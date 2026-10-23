Donald Trump, despre negocierile dintre SUA și Canada: „Noi deținem toate cărțile”

Donald Trump susține că SUA au avantajul în negocierile comerciale cu Canada. Relațiile dintre Washington și Ottawa sunt tensionate. Discuțiile au eșuat în luna august, declanșând noi tarife vamale și măsuri de retorsiune.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri, 23 octombrie 2026, că Guvernul de la Ottawa depune eforturi intense pentru a ajunge la un acord comercial SUA-Canada. Trump susține că Washingtonul se află într-o poziție avantajoasă în negocieri.

„Canada depune eforturi intense pentru a încheia un acord şi – îmi pare rău s-o spun – noi deţinem toate cărţile”, le-a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă.

Guvernul de la Ottawa nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta declarațiile lui Trump, potrivit agenției de presă Reuters.

SUA și Canada se află într-un conflict comercial după eșecul negocierilor din luna august, care a dus la introducerea unor noi tarife vamale și la adoptarea unor măsuri de retorsiune de ambele părți ale graniței.

Eșecul discuțiilor a accentuat tensiunile dintre cei doi aliați de lungă durată, care s-au acuzat reciproc pentru blocarea negocierilor. Totodată, situația l-a determinat pe premierul Canadei, Mark Carney, să susțină necesitatea unei distanțări mai pronunțate a Canadei față de principalul său partener comercial.

Conflictul comercial a ridicat, de asemenea, semne de întrebare cu privire la viabilitatea Acordului dintre SUA, Mexic și Canada (United States–Mexico–Canada Agreement – USMCA), care reglementează relațiile comerciale dintre cele trei țări.