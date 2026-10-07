Doliu la Hollywood. A murit una dintre ultimele mari legende ale cinematografiei. A fost premiată la Oscar

Actrița americană Eva Marie Saint, una dintre ultimele mari figuri ale epocii de aur a Hollywood-ului și câștigătoare a premiului Oscar pentru rolul din „On the Waterfront” („Pe chei”/„Pe malul apei”), a murit marți, 6 octombrie, la vârsta de 102 ani. Cunoscută și pentru apariția memorabilă din „North by Northwest”, regizat de Alfred Hitchcock, actrița a avut o carieră care s-a întins pe parcursul a aproximativ șapte decenii.

Eva Marie Saint a murit din cauze naturale în locuința sa din Los Angeles, „înconjurată de familie și cei dragi”, a transmis reprezentantul său, Jeff Sanderson, într-o declarație pentru USA TODAY.

După moartea Oliviei de Havilland, în 2020, Saint devenise cea mai în vârstă actriță în viață care câștigase un premiu Oscar.

De-a lungul carierei sale, Eva Marie Saint a împărțit ecranul cu actori precum Marlon Brando, Cary Grant, Henry Fonda, Paul Newman și Warren Beatty.

Succesul său nu a determinat-o însă să urmărească o carieră cu orice preț. Într-un moment în care notorietatea sa era în creștere, actrița a decis să acorde prioritate familiei și să își limiteze proiectele cinematografice.

Printre producțiile în care a apărut de-a lungul anilor se numără „Because of Winn-Dixie”, din 2005, și „Superman Returns”, lansat în 2006. A avut, de asemenea, roluri în producții de televiziune precum „How the West Was Won”, „People Like Us” și „Moonlighting”.

Eva Marie Saint s-a născut la 4 iulie 1924, în Newark, New Jersey. Inițial, nu plănuia să devină actriță, ci profesoară.

Direcția vieții sale s-a schimbat după ce a obținut rolul principal într-o piesă de teatru în perioada în care studia la Bowling Green State University din Ohio. După terminarea facultății, s-a mutat la Manhattan și a început să caute activ roluri.

„Aveam o dorință atât de mare să reușesc și să reușesc pe cont propriu și să-mi câștig propriii bani”, povestea actrița într-un interviu acordat în 2018 publicației Ventura County Star.

Saint a lucrat constant în televiziune la sfârșitul anilor 1940 și începutul anilor 1950, însă momentul care avea să-i schimbe cariera a venit în 1954.

A debutat pe marele ecran în „On the Waterfront”, regizat de Elia Kazan, unde a jucat alături de Marlon Brando. Interpretarea sa i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

La ceremonia Oscarurilor din 1955, Saint era însărcinată în nouă luni.

„S-ar putea să nasc copilul chiar aici!”, a glumit ea în timpul discursului de acceptare a premiului.

Primul său copil, Darrell Hayden, s-a născut două zile mai târziu.

Un alt moment definitoriu al carierei sale a venit în 1959, când Alfred Hitchcock a distribuit-o în „North by Northwest”. Eva Marie Saint a interpretat-o pe Eve Kendall, misterioasa și seducătoarea femeie care apare alături de personajul interpretat de Cary Grant.

Actrița avea să povestească ulterior că Hitchcock a acordat o atenție deosebită modului în care trebuia să arate și să se comporte personajul său.

„Nu am vorbit niciodată despre emoții”, spunea Saint despre indicațiile primite de la regizor. „Mi-a spus să nu-mi folosesc mâinile, am obiceiul să fac asta și să-mi cobor vocea. Și întotdeauna, în scenele mele cu Cary Grant, să mă uit direct în ochii lui, ceea ce nu a fost dificil.”

Hitchcock a încercat inclusiv să o convingă să aleagă mai multe personaje sofisticate și spectaculoase, în locul rolurilor mai simple.

Saint nu și-a construit însă cariera în funcție de imagine.

„I-am spus că nu pot promite nimic, pentru că iau roluri care îmi plac, nu în funcție de cum voi arăta”, mărturisea actrița.

A ales familia în locul statutului de superstar

În ciuda succesului de la Hollywood, Eva Marie Saint a refuzat să lase cariera să îi domine viața. După „North by Northwest”, a redus considerabil ritmul proiectelor pentru a-și crește copiii.

Actrița povestea în 2014 că unul dintre agenții săi încercase să o convingă să accepte mult mai multe filme.

„Am avut odată un agent care voia să fac în multe alte filme”, spunea ea. „Și am spus că nu pot. Pot face doar unul pe an, dacă e să fac asta. Am copii, copii mici. Și el a spus, ei bine, cred că nu vei fi un superstar. Și am spus, ei bine, cred că nu.”

În viața personală, Eva Marie Saint a fost căsătorită cu regizorul de film și televiziune Jeffrey Hayden. Cei doi s-au cunoscut în 1949 și au rămas împreună timp de 65 de ani, până la moartea acestuia, în 2016.

Au avut doi copii, Darrell și Laurette, și patru nepoți.

Privind retrospectiv asupra vieții sale, Saint spunea într-un interviu din 2018 că realizările profesionale nu erau singurul lucru de care era mândră.