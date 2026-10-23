Doliu în lumea literară: Un mare scriitor s-a stins din viață. Românii i-au citit romanele cu sufletul la gură

Scriitorul japonez Ryu Murakami, unul dintre autorii care au explorat fără menajamente laturile întunecate ale societății, a murit. Romanele sale, cunoscute pentru temele provocatoare și personajele marcate de alienare și violență, au trecut granițele Japoniei și au ajuns la cititori din întreaga lume.

Scriitorul japonez Ryu Murakami, cunoscut pentru romanele sale despre sex, alienare și violență, traduse în numeroase țări, a murit. A decedat la vârsta de 74 de ani. Decesul său a fost anunțat vineri, 23 octombrie 2026, de Editura Gentosha.

Murakami a murit la domiciliul său. Scriitorul a fost înmormântat deja, în cadrul unei ceremonii private.

Editura Gentosha și-a exprimat regretul față de dispariția autorului, amintind că acesta și-a dedicat cariera publicării constante a unor opere provocatoare, adresate în special publicului tânăr. Reprezentanții editurii l-au descris pe Murakami drept un precursor al epocii sale, care și-a trăit viața cu intensitate.

„Suntem profund îndureraţi de aflarea veştii despre moartea lui Ryu Murakami, care şi-a dedicat cariera publicării neîncetate a unor opere provocatoare, destinate unui public mai tânăr. Ne rugăm pentru odihna sufletului lui Murakami, care a străbătut viaţa cu viteză maximă, un precursor al epocii sale”, a transmis Editura Gentosha.

Ryu Murakami s-a născut la 19 februarie 1952, în Sasebo, prefectura Nagasaki, Japonia. Scriitorul japonez, care a murit în octombrie 2026, la vârsta de 74 de ani, a devenit cunoscut pentru romanele sale provocatoare, în care a explorat alienarea, violența și laturile întunecate ale societății contemporane.

Murakami a crescut într-o familie de intelectuali. Mama sa era profesoară de limba japoneză, iar tatăl său preda arta. Mediul familial i-a încurajat interesul pentru creație, în timp ce orașul natal a avut o influență importantă asupra formării sale. Sasebo găzduia o bază militară americană, iar contactul cu muzica rock și cultura pop americană, precum și tensiunile dintre influențele locale și cele americane, și-au pus amprenta asupra viziunii sale artistice.

A urmat liceul Sasebo Kita, unde s-a apropiat de muzica rock și a cântat la tobe într-o formație. În aceeași perioadă, a participat la mișcările de protest studențești din anii 1960, implicându-se inclusiv în acțiuni de ocupare a clădirii liceului.

Ulterior, a fost admis la Universitatea de Artă Musashino din Tokyo, unde a studiat designul de sculptură. A abandonat însă studiile universitare pentru a se dedica scrisului, domeniu în care avea să obțină recunoaștere atât în Japonia, cât și la nivel internațional.

Debutul său literar a avut loc în 1976, cu romanul „Albastru nemărginit, aproape transparent” („Almost Transparent Blue”), scris pe când era încă student. Cartea prezintă viața dezordonată a unor tineri din apropierea bazelor militare americane și s-a bucurat de un succes comercial rapid. Romanul i-a adus Premiul Gunzo și Premiul Akutagawa, una dintre cele mai importante distincții literare japoneze. Volumul s-a vândut în peste un milion de exemplare.

În 1980, Murakami a primit Premiul Noma Literary New Face pentru romanul „Copii de aruncat” („Coin Locker Babies”), considerat una dintre cele mai importante opere ale sale. În 1997, a fost recompensat cu Premiul Yomiuri pentru „In the Miso Soup”, un roman care explorează latura întunecată a cartierelor de divertisment din Tokyo, printr-o poveste construită în jurul tensiunii psihologice și al violenței.

Pe lângă activitatea literară, Murakami a lucrat ca regizor și scenarist. A adaptat unele dintre propriile opere pentru cinematografie și a realizat mai multe lungmetraje, printre care „Topaz”, cunoscut și sub titlul „Tokyo Decadence”, lansat în 1992, și „Kyoko”, din 2000.

Una dintre cele mai cunoscute adaptări cinematografice ale operelor sale este filmul „Audition”, realizat în 1999 de regizorul Takashi Miike, pe baza romanului publicat de Murakami în 1997. Producția a devenit un film cult în genurile horror psihologic și thriller, contribuind la răspândirea internațională a notorietății autorului.

Activitatea sa s-a extins și în televiziune și publicistică. În Japonia, a realizat emisiuni de interviuri și analiză economică, inclusiv „Cambria Palace”, în cadrul cărora a discutat cu directori de companii și reprezentanți ai mediului de afaceri. De asemenea, a fondat reviste electronice și a publicat eseuri despre economie, politică și tehnologie.

În 2005, Murakami a primit Premiul Tanizaki, o altă distincție literară importantă din Japonia, pentru o lucrare menționată în sursele biografice sub titlurile „Ubiq”, „Kibou no Kuwo” și „A la Carte / From the Fatherland with Love”. Prin diversitatea activității sale și prin abordarea unor teme incomode, scriitorul a ocupat un loc distinct în literatura japoneză contemporană.