Veste proastă pentru șoferii din România. Adrian Codirlașu avertizează asupra unei noi scumpiri a motorinei

Prețurile carburanților din România riscă o nouă creștere de la începutul lunii noiembrie, în contextul scumpirii petrolului și al posibilei eliminări a reducerii accizei la motorină. Economistul Adrian Codirlașu avertizează că prețul motorinei ar putea urca cu până la 0,85 lei pe litru dacă măsura fiscală nu va fi prelungită după 31 octombrie. În același timp, aprecierea dolarului amplifică efectele creșterii cotațiilor internaționale asupra economiei românești.

Economistul Adrian Codirlașu atrage atenția asupra creșterii puternice a prețului petrolului, determinată în principal de riscurile privind aprovizionarea din regiunea Golfului.

Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta explică faptul că tensiunile generate de atacurile houthi asupra Arabiei Saudite influențează cotațiile internaționale, chiar dacă Agenția Internațională pentru Energie (IEA) estimează o scădere a cererii globale în 2026.

„Petrolul Brent a închis joi la 113,17 $/baril (futures, front-month), cel mai ridicat nivel din mai, cu +86% de la începutul anului. Motorul este riscul de ofertă din Golf, după atacurile houthi asupra Arabiei Saudite, nu cererea: IEA estimează o scădere a cererii globale în 2026.”

Pentru România, impactul este mai puternic din cauza evoluției cursului valutar. Petrolul este tranzacționat în dolari, iar aprecierea monedei americane crește costurile exprimate în lei.

„Pentru România, efectul e amplificat de curs. Petrolul se plătește în dolari, iar USD/RON a urcat cu aproape 10% de la începutul anului, așa că Brent în lei a crescut cu circa 104%, față de 86% în dolari.”

Efectele scumpirii petrolului se resimt deja în România, atât la pompă, cât și în indicatorii economici.

Potrivit datelor prezentate de Adrian Codirlașu, benzina costă în medie 10,10 lei pe litru, iar motorina a ajuns la 10,90 lei pe litru. Comparativ cu sfârșitul lunii iunie, majorările sunt de aproximativ 17–18%.

Economistul estimează că benzina și motorina au contribuit cu aproximativ 1,3 puncte procentuale la rata anuală a inflației de 6,6% înregistrată în septembrie 2026, conform unui calcul realizat pe baza ponderilor INS.

De asemenea, deficitul balanței externe aferent combustibililor minerali a crescut cu aproape 500 de milioane de euro în perioada ianuarie–august, potrivit analizei sale.

Un risc imediat pentru șoferii români îl reprezintă expirarea situației de criză pentru carburanți, la sfârșitul lunii octombrie.

Adrian Codirlașu avertizează că, în lipsa unei decizii de prelungire, reducerea de 25% a accizei la motorină va fi eliminată, ceea ce ar putea determina o nouă majorare a prețului la pompă.

„Testul apropiat este 31 octombrie, când expiră situația de criză pentru carburanți. Fără prelungire, dispare reducerea de 25% a accizei la motorină, iar prețul poate urca cu până la 0,85 lei/l.”

Astfel, evoluția prețului motorinei la începutul lunii noiembrie va depinde inclusiv de decizia autorităților privind menținerea facilității fiscale. Scumpirea menționată de economist reprezintă o estimare condiționată de eliminarea reducerii, nu o majorare deja decisă.

Pe lângă situația de pe piața petrolului, Adrian Codirlașu indică trei evenimente importante pentru perioada următoare.

Rezerva Federală americană (Fed) are programată o reuniune pe 28 octombrie, urmată de cea a Băncii Centrale Europene (BCE), pe 29 octombrie. Ulterior, pe 1 noiembrie, este programată întâlnirea OPEC+.

Aceste reuniuni au loc într-un context în care prețurile energiei continuă să exercite presiuni asupra inflației din Statele Unite și zona euro, potrivit economistului.