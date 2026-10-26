Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Tribunalul București decide dacă rămâne în arest preventiv

Tribunalul București analizează luni, 26 octombrie, solicitarea procurorilor DIICOT de prelungire a arestării preventive pentru Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen. Cei doi sunt cercetați într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea sau inițierea unui grup infracțional organizat. Anchetatorii cer menținerea măsurii preventive pentru încă 30 de zile. Ședința are loc după ce Curtea de Apel București a respins cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale de a fi plasat în arest la domiciliu.

Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen urmează să fie aduși luni, 26 octombrie, la Tribunalul București, unde judecătorul de drepturi și libertăți va examina propunerea DIICOT de prelungire a arestării preventive cu 30 de zile.

În cadrul ședinței, instanța va asculta argumentele procurorului de caz, precum și pledoariile avocaților celor doi inculpați, înainte de a se pronunța asupra solicitării formulate de anchetatori.

Hotărârea pe care Tribunalul București o va pronunța nu va fi definitivă. Dacă aceasta va fi contestată, dosarul privind măsurile preventive va ajunge din nou în fața judecătorilor Curții de Apel București.

Judecătorii Curții de Apel București au decis vineri, 23 octombrie, să anuleze integral hotărârea Tribunalului București prin care fusese admisă solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu.

Instanța superioară a admis contestația depusă de procurorii DIICOT și a respins, ca neîntemeiată, cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale, stabilind astfel menținerea sa în arest preventiv.

Potrivit minutei instanței, hotărârea a fost formulată astfel:

„Admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT împotriva încheierii din camera de consiliu pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București – Secția I Penală. Desființează în totalitate încheierea contestată și, pe fond, rejudecând: Respinge ca neîntemeiată cererea intimatului-inculpat de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. (…). Definitivă.”

Prin această soluție, Curtea de Apel București a menținut măsura privativă de libertate, fără a modifica situația juridică a inculpatului în ceea ce privește acuzațiile formulate în dosarul penal.

Pronunțarea deciziei de vineri a fost precedată de un dezacord între cei doi judecători ai completului Curții de Apel București, care nu au reușit să stabilească o soluție comună privind măsura preventivă aplicată lui Călin Georgescu.

În această situație, a fost constituit un complet de divergență, din care a făcut parte și un al treilea magistrat, pentru soluționarea contestației.

Anterior, la 13 octombrie, Tribunalul București admisese cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale și dispusese înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu, pentru 30 de zile.

Decizia primei instanțe nu era definitivă, iar procurorii DIICOT au formulat contestație împotriva acesteia.

În urma rejudecării, Curtea de Apel București a admis solicitarea anchetatorilor și a respins schimbarea măsurii preventive. În consecință, Călin Georgescu a rămas în arest preventiv, urmând ca o nouă solicitare de prelungire a acestei măsuri să fie examinată luni de Tribunalul București.

Ancheta în care este cercetat Călin Georgescu a fost deschisă de DIICOT și privește presupuse fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat, fostul candidat la alegerile prezidențiale aflându-se în arest preventiv din 29 septembrie 2026.

Potrivit acuzațiilor formulate de anchetatori, dosarul are legătură cu o afacere care presupunea obținerea unei finanțări pentru tranzacții cu metale prețioase.

În cadrul acestei operațiuni, un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro, sumă care face obiectul cercetărilor penale.

Procurorii investighează împrejurările în care ar fi fost comise faptele și presupusa implicare a persoanelor cercetate în activitățile care au generat prejudiciul reclamat.

Hotărârea pronunțată vineri de Curtea de Apel București se referă exclusiv la măsura arestării preventive și nu stabilește vinovăția inculpatului. Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare.