Banca Centrală a Rusiei menține dobânda-cheie la 14%. Inflația ar urma să revină la 4% în 2027

Banca Rusiei menține dobânda-cheie la 14%. Inflația din Rusia accelerează la 8% în trimestrul al treilea. Banca Centrală estimează noi scumpiri până la finalul anului.

Banca Centrală a Rusiei (Центральный банк России) a decis vineri, 23 octombrie 2026, să mențină dobânda de referință la 14% pe an, pentru a doua lună consecutiv, în conformitate cu estimările analiștilor. Autoritatea monetară a precizat că economia rusă continuă să crească într-un ritm moderat în a doua jumătate a anului 2026, în timp ce presiunile asupra prețurilor rămân ridicate.

Banca Centrală a Rusiei a anunțat că viitoarele decizii privind dobânda de referință vor depinde de evoluția și anticipațiile inflației, precum și de evaluarea riscurilor generate de condițiile economice interne și externe.

Potrivit scenariului de bază al instituției, dobânda de referință medie ar urma să se situeze între 12,5% și 13,5% pe an în 2027. Totodată, banca centrală estimează că, în condițiile menținerii actualei politici monetare, inflația anuală va reveni la 4% în 2027 și se va menține ulterior în intervalul țintă.

Banca Rusiei a precizat că, în al treilea trimestru al anului 2026, ritmul mediu de creștere a prețurilor, ajustat sezonier și raportat la aceeași perioadă a anului precedent, a ajuns la 8%, față de 4,8% în trimestrul al doilea.

Inflația de bază a urcat la 6,2%, comparativ cu 4,5% în trimestrul precedent. Potrivit instituției, evoluția prețurilor a continuat să fie influențată de volatilitatea unor produse, în special a combustibililor.

Inflația anuală s-a situat la 6,8%, iar banca centrală estimează că va ajunge între 7,1% și 7,6% până la sfârșitul anului.