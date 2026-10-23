Cercetarea UE, sub lupa auditorilor: 73% din bugetul de plăți executat în 2025, erori la granturi și riscuri pentru proiectul ITER

Curtea de Conturi Europeană a publicat auditul anual al celor 12 parteneriate de cercetare ale Uniunii Europene, care au gestionat fonduri de miliarde de euro în 2025. Deși situațiile financiare au fost considerate fiabile, auditorii au identificat erori la plăți și riscuri de noi întârzieri și costuri în proiectul ITER.

Parteneriatele de cercetare ale Uniunii Europene, care includ 12 întreprinderi comune și organisme asimilate, și-au gestionat în general corespunzător finanțele în 2025, potrivit auditului anual realizat de Curtea de Conturi Europeană.

Aceste structuri au aproximativ 800 de angajați și efectuează plăți în valoare de circa patru miliarde de euro. Ele sprijină cercetarea și inovarea în domenii strategice pentru Uniunea Europeană, precum mobilitatea și energia curată, semiconductorii, supercalculul, inteligența artificială, sănătatea, securitatea cibernetică și comunicațiile avansate.

În 2025, întreprinderile comune și organismele asimilate au executat, în medie, 73% din bugetele de plăți, însă ratele de execuție au variat considerabil. Printre principalele cauze ale acestor diferențe s-au numărat procesele decizionale îndelungate și procedurile complexe de cheltuire a fondurilor.

Până la sfârșitul anului 2025, obiectivul general privind contribuțiile membrilor la întreprinderile comune în cadrul programului Orizont 2020 fusese atins, în medie. În schimb, progresele în implementarea acțiunilor din cadrul programului Orizont Europa au fost inegale. Auditorii au constatat, la fel ca în anii precedenți, că în cazul mai multor întreprinderi comune contribuțiile sectorului privat continuă să fie mult sub nivelul preconizat.

Lucian Romașcanu, un membru al Curții de Conturi Europene responsabil de auditul anual, a declarat că întreprinderile comune direcționează miliarde de euro către domenii esențiale pentru competitivitatea și autonomia strategică a Uniunii Europene. El a precizat că situațiile financiare sunt fiabile, iar cheltuielile respectă, în general, normele aplicabile, însă este necesară o analiză mai bună a riscurilor pentru a preveni repetarea erorilor în efectuarea plăților.

Pentru anul 2025, auditorii au emis opinii favorabile cu privire la fiabilitatea conturilor tuturor celor 12 întreprinderi comune și organisme asimilate. De asemenea, aceștia au concluzionat că veniturile și plățile respectă legile și reglementările aplicabile.

Singura excepție a fost întreprinderea comună EDCTP3 „Sănătatea la nivel mondial”, care a primit o opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea plăților. Decizia a fost determinată de erorile identificate la nivelul beneficiarilor în majoritatea operațiunilor examinate.

„Întreprinderile comune ale UE canalizează miliarde de euro în domenii esenţiale pentru competitivitatea şi autonomia strategică a UE. Conturile lor sunt fiabile, iar cheltuielile lor sunt, în general, conforme, dar este necesară o mai bună analiză a riscurilor pentru a preveni erorile recurente de la nivelul plăţilor”, a declarat Romaşcanu.

Auditorii au constatat că, la nivelul întreprinderilor comune, persistă erori în efectuarea plăților aferente granturilor. Printre problemele identificate se numără utilizarea unor tarife incorecte pentru calcularea costurilor cu personalul și includerea unor cheltuieli neeligibile de către beneficiari.

Potrivit auditorilor, nu există diferențe semnificative între programele Orizont 2020 și Orizont Europa în ceea ce privește aceste erori, deși cel din urmă a introdus simplificări menite să faciliteze raportarea costurilor de către beneficiari. În acest context, auditorii recomandă unui număr de opt întreprinderi comune să adopte o abordare bazată pe riscuri în gestionarea granturilor și să estimeze o rată de eroare pentru partea din cheltuielile programului Orizont Europa care le revine.

În ceea ce privește Fusion for Energy (F4E), organismul care gestionează contribuția Europei la proiectul reactorului termonuclear experimental internațional (ITER), auditorii avertizează că modificările tehnice ample și repetate ale proiectului ar putea duce la noi creșteri ale costurilor și la întârzieri suplimentare în construcție. Pentru reducerea acestor riscuri, aceștia recomandă consolidarea cooperării dintre F4E și Organizația Internațională pentru Energia de Fuziune ITER, în vederea stabilizării proiectării tehnice.

Parteneriatele de cercetare ale Uniunii Europene includ Fusion for Energy (F4E), finanțat în principal de Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom), în proporție de aproximativ 82%, și de Franța, precum și alte 11 parteneriate constituite în cadrul programelor-cadru ale UE pentru cercetare și inovare.