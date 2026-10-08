Doliu la Bollywood! Un mare actor s-a stins din viață. Românii îl știau de la TV

Doliu în cinematografia indiană după moartea actorului Nana Patekar, una dintre figurile cunoscute ale Bollywoodului. Artistul, apreciat pentru rolurile sale intense și pentru vocea inconfundabilă, a murit joi, 8 octombrie 2026.

Actorul indian Nana Patekar, cunoscut pentru interpretările sale apreciate în filme de la Bollywood și în teatru, a încetat din viață joi, 8 octombrie 2026. A murit la vârsta de 75 de ani. Nana Patekar a fost găsit inconștient în locuința sa din statul Goa. Medicii chemați la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

Actorul a decedat în urma unui stop cardiac, a declarat pentru „ANI” medicul Shekhar Salkar de la Spitalul Manipal, unde Nana Patekar a fost transportat.

În urma sa rămân o soție, de care era separat, și un fiu.

„A fost unul dintre acei actori rari care nu aveau nevoie să facă prea multe pentru a te face să te aşezi şi să-l urmăreşti. Vocea aceea, intensitatea aceea, sinceritatea aceea din fiecare interpretare… era complet el însuşi”, a declarat actorul Akshay Kumar, care a jucat alături de Patekar în mai multe pelicule.

Pe numele său real Vishwanath Patekar, actorul și-a început cariera în teatru, jucând în limba marathi, vorbită în statul său natal, Maharashtra, considerat și leagănul industriei cinematografice Bollywood.

În anii ’70 și ’80, Patekar a jucat în mai multe filme de artă indiene, inclusiv în producția premiată „Salaam Bombay”, regizată de Mira Nair, înainte de a se îndrepta către producțiile de la Bollywood.

Actorul a interpretat o gamă variată de personaje și a împărțit ecranul cu actori precum Amitabh Bachchan și Shah Rukh Khan. Patekar s-a remarcat atât în rolurile dramatice, cât și în cele comice.

Stilul său de interpretare, caracterizat de o prezență intensă, agresivitate scenică și replici rostite cu forță, i-a adus numeroase premii cinematografice la nivel național și regional.