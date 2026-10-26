Bugetul pentru 2027, prioritate pentru Luca Niculescu. Premierul se întâlnește luni cu Mugur Isărescu și cu reprezentanții mediului de afaceri

Premierul Luca Niculescu se întâlnește luni cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și cu reprezentanții mediului de afaceri, în contextul pregătirii bugetului pentru 2027. Guvernul nu a anunțat temele discuțiilor, însă șeful Executivului a declarat că adoptarea bugetului până la sfârșitul anului este o prioritate, alături de respectarea țintei de deficit și relansarea economiei naționale.

Premierul Luca Niculescu are programate luni, 26 octombrie, două întâlniri importante, una cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și cealaltă cu reprezentanții mediului de afaceri.

Deși Guvernul nu a anunțat temele discuțiilor, întrevederile au loc în contextul pregătirii bugetului pentru 2027, al reducerii deficitului bugetar și al continuării reformelor asumate de România.

Premierul Luca Niculescu are programate luni două întâlniri, una cu guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, și cealaltă cu reprezentanții mediului de afaceri.

Potrivit programului anunțat de Palatul Victoria, întrevederea cu guvernatorul BNR va avea loc la ora 11:00, la sediul Băncii Centrale. Ulterior, la ora 14:00, șeful Guvernului se va întâlni cu reprezentanții mediului de afaceri, la Palatul Victoria.

Executivul nu a precizat ce subiecte vor fi abordate în cadrul celor două discuții. Întâlnirile au loc însă într-o perioadă în care autoritățile trebuie să pregătească bugetul pentru anul 2027, să reducă deficitul bugetar și să continue reformele asumate în fața Comisiei Europene.

În același timp, Guvernul trebuie să asigure finanțarea investițiilor, în condițiile în care creșterea prețurilor a afectat puterea de cumpărare a populației.

Bugetul pentru anul viitor reprezintă una dintre prioritățile declarate ale Guvernului condus de Luca Niculescu. Premierul a afirmat încă de la instalare că își propune ca documentul să fie adoptat până la sfârșitul anului 2026.

La conferința de presă organizată la Palatul Victoria după prima ședință a noului Guvern, Niculescu a fost întrebat dacă abilitățile sale de negociator vor fi suficiente pentru construirea bugetului pentru 2027, în condițiile amenințărilor cu moțiunea de cenzură sau cu demiterea din partea PSD și PNL, două partide cu ideologii diferite.

Premierul a explicat că adoptarea bugetului este necesară și că toate partidele trebuie să țină cont de obligațiile economice ale României.

El a subliniat că documentul trebuie să respecte ținta de deficit asumată, dar și să susțină măsurile prin care Guvernul urmărește îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației.

„Bugetul pentru anul viitor este obligatoriu și toate partidele înțeleg acest lucru. Cred că unul dintre motivele pentru care această criză a luat sfârșit este și pentru că apărea iminența unor probleme foarte, foarte mari în economie.

Deci, să nu mă hazardez, să nu spun că nu îmi fac nicio grijă că bugetul va fi adoptat, dar este o prioritate majoră a acestui guvern și cred că toate partidele responsabile se vor uita foarte atent la acest buget, care, după cum am spus, va respecta angajamentele asumate în așa fel să continuăm pe ținta de deficit pe care ne-am propus-o, pe care ne-am asumat-o, dar în același timp încercând să și, și nu încercând, relansând și făcând ca românilor să le fie mai bine în anii care vin.

Sigur că poate părea greu de rezolvat această ecuație, dar sunt puține lucruri simple în lumea de azi, atât în România, cât și pe plan internațional”, a răspuns premierul Luca Niculescu.

Guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit de Parlament pe 20 octombrie, după ce precedentele nominalizări făcute de președintele Nicușor Dan, respectiv Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, au eșuat.