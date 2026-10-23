IMM-urile din România produc jumătate din valoarea adăugată a firmelor europene. OCDE avertizează asupra scăderii productivității

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din România se confruntă cu un decalaj important față de cele europene în privința valorii adăugate și a productivității. La un forum organizat de CONAF, pe 22 octombrie, la Piatra Neamț, antreprenorii au discutat despre schimbările necesare pentru dezvoltarea companiilor și creșterea competitivității acestora.

Valoarea adăugată pe persoană ocupată în întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din România reprezintă aproximativ jumătate din media Uniunii Europene, potrivit Raportului de țară al Comisiei Europene din 2026, citat de Cristina Chiriac, președintele fondator al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).

Deciziile de management, dezvoltarea competențelor manageriale și transformările organizaționale necesare pentru creșterea competitivității companiilor românești au fost principalele teme abordate la Forumul Național „De Vocație Antreprenoare”, organizat de CONAF la Piatra Neamț.

Cristina Chiriac a explicat că România a făcut progrese în crearea de afaceri, însă următoarea provocare este transformarea acestora în companii competitive, capabile să se dezvolte pe termen lung. Potrivit acesteia, reducerea decalajului față de media europeană necesită investiții, tehnologie, competențe și schimbări în modul de organizare și conducere a firmelor.

Președintele fondator al CONAF a arătat că dezvoltarea unei afaceri nu poate depinde exclusiv de capacitatea fondatorului de a lua decizii și de a rezolva probleme. Maturizarea antreprenorială presupune construirea unei organizații care să funcționeze și să crească independent de implicarea permanentă a unei singure persoane.

„România a învăţat să creeze afaceri. Următoarea provocare este să înveţe să le transforme în companii cu adevărat competitive. Raportul de ţară al Comisiei Europene din 2026 arată că valoarea adăugată pe persoană ocupată în IMM-urile româneşti reprezintă aproximativ jumătate din media europeană. Este un decalaj pe care nu îl vom reduce doar muncind mai mult. Avem nevoie de investiţii, tehnologie şi competenţe, dar şi de o schimbare a modului în care dezvoltăm companiile. Un antreprenor poate pune bazele unei afaceri prin propriul curaj, însă dezvoltarea ei cere mai mult decât capacitatea unui singur om de a lua decizii şi de a rezolva probleme. Adevărata maturitate antreprenorială începe atunci când succesul companiei nu mai depinde exclusiv de fondator. La Piatra Neamţ am pus în discuţie această tranziţie, de la efort individual la capacitate organizaţională. România are nevoie de mai multe afaceri, dar şi de companii capabile să creeze valoare, să investească şi să concureze pe termen lung”, a declarat Chiriac.

În cadrul forumului de la Piatra Neamț, participanții au discutat despre tranziția de la efortul individual al antreprenorului la dezvoltarea capacității organizaționale a companiei. Potrivit Cristinei Chiriac, România are nevoie nu doar de mai multe afaceri, ci și de firme capabile să creeze valoare, să investească și să concureze pe termen lung.

Un alt indicator care evidențiază dificultățile economiei românești este evoluția productivității muncii. Potrivit Raportului economic al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind România, publicat în martie 2026, productivitatea muncii a scăzut cu 1,2% în 2024.

Analiza OCDE indică necesitatea trecerii de la un model de creștere bazat în mare parte pe costuri la unul orientat spre valoare adăugată. Totodată, diferențele de productivitate dintre companiile autohtone și filialele firmelor străine continuă să fie semnificative.

Conform datelor prezentate în comunicatul CONAF, valoarea adăugată brută pe persoană ocupată era estimată la aproximativ 24.000 de euro în companiile autohtone, comparativ cu 45.000 de euro în filialele firmelor străine. Raportul OCDE evidențiază, în acest context, necesitatea îmbunătățirii proceselor interne și a capacității de management.

Reprezentanții CONAF atrag atenția că deficitul de personal nu este singura problemă cu care se confruntă antreprenorii români. Calitatea managementului, delegarea responsabilităților și capacitatea de a forma echipe autonome influențează atât funcționarea companiilor, cât și posibilitățile acestora de dezvoltare.

Păstrarea angajaților reprezintă o altă provocare pentru mediul de afaceri. Companiile care pierd constant angajați cu experiență suportă costuri suplimentare pentru recrutare și formare profesională, pierd cunoștințe organizaționale și pot întâmpina dificultăți în menținerea productivității. În plus, dependența de fondator în luarea tuturor deciziilor poate limita capacitatea unei organizații de a se extinde.

Aceste aspecte au fost abordate în cadrul workshopului „Oameni greu de găsit, oameni greu de păstrat”, susținut de Raluca Maria Munteanu, coach, strateg de dezvoltare organizațională și fondator Reset by Coaching. Discuțiile au vizat relația dintre angajatori și angajați, dincolo de mecanismele clasice de recrutare.

Participanții au analizat importanța stabilirii unor așteptări clare, a recunoașterii contribuției individuale și a creării unui mediu profesional în care angajații să își înțeleagă atât responsabilitățile, cât și rolul în obținerea rezultatelor companiei, potrivit comunicatului CONAF.

Delegarea responsabilităților a fost o altă temă abordată în cadrul evenimentului organizat de CONAF.

În cadrul workshopului „C.O.D. Verde în Leadership – 3 etape ale influenței”, Aura Ozbay a prezentat o abordare a leadershipului bazată pe credibilitate, obținerea de rezultate și delegare sistematică.

Modelul propus face distincția între distribuirea sarcinilor și delegarea responsabilității pentru rezultate. În timp ce simpla repartizare a sarcinilor poate menține dependența angajaților de manager, delegarea responsabilității poate contribui la formarea unor echipe autonome, capabile să ia decizii și să își asume obiective, potrivit comunicatului CONAF.

Forumul Național „De Vocație Antreprenoare”, organizat de CONAF pe 22 octombrie, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, a reunit antreprenori, lideri de business, investitori și persoane interesate de dezvoltarea propriilor afaceri.

Evenimentul a cuprins dezbateri despre competitivitatea companiilor, management, păstrarea angajaților și deciziile necesare pentru dezvoltarea afacerilor.

Următoarele ediții ale forumului sunt programate la Arad, pe 19 noiembrie 2026, și la Ploiești, pe 3 decembrie 2026.