Nu accesa acest link primit pe WhatsApp. Înșelătoria prin care ți se cere un vot pentru Sophie sau Eliska te va lăsa fără cont

O nouă înșelătorie pe WhatsApp folosește pretextul unui concurs pentru copii pentru a obține acces la conturile utilizatorilor. Mesajele, trimise aparent de prieteni sau rude, cer voturi pentru fete numite Sophie sau Eliska și includ linkuri către pagini false. Specialiștii recomandă evitarea linkurilor suspecte, verificarea dispozitivelor conectate și avertizarea contactelor dacă există indicii că un cont a fost compromis.

Dacă primiți pe WhatsApp un mesaj de la o persoană cunoscută, care vă cere să votați pentru o fată pe nume Sophie sau Eliska, participante la un concurs pentru copii, cel mai bine este să nu accesați linkul.

Cererea pare o favoare nevinovată, însă a fost identificată o campanie care folosește acest pretext pentru a prelua controlul asupra conturilor WhatsApp și pentru a se răspândi în continuare printre persoanele din lista de contacte, scrie site-ul Android Guides.

Avertismentele s-au înmulțit începând de luni dimineață, sute de utilizatori fiind afectați sau expuși acestor mesaje.

Numele fetei și presupusul premiu se pot schimba, de la o bursă la o reprezentație artistică sau un curs de dans, însă mecanismul rămâne același: un link către un sondaj fals și un pretext caritabil menit să câștige încrederea victimei.

Mesajul sosește, de regulă, de la numărul de telefon al unui membru al familiei, al unui prieten sau al unei cunoștințe. Acest detaliu este important, deoarece destinatarul are mai multă încredere în expeditor și poate deveni mai puțin precaut. În realitate, contul respectiv ar putea fi deja compromis și ar putea transmite automat mesajul înșelător tuturor persoanelor din lista de contacte.

Prin urmare, faptul că mesajul vine de la cineva cunoscut nu înseamnă că solicitarea este autentică.

Accesarea linkului deschide o pagină care imită o platformă de votare. Pentru a înregistra, chipurile, votul, utilizatorului i se solicită numărul de telefon sau i se cere să scaneze un cod QR.

Acesta este momentul critic: dacă urmează instrucțiunile, infractorii pot conecta un dispozitiv terț la cont sau pot obține acces la sesiunea utilizatorului, fără ca acesta să își dea seama pe deplin ce se întâmplă.

După preluarea controlului, înșelătoria se răspândește automat. Contul compromis începe să trimită același mesaj persoanelor din lista de contacte, iar tentativa de fraudă trece de la un telefon la altul, sub aparența unei recomandări personale.

Lanțul este dificil de oprit dacă utilizatorii nu verifică situația și nu își avertizează la timp contactele.

Primul semnal de alarmă este o solicitare neașteptată de sprijin pentru un concurs de votare destinat copiilor, mai ales dacă mesajul conține un link și încearcă să determine destinatarul să acționeze rapid sau face apel la solidaritate.

De asemenea, este suspect dacă pagina solicită date personale, cere transmiterea unui cod de verificare sau oferă instrucțiuni pentru validarea votului prin scanarea unui cod QR. În cazul în care există îndoieli, cea mai sigură decizie este să nu deschideți linkul.

Înainte de a participa la un astfel de concurs, este recomandat să verificați printr-un alt canal dacă persoana respectivă a trimis într-adevăr mesajul.

Puteți să o sunați sau să o contactați prin intermediul unei alte rețele sociale. Faptul că numele și fotografia sa apar în conversația de pe WhatsApp nu garantează autenticitatea solicitării, deoarece contul ar putea fi deja compromis.

De asemenea, nu este recomandat să introduceți numărul de telefon pe un site necunoscut sau să furnizați coduri de verificare pentru a confirma un vot.

Dacă ați urmat instrucțiunile din mesaj și suspectați că propriul cont WhatsApp trimite mesaje neobișnuite, primul pas este să vă avertizați contactele prin telefon sau prin intermediul unei alte rețele sociale.

Explicați-le că este vorba despre o solicitare frauduloasă și cereți-le să nu acceseze linkul și să nu transmită niciun cod de verificare.

Transmiterea avertismentului printr-un canal diferit poate împiedica răspândirea mesajului și expunerea altor persoane la aceeași tentativă de fraudă.

Următorul pas este verificarea dispozitivelor conectate la cont. Pentru aceasta, deschideți setările WhatsApp și accesați secțiunea dedicată dispozitivelor asociate. Dacă observați un calculator sau o sesiune pe care nu o recunoașteți, deconectați-o. Este important să verificați și să închideți toate sesiunile care nu vă aparțin.

În mai multe avertismente, specialiștii au recomandat dezinstalarea și reinstalarea aplicației WhatsApp, fără restaurarea imediată a copiei de rezervă. Aceasta poate fi restaurată ulterior, după ce s-a verificat că problema nu a reapărut.

Totuși, reinstalarea aplicației nu reprezintă o soluție garantată pentru orice situație. Dacă pe telefon a fost instalat ceva suspect, dispozitivul trebuie verificat pentru a determina ce tip de acces neautorizat a avut loc.

Potrivit informațiilor disponibile, amploarea exactă a campaniei nu este încă stabilită. Nici obiectivul final al persoanelor care se află în spatele acesteia nu este cunoscut.

Ceea ce se știe este că un cont compromis poate fi folosit pentru a prelua identitatea victimei și pentru a distribui noi linkuri către persoanele din lista sa de contacte. Din acest motiv, utilizatorii nu ar trebui să subestimeze o solicitare care pare inofensivă.

Regula de bază este simplă: dacă o persoană din lista de contacte vă cere să votați pentru Sophie, Eliska sau o altă fată înscrisă într-un concurs și vă trimite un link, nu îl accesați și nu furnizați informații personale.

Verificați autenticitatea solicitării printr-un alt canal, controlați dispozitivele conectate la contul WhatsApp și, dacă suspectați că ați fost victima unei fraude, avertizați-vă contactele cât mai repede. Reinstalarea aplicației fără restaurarea imediată a copiei de rezervă poate fi o măsură utilă, însă cea mai eficientă protecție rămâne prudența în fața mesajelor urgente și a presupuselor favoruri.