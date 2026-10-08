Doliu la Bollywood! Un mare actor s-a stins din viață. Românii îl știau de la TV
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Doliu în cinematografia indiană după moartea actorului Nana Patekar, una dintre figurile cunoscute ale Bollywoodului. Artistul, apreciat pentru rolurile sale intense și pentru vocea inconfundabilă, a murit joi, 8 octombrie 2026.
Doliu la Bollywood: actorul indian Nana Patekar s-a stins din viață
Actorul indian Nana Patekar, cunoscut pentru interpretările sale apreciate în filme de la Bollywood și în teatru, a încetat din viață joi, 8 octombrie 2026. A murit la vârsta de 75 de ani. Nana Patekar a fost găsit inconștient în locuința sa din statul Goa. Medicii chemați la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă fără succes.
Actorul a decedat în urma unui stop cardiac, a declarat pentru „ANI” medicul Shekhar Salkar de la Spitalul Manipal, unde Nana Patekar a fost transportat.
În urma sa rămân o soție, de care era separat, și un fiu.
„A fost unul dintre acei actori rari care nu aveau nevoie să facă prea multe pentru a te face să te aşezi şi să-l urmăreşti. Vocea aceea, intensitatea aceea, sinceritatea aceea din fiecare interpretare… era complet el însuşi”, a declarat actorul Akshay Kumar, care a jucat alături de Patekar în mai multe pelicule.
Cine a fost Nana Patekar?
Pe numele său real Vishwanath Patekar, actorul și-a început cariera în teatru, jucând în limba marathi, vorbită în statul său natal, Maharashtra, considerat și leagănul industriei cinematografice Bollywood.
În anii ’70 și ’80, Patekar a jucat în mai multe filme de artă indiene, inclusiv în producția premiată „Salaam Bombay”, regizată de Mira Nair, înainte de a se îndrepta către producțiile de la Bollywood.
Actorul a interpretat o gamă variată de personaje și a împărțit ecranul cu actori precum Amitabh Bachchan și Shah Rukh Khan. Patekar s-a remarcat atât în rolurile dramatice, cât și în cele comice.
Stilul său de interpretare, caracterizat de o prezență intensă, agresivitate scenică și replici rostite cu forță, i-a adus numeroase premii cinematografice la nivel național și regional.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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