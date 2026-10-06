Schimbare importantă înainte de Eurovision 2027. Cehia nu își va mai trimite reprezentantul la concurs

Televiziunea publică din Cehia a anunțat marți că nu va participa la ediția din 2027 a Eurovision, cel mai mare eveniment muzical televizat din lume. Decizia a fost motivată prin reducerile bugetare, iar televiziunea cehă a transmis că speră să revină în competiție la un moment dat.

Potrivit regulilor Eurovision, doar un radiodifuzor membru al Uniunii Europene de Radio și Televiziune (UER) poate desemna artistul care reprezintă o anumită țară în concurs.

La ediția din 2026, organizată la Viena și câștigată de artista bulgară Dara, Cehia a fost reprezentată de cântărețul Daniel Zizka. Acesta s-a clasat pe locul 16 cu melodia „Crossroads”. Niciun artist ceh nu a câștigat vreodată Eurovision, conform informațiilor publicate de AFP.

Guvernul de coaliție naționalist condus de miliardarul Andrej Babis intenționează să renunțe la sistemul de redevențe plătite de telespectatori și să treacă la o finanțare directă de la stat. Executivul s-a angajat, în același timp, să reducă subvențiile acordate televiziunii și radioului publice.

Ambele instituții media au anunțat deja restructurări de posturi și ajustări ale programelor. Parlamentul ceh, în care coaliția condusă de Babis deține majoritatea, nu a votat însă până în prezent reforma privind finanțarea televiziunii publice.

Mai multe voci critice, printre care și organizația neguvernamentală Reporters sans frontières (RSF), au avertizat că această decizie poate pune în pericol independența mass-media publice. Televiziunea și radioul cehe au organizat deja, în luna iunie, o grevă simbolică împotriva proiectului.

Criticii lui Andrej Babis îl acuză, la rândul lor, că urmărește limitarea independenței mass-media publice, după modelul aliaților săi, premierul slovac Robert Fico și fostul premier maghiar Viktor Orban, care a pierdut alegerile în aprilie.

Decizia Cehiei de a nu participa la Eurovision 2027 reprezintă o nouă lovitură financiară pentru Uniunea Europeană de Radio și Televiziune. Irlanda și Spania și-au anunțat deja intenția de a boicota ediția din 2027 din cauza participării Israelului.

Radiodifuzorul irlandez RTE și-a motivat decizia prin pierderile continue de vieți omenești în Gaza și prin criza umanitară în desfășurare.

La ediția din 2026, cinci țări europene, respectiv Țările de Jos, Islanda, Irlanda, Slovenia și Spania, au boicotat competiția. Aceste state au pus sub semnul întrebării motivele pentru care Israelului i s-a permis să participe în pofida războiului din Fâșia Gaza, în timp ce Rusia a fost suspendată la scurt timp după invadarea Ucrainei.