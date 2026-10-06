Doliu în lumea muzicii. A murit Freddie Jackson, cântărețul R&B nominalizat la Grammy

Freddie Jackson, cântărețul R&B nominalizat la premiile Grammy și cunoscut pentru hituri precum „Rock Me Tonight (For Old Times Sake)” și „You Are My Lady”, a murit la vârsta de 70 de ani. Artistul a decedat luni, la trei zile după ce își sărbătorise ziua de naștere.

Moartea lui Freddie Jackson a fost confirmată de familia artistului printr-un mesaj publicat pe contul său oficial de Instagram. Familia nu a oferit informații despre cauza decesului, potrivit AP News.

În mesajul transmis după moartea cântărețului, familia l-a descris drept mai mult decât o voce legendară, subliniind că a fost o persoană bună și generoasă, care și-a iubit fanii, familia, prietenii și muzica. Familia a evidențiat faptul că, de-a lungul mai multor decenii, Jackson a oferit melodii care au devenit parte din poveștile de dragoste, sărbătorile și amintirile importante ale ascultătorilor săi.

Familia le-a mulțumit, de asemenea, tuturor celor care au cântat alături de artist, au dansat pe muzica sa sau au trăit emoții în timpul spectacolelor sale. Potrivit mesajului, acești oameni au fost considerați de Jackson parte din familia sa, iar artistul le-a purtat mereu dragostea cu el.

„Freddie a fost mai mult decât o voce legendară. A fost un om bun și generos, care și-a iubit din toată inima fanii, familia, prietenii și muzica. Timp de decenii, ne-a oferit cântece care au devenit coloana sonoră a poveștilor noastre de dragoste, a momentelor noastre de sărbătoare și a celor mai prețioase amintiri ale noastre. Acest dar va dăinui pentru totdeauna. Tuturor celor care au cântat vreodată alături de Freddie, au dansat sau au simțit ceva atunci când urca pe scenă, vă mulțumim. Pentru el, ați fost parte din familie, iar el a purtat mereu cu sine dragostea voastră”, a transmis familia regretatului artist.

Freddie Jackson s-a născut și a crescut în Harlem, unde a intrat în contact cu muzica soul. El a cântat gospel la White Rock Baptist Church, iar ulterior și-a început cariera în cluburile din New York.

La sfârșitul anilor ’70, Jackson a plecat în partea de vest a Statelor Unite alături de formația Mystic Merlin. Artistul s-a întors ulterior la New York, unde și-a lansat albumul de debut, „Rock Me Tonight”, în 1985.

Vocea sa distinctivă a devenit unul dintre principalele sale atuuri. Albumul a fost certificat rapid cu platină de Recording Industry Association of America și i-a adus lui Jackson două nominalizări la premiile Grammy.

Prima nominalizare a fost la categoria cel mai bun artist debutant, iar a doua pentru cea mai bună interpretare vocală R&B masculină, pentru piesa „You Are My Lady”.

Albumul „Rock Me Tonight” a contribuit la transformarea lui Freddie Jackson într-un nou star al muzicii R&B. Cântărețul a devenit o prezență constantă în clasamentele Billboard și în programele posturilor de radio de muzică urbană contemporană pe parcursul anilor ’80 și la începutul anilor ’90.

Cel de-al doilea album al său, „Just Like the First Time”, lansat în 1987, a fost, de asemenea, certificat cu platină.

În 2024, Freddie Jackson a dezvăluit că fusese diagnosticat cu o boală renală. Artistul a făcut anunțul într-un videoclip publicat pe rețelele sale de socializare.

Jackson a explicat atunci că această perioadă a venit cu numeroase provocări, însă a decis să vorbească deschis despre experiența sa și să o înfrunte cu reziliență. Pentru artist, dezvăluirea diagnosticului nu reprezenta doar o parte a poveștii sale personale, ci și o modalitate de a contribui la creșterea gradului de conștientizare asupra bolii.

Tot în 2024, Jackson a anunțat că încheiase un parteneriat cu National Kidney Foundation pentru a contribui la informarea publicului cu privire la boala renală.

Potrivit Centers for Disease Control and Prevention, mai mult de unul din șapte adulți americani suferă de boală renală cronică. Până la nouă din zece persoane care au această afecțiune nu știu că o au.

Boala renală cronică apare atunci când rinichii sunt afectați și întâmpină dificultăți în filtrarea sângelui. În consecință, în organism pot rămâne cantități excesive de deșeuri și lichide, ceea ce poate contribui la apariția altor probleme de sănătate, inclusiv boli de inimă.