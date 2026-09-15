Antreprenorii români cer mai multă predictibilitate. CONAF: Investițiile și angajările sunt influențate direct

Lipsa de predictibilitate legislativă, fiscală și politică influențează direct deciziile companiilor privind investițiile, angajările, finanțarea și dezvoltarea. Este una dintre principalele concluzii ale Forumului Național „De Vocație Antreprenoare”, organizat la Sibiu de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).

Reprezentanții mediului de afaceri au atras atenția asupra diferenței dintre riscul obișnuit al unei afaceri și impredictibilitatea generată de factori externi.

Modificările legislative și fiscale, instabilitatea politică, seceta, relația cu instituțiile statului și deficitul de competitivitate au fost enumerate printre sursele de incertitudine care afectează companiile.

„Riscul aparține antreprenoriatului. Poate fi evaluat, prețuit și asumat. Impredictibilitatea intervine însă atunci când se modifică tocmai datele pe baza cărora riscul fusese calculat. Pentru o companie, această diferență nu este semantică. Se măsoară în bani, investiții amânate și decizii reconsiderate”, se arată în comunicatul CONAF.

Gabriel Biriș, co-managing partner Biriș Goran și vicepreședinte CONAF, a abordat efectele regulilor fiscale asupra companiilor.

Printre subiectele analizate s-au numărat regimul taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru întreprinderile mici, plafonul de 395.000 de lei, anularea codului de TVA și consecințele financiare ale acesteia, dar și structurile de holding și consolidarea fiscală.

Biriș a susținut că fiscalitatea trebuie analizată nu doar prin nivelul taxelor, ci și prin efectele pe care modul de aplicare a regulilor le produce asupra companiilor.

O altă temă a forumului a fost modul în care rolul fondatorului trebuie să se schimbe odată cu dezvoltarea companiei.

Aura Ozbay, mentor în leadership aplicat și dezvoltarea echipelor, membră în board-ul Sultan România și vicepreședinte CONAF Prahova, a atras atenția că implicarea permanentă a antreprenorului în activitățile operaționale poate limita capacitatea acestuia de a stabili direcția companiei.

„Trecerea de la execuție la strategie presupune astfel mai mult decât delegarea unor sarcini. Înseamnă crearea unei organizații în care decizia, responsabilitatea și capacitatea de a acționa nu mai depind permanent de fondator”, a explicat aceasta.

Hildegard Brandl, director UNITH2B Architects și vicepreședinte CONAF, a susținut, la rândul său, că dezvoltarea unei afaceri nu este rezultatul unei singure decizii majore, ci al acumulării unor pași care produc creștere în timp.

Forumul a adus în discuție și o schimbare importantă pentru antreprenoriatul românesc. Tatian Diaconu a arătat că România ajunge în fața primei generații de fondatori care au construit companii suficient de mature pentru a începe transferul acestora către generația următoare.

În această etapă, educația, succesiunea și gestionarea succesului devin probleme importante pentru continuitatea afacerilor.

Dezbaterea i-a mai reunit pe Theodora Popa, Daniela Marișcu, Ionuț Coste și Raluca Munteanu, care au discutat despre vulnerabilitățile antreprenorilor, deciziile greșite și costurile acestora.

Cristina Chiriac, președinte fondator CONAF, a susținut că adaptabilitatea antreprenorilor nu trebuie folosită drept justificare pentru menținerea unui mediu economic impredictibil.

„Antreprenorul își asumă riscul. Este parte din natura antreprenoriatului. Impredictibilitatea este altceva. Reziliența antreprenorului nu poate deveni modelul de funcționare al unei economii”, a declarat Cristina Chiriac.

La Sibiu, CONAF a testat și o componentă destinată observării modului în care antreprenorii își modifică deciziile privind investițiile, angajările, tehnologia, finanțarea și dezvoltarea.

Instrumentul va fi utilizat în continuare la evenimentele programate în Piatra Neamț, Arad și Ploiești. Organizația precizează că etapa pilot desfășurată la Sibiu nu trebuie tratată separat ca o cercetare reprezentativă.