește procentul unei eventuale indexări în 2027, inclusiv posibilitatea unei majorări de peste 5%, ministrul a transmis că o hotărâre va fi luată numai după evaluarea datelor financiare.

Pe de altă parte, ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat sâmbătă că pregătește o propunere privind indexarea pensiilor conform legii.

Acesta intenționează să înainteze documentul Ministerului Finanțelor și premierului, argumentând că pensionarii au fost afectați de lipsa indexării în ultimii doi ani.

În opinia ministrului Muncii, respectarea țintei de deficit bugetar nu ar trebui să presupună transferarea unei poveri financiare suplimentare asupra persoanelor cu venituri reduse.

Florin Manole consideră că autoritățile trebuie să identifice o soluție care să permită atât respectarea obligațiilor bugetare, cât și protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor.

În acest moment, procentul unei eventuale indexări pentru anul 2027 nu a fost stabilit. Decizia urmează să fie analizată la nivelul Guvernului, în funcție de datele economice și de resursele bugetare disponibile.